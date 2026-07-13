AFP
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"Kemiklerimde hissediyorum!" - Lionel Messi, İngiltere'nin kendisini "yerine oturtacağı" konusunda uyarıda bulunurken, Joe Cole ise Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e karşı galibiyet alacağını kendinden emin bir şekilde öngörüyor
Cole'un Atlanta'daki karşılaşmaya ilişkin cesur tahmini
İngiltere dördüncü Dünya Kupası yarı finaline hazırlanırken beklentiler doruk noktasına ulaşıyor ve Cole, cesur bir tahminle bu heyecanın öncülüğünü yapıyor. “The Rest is Football” programında konuşan eski Chelsea ve West Ham kanat oyuncusu, Thomas Tuchel’in takımının tarihin en iyi oyuncusunu etkisiz hale getirmek için gereken her şeye sahip olduğunu vurguladı. Cole, podcast’te “Lionel Messi’yi devre dışı bırakmak zorundayız,” dedi. “Onu devre dışı bırakacağız.”
Diğer yorumcu Micah Richards, böyle bir açıklamadan kaçınması konusunda onu uyardığında Cole geri adım atmayı reddetti. “Yapacağız, yüzde 100 eminim,” diye ekledi. “Şu anda söylüyorum: İngiltere Dünya Kupası finaline çıkacak. Arjantin’e karşı çok daha hızlıyız ve onları yeneceğiz, bunu iliklerime kadar hissediyorum!”
- AFP
Yarı finale giden yol
İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı iki golün belirleyici olduğu Norveç’i 2-1 mağlup ettiği çeyrek final maçının ardından bu aşamaya ulaştı. Performans, takımın en iyi günlerinden uzak olsa da, bu sonuç 1966’dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğu hayallerini canlı tuttu. Arjantin ise daha da zorlu bir yol kat etti; Breel Embolo’nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kalan, dirençli İsviçre takımını yenmek için uzatmalara ihtiyaç duydu.
Julian Alvarez ve Lautaro Martinez’in golleri sonunda İsviçre’nin direnişini kırdı, ancak Messi bu maçta turnuva boyunca ilk kez gol atamadı. Gol atamamasına rağmen, tecrübeli oyuncu sekiz golle Fransa kaptanı Kylian Mbappe ile birlikte turnuvanın en golcü oyuncusu konumunda. Messi’nin varlığı Çarşamba günkü karşılaşmada büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor, ancak Cole, İngiltere’nin savunma yapısının bu baskıya dayanabileceğine inanıyor.
İngiltere’nin statüsü konusunda çelişen görüşler
Cole’un iyimserliği tavan yapmış olsa da, herkes İngiltere’nin açık ara favori olduğuna ikna olmuş değil. Eski İskoçya milli takım oyuncusu Ally McCoist, turnuvada kalan takımlar hakkında daha ölçülü bir değerlendirme yaptı ve İngiltere’yi bazı Avrupalı rakiplerinin gerisinde gösterdi. McCoist, “Şu anda İngiltere, turnuvada kalan en iyi üçüncü takım,” dedi. “Fransa turnuvanın en iyi takımı gibi görünüyor ama yarı finale odaklanalım.
"Ancak iyi haber şu ki, bence sizden daha iyi olduğunu düşündüğüm bir takımla oynayacaksınız. Bence İngiltere, Arjantin'den daha iyi. Defansif açıdan Arjantin çok iyi değil ama hücumda Messi'nin aniden bir şeyler yapabileceğini biliyoruz ve buna karşı tedbirli olmalısınız. Ama ne harika bir maç bizi bekliyor."
- (C)Getty images
Messi, ‘özel’ Three Lions karşılaşmasını iple çekiyor
Fırtınanın merkezinde yer alan isim de bu maç için aynı derecede heyecanlı. Messi, “Üç Aslanlar” ile ilk karşılaşmasına hazırlanırken, bu yarı finalin “özel” olduğunu şimdiden belirtti. Messi, “İngiltere’ye karşı oynamak özel bir şey çünkü onlar bir dev ve devlerle oynanan maçlar her zaman özeldir,” dedi. “Kişisel olarak, onlarla ilk kez oynayacağım. İngiltere hariç herkesle oynadım, bu yüzden bu açıdan da güzel olacak. Ve bunu olduğu gibi yaşayacağız: Güçlü bir rakibe, harika bir takıma karşı oynanacak bir Dünya Kupası yarı finali. Tekrar rekabet edebilmek için mümkün olan en iyi formda olmaya çalışacağız."
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