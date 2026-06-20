Getty Images Sport
Çeviri:
"Kemiğin kırılma sesi duyuluyordu" - Ismael Kone'nin korkunç sakatlığı, BBC'yi maç özetlerini düzenlemeye zorlarken, Kanada milli takımı bacak kırılması nedeniyle "sarsıldı"
Maç sonrası yayın sesini kapatma
Stadyum mikrofonları BC Place’de meydana gelen kırılma sesini net bir şekilde yakaladıktan sonra, yayıncı kuruluş iPlayer yayın paketinden orijinal ses kaydını kaldırdı. Olay hâlâ görüntülenebilse de, klip sansürlenerek yakın çekimlerin ya da rahatsız edici görüntülerin yayınlanmaması sağlandı. Bir temsilci, izleyicileri korumak için gerekli önlemlerin alındığını doğrularken, orta saha oyuncusuna yaşadığı travmadan sonra bir an önce iyileşmesini diledi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, saha kenarındaki korkunç anları anlattı
Maçın ardından milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, gözle görülür şekilde üzgün bir hal sergiledi ve teknik alandan bile bu sert müdahalenin sesinin duyulduğunu açıkladı. Marsch şöyle konuştu: “Kemiğin kırılma sesi duyuluyordu. Onun için çok üzülüyor insan. Herkes onun için sarsıldı.”
BBC sözcüsü daha sonra yayın değişiklikleriyle ilgili olarak basına bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Ismael Kone’nin sakatlığıyla ilgili hassasiyetler nedeniyle, Kanada-Katar Dünya Kupası maçı özet programının iPlayer’daki ses kaydını düzenledik. Gerekli tüm önlemleri aldık ve faulün tekrar görüntülerini ya da acı çeken oyuncunun görüntülerini yayınlamadık. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”
Uzun bir rehabilitasyon süreci bekleniyor
Kısa süre önce Sassuolo formasıyla Serie A’da kendine yer edinen eski Watford ve Marsilya orta saha oyuncusu, ameliyatı beklerken önümüzdeki dört ila beş ay boyunca sahalardan uzak kalacak.
Marsch şunları ekledi: “Ismael harika bir çocuk. Hiç de kusursuz değil ama onu sevmenizin sebebi de bu. Bir an harika şeyler yapabilir, bir an sonra ise konsantrasyonunu kaybedebilir. Takımın birçok özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu bizim için büyük bir kayıp. İyileşecek, ona iyi doktorlar bulacağız. Önünde parlak bir gelecek var ve yapacağımız her şeyin önemli bir parçası.”
- Getty Images Sport
Eleme turlarında ilerleme umudu parlıyor
Şu anda B Grubu’nun zirvesinde 4 puanla başa baş giden Kanada, 24 Haziran Çarşamba günü İsviçre ile belirleyici bir son grup maçı oynayacak. Bu karşılaşmanın galibi, grup birincisi olarak bir üst tura yükselmeyi garantileyecek. Marsch, bu hayati maçı başarıyla atlatmalı ve turnuvanın geri kalanında kilit bir oyuncudan yoksun kalacağı için orta saha motorunu yeniden yapılandırmak zorunda.