Kelt efsanesi Gordon Strachan, Wilfried Nancy ve Ange Postecoglou'nun kısa süreli görev süreleri sırasında, yöneticilerin neden "maske takan ve polise yumruk atan" kişilere hesap vermek zorunda olduklarını soruyor
Old Firm ayrımının her iki tarafında da kısa süren hükümdarlıklar
Sosyal medya, kulüp içindeki hoşnutsuzluğun ölçütü olarak sıklıkla kullanıldığı için taraftarların şikayetlerini her zamankinden daha yüksek sesle dile getirebildikleri bir dönemde, teknik direktörlerin görev sürelerinin kısalması giderek daha yaygın hale geliyor.
2025-26 sezonunda Glasgow'un her iki tarafında da buna benzer örnekler yaşandı. Nancy, MLS'den Celtic Park'a geldikten birkaç hafta sonra görevinden ayrılırken, Russell Martin ise 17 maçın ardından Ekim ayında Rangers tarafından kovuldu.
Postecoglou ve Frank'e Premier Lig kulüpleri tarafından çok az süre verildi
İngiltere'de Postecoglou, Forest'ın başında çıktığı sekiz maçın hiçbirini kazanamadı - Reds de Sean Dyche'yi geçip sezonun dördüncü menajerine geçti - Graham Potter ve Thomas Frank ise sırasıyla West Ham ve Tottenham tarafından kovulanlar arasında yer alıyor.
Eski Manchester United ve Leeds orta saha oyuncusu Strachan, kulüp ve milli takım menajerliği yapmış biri olarak en üst düzeyde teknik direktörlük yapmanın baskısını çok iyi biliyor ve taraftarların yönetim kurulu düzeyinde alınan kararlara ne kadar etki ettiği konusunda endişeli.
Sahipler taraftarların baskısına boyun eğiyor mu?
Pazar günü Ibrox'ta, Old Firm derbisinin iki tarafının taraftarlarının sahayagirip "iğrenç" olarak nitelendirilen kavgalara karıştığı çirkin sahnelere tanık oldu.
2005-2009 yılları arasında dört yıl boyunca Celtic'in başında olan Strachan, Covers.com futbol bahisleri ile ilgili olarak GOAL'a verdiği demeçte, kulüp sahiplerinin kendilerinin öfkenin hedefi olmak istemedikleri için taraftarların baskısına boyun eğip eğmedikleri sorulduğunda şunları söyledi: "Öyle olabilir, ama sabırsız kulüp sahipleri de var, bu yüzden gerçekten kulüplerin başında bulunan kişilere bağlı.
"Taraftar baskısı konusunda, Pazar günü hem Celtic hem de Rangers taraftarlarının sahaya girip şiddet olaylarına neden olduğunu gördük. Sahaya koşan bu insanlar, sosyal medyada menajerlerin ve başkanların kovulmasını talep edenlerle aynı kişiler. Biz menajerler olarak onlara hesap vermek zorundayız. Dürüst olmak gerekirse, bir saniye düşünün: bunlar, menajerlik yeteneğimizi sorgulayan, maske takan ve polise yumruk atan insanlar.
“Gazeteciler bir araya gelip menajerler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri hakkında yazarken, ‘taraftarlar mutsuz’ diyorlar. Saha içinde neredeyse birbirleriyle kavga eden o insanlardan mı bahsediyorsunuz? Bu insanlara hesap vermek zorunda olduğumuz çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Birisi 'taraftarlar şöyle düşünüyor' dediğinde bunu gerçekten zor buluyorum, çünkü onların gerçekte ne tür insanlar olduklarını kısa bir süre önce gördük."
Yeni kalıcı patronlar arayışında olan büyük kulüpler
Celtic, Martin O'Neill'in rehberliğinde yeniden çalışmaya başladı. O'Neill, bu sezon ikinci kez geçici olarak görevi devraldı. Yaz aylarında bu pozisyon için kalıcı bir aday aranacak. Spurs ve Manchester United gibi takımlar da, talepkar taraftarlarının beklentilerini karşılamak için tam zamanlı baş antrenör arayışındalar.
