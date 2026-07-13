"Kemiklerimde hissediyorum!" - Lionel Messi, İngiltere'nin kendisini "yerine oturtacağı" konusunda uyarıda bulunurken, Joe Cole ise Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı galibiyet alacağını kendinden emin bir şekilde öngörüyor

İngiltere dördüncü Dünya Kupası yarı finaline hazırlanırken beklentiler doruk noktasına ulaşıyor ve Cole, cesur bir tahminle bu heyecanın öncülüğünü yapıyor. “The Rest is Football” programında konuşan eski Chelsea ve West Ham kanat oyuncusu, Thomas Tuchel’in takımının tarihin en iyi oyuncusunu etkisiz hale getirmek için gereken her şeye sahip olduğunu vurguladı. Cole, podcast’te “Lionel Messi’yi devre dışı bırakmak zorundayız,” dedi. “Onu devre dışı bırakacağız.”

Diğer yorumcu Micah Richards, böyle bir açıklamadan kaçınması konusunda onu uyardığında Cole geri adım atmayı reddetti. “Yapacağız, yüzde 100 eminim,” diye ekledi. “Şu anda söylüyorum: İngiltere Dünya Kupası finaline çıkacak. Arjantin’e karşı çok daha hızlıyız ve onları yeneceğiz, bunu iliklerime kadar hissediyorum!”



