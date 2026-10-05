AFP
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Kenan Yıldız övgü topladı: Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Türk sansasyonu PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti
Spalletti, Kvaratskhelia ile ortak özellikleri belirledi
Juventus Teknik Direktörü Spalletti, Yildiz'e övgüler yağdırdı ve forvetin, Napoli'nin 2022-23 sezonundaki şampiyonluk kampanyası sırasında Kvaratskhelia'ya benzer şekilde öngörülemez bir frekansta oynadığını söyledi. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 14 gol ve 10 asistlik performansıyla Bianconeri'nin tartışmasız ana odağıydı. Ancak Türk hücum oyuncusunun mevcut sezonu, ağustosta yaşadığı metatars kırığı nedeniyle yalnızca 69 dakika sahada kalabilmesinin ardından sekteye uğradı.
- Getty Images Sport
Taktisyen, nadir görülen yaratıcı deliliğe dikkat çekti
Spalletti, genç hücumcusunun en organize savunma hatlarını bile İtalyan futbolunda dağıtabileceğine inandığı içgüdülerinden bütünüyle etkilenmiş durumda. Tuttosport'a konuşan tecrübeli teknik adam, genç yıldız adayının parlaklığını şu sözlerle anlattı: "Yildiz, futbola ışık katıyor. Her hareketi dahiyane ve sistemi bozuyor. Başladığında, bir sonraki hamlede ne yapacağına dair onun bile mutlaka bir planı olmuyor. Bazen antrenmanda savunmacıların onun hareketini önceden tahmin ettiğini görüyorum ama yine de onu durduramıyorlar. Onda icat etme deliliği var. Bana göre Kvaratskhelia ile kıyaslanabilir."
Yaşının çok ötesinde bir liderlik varlığı
Salt teknik ustalığın ötesinde Spalletti, Türkiye milli oyuncusunun geleneksel taktik kısıtlamaların dışında görev yaptığında sergilediği olgunluk ve sakin karaktere de aynı ölçüde hayranlık duyuyor.
Bu değerlendirmesini açan teknik direktör, şunları ekledi: "Biraz daha fazla oynaması gerekiyor ama öngörülemezlikte, futbol içinde beklediğiniz kuralların ve zamanlamanın dışında kalış biçiminde benzerlikler görüyorum. O çok iyi biri, yan komşunuz olacak tipte bir çocuk, ama aynı zamanda bir lider; çok konuşmasına gerek duymayan bir lider."
- Getty Images Sport
Juventus, kışta belirleyici bir dönüşü bekliyor
Torino devi şu anda Serie A'da yedinci sırada yer alırken, milli ara sona erdiğinde Cagliari deplasmanında zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Spalletti, yıldız forvetinin tamamen iyileşmesi için, başka bir fiziksel aksilik yaşamaması hâlinde en az aralık ayına kadar beklemek zorunda. Teknik direktörün övgü dolu değerlendirmesi doğru çıkarsa, Yildiz'in sahalara dönüşü Juventus'u yeniden şampiyonluk yarışına sokmak için gereken kritik hücum gücünü sağlayacak.
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