Maçın ardından milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, gözle görülür şekilde üzgün bir hal sergiledi ve teknik alandan bile bu sert müdahalenin sesinin duyulduğunu açıkladı. Marsch şöyle konuştu: “Kemiğin kırılma sesi duyuluyordu. Onun için çok üzülüyor insan. Herkes onun için sarsıldı.”

BBC sözcüsü daha sonra yayın değişiklikleriyle ilgili olarak basına bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Ismael Kone’nin sakatlığıyla ilgili hassasiyetler nedeniyle, Kanada-Katar Dünya Kupası maçı özet programının iPlayer’daki ses kaydını düzenledik. Gerekli tüm önlemleri aldık ve faulün tekrar görüntülerini ya da acı çeken oyuncunun görüntülerini yayınlamadık. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”