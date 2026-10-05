Spalletti, genç hücumcusunun en organize savunma hatlarını bile İtalyan futbolunda dağıtabileceğine inandığı içgüdülerinden bütünüyle etkilenmiş durumda. Tuttosport'a konuşan tecrübeli teknik adam, genç yıldız adayının parlaklığını şu sözlerle anlattı: "Yildiz, futbola ışık katıyor. Her hareketi dahiyane ve sistemi bozuyor. Başladığında, bir sonraki hamlede ne yapacağına dair onun bile mutlaka bir planı olmuyor. Bazen antrenmanda savunmacıların onun hareketini önceden tahmin ettiğini görüyorum ama yine de onu durduramıyorlar. Onda icat etme deliliği var. Bana göre Kvaratskhelia ile kıyaslanabilir."