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Kenan Yıldız övgü topladı: Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Türk sansasyonu PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti

K. Yildiz
L. Spalletti
K. Kvaratskhelia
Juventus
Serie A
Paris Saint-Germain
1. Lig
SSC Napoli

Luciano Spalletti, Juventus'un sansasyonel ismi Kenan Yildiz'i Paris Saint-Germain hücumcusu Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti; ikilinin ortak hücum yeteneği ve tam anlamıyla öngörülemez yapısına dikkat çekti. Bianconeri'nin patronu, Napoli'deki şampiyonluk sezonunda Gürcü oyuncuyla birlikte çalışmıştı ve şu anki genç forvetinin de aynı yaratıcı kıvılcıma sahip olduğuna inanıyor.

  • Spalletti, Kvaratskhelia ile ortak özellikleri belirledi

    Juventus Teknik Direktörü Spalletti, Yildiz'e övgüler yağdırdı ve forvetin, Napoli'nin 2022-23 sezonundaki şampiyonluk kampanyası sırasında Kvaratskhelia'ya benzer şekilde öngörülemez bir frekansta oynadığını söyledi. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 14 gol ve 10 asistlik performansıyla Bianconeri'nin tartışmasız ana odağıydı. Ancak Türk hücum oyuncusunun mevcut sezonu, ağustosta yaşadığı metatars kırığı nedeniyle yalnızca 69 dakika sahada kalabilmesinin ardından sekteye uğradı.

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    Taktisyen, nadir görülen yaratıcı deliliğe dikkat çekti

    Spalletti, genç hücumcusunun en organize savunma hatlarını bile İtalyan futbolunda dağıtabileceğine inandığı içgüdülerinden bütünüyle etkilenmiş durumda. Tuttosport'a konuşan tecrübeli teknik adam, genç yıldız adayının parlaklığını şu sözlerle anlattı: "Yildiz, futbola ışık katıyor. Her hareketi dahiyane ve sistemi bozuyor. Başladığında, bir sonraki hamlede ne yapacağına dair onun bile mutlaka bir planı olmuyor. Bazen antrenmanda savunmacıların onun hareketini önceden tahmin ettiğini görüyorum ama yine de onu durduramıyorlar. Onda icat etme deliliği var. Bana göre Kvaratskhelia ile kıyaslanabilir."

  • Yaşının çok ötesinde bir liderlik varlığı

    Salt teknik ustalığın ötesinde Spalletti, Türkiye milli oyuncusunun geleneksel taktik kısıtlamaların dışında görev yaptığında sergilediği olgunluk ve sakin karaktere de aynı ölçüde hayranlık duyuyor.

    Bu değerlendirmesini açan teknik direktör, şunları ekledi: "Biraz daha fazla oynaması gerekiyor ama öngörülemezlikte, futbol içinde beklediğiniz kuralların ve zamanlamanın dışında kalış biçiminde benzerlikler görüyorum. O çok iyi biri, yan komşunuz olacak tipte bir çocuk, ama aynı zamanda bir lider; çok konuşmasına gerek duymayan bir lider."

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    Juventus, kışta belirleyici bir dönüşü bekliyor

    Torino devi şu anda Serie A'da yedinci sırada yer alırken, milli ara sona erdiğinde Cagliari deplasmanında zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Spalletti, yıldız forvetinin tamamen iyileşmesi için, başka bir fiziksel aksilik yaşamaması hâlinde en az aralık ayına kadar beklemek zorunda. Teknik direktörün övgü dolu değerlendirmesi doğru çıkarsa, Yildiz'in sahalara dönüşü Juventus'u yeniden şampiyonluk yarışına sokmak için gereken kritik hücum gücünü sağlayacak.