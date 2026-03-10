Kelt efsanesi Gordon Strachan, Wilfried Nancy ve Ange Postecoglou'nun kısa süreli görev süreleri sırasında, yöneticilerin neden "maske takan ve polise yumruk atan" kişilere hesap vermek zorunda olduklarını soruyor

Pazar günü Ibrox'ta, Old Firm derbisinin iki tarafının taraftarlarının sahayagirip "iğrenç" olarak nitelendirilen kavgalara karıştığı çirkin sahnelere tanık oldu.

2005-2009 yılları arasında dört yıl boyunca Celtic'in başında olan Strachan, Covers.com futbol bahisleri ile ilgili olarak GOAL'a verdiği demeçte, kulüp sahiplerinin kendilerinin öfkenin hedefi olmak istemedikleri için taraftarların baskısına boyun eğip eğmedikleri sorulduğunda şunları söyledi: "Öyle olabilir, ama sabırsız kulüp sahipleri de var, bu yüzden gerçekten kulüplerin başında bulunan kişilere bağlı.

"Taraftar baskısı konusunda, Pazar günü hem Celtic hem de Rangers taraftarlarının sahaya girip şiddet olaylarına neden olduğunu gördük. Sahaya koşan bu insanlar, sosyal medyada menajerlerin ve başkanların kovulmasını talep edenlerle aynı kişiler. Biz menajerler olarak onlara hesap vermek zorundayız. Dürüst olmak gerekirse, bir saniye düşünün: bunlar, menajerlik yeteneğimizi sorgulayan, maske takan ve polise yumruk atan insanlar.

“Gazeteciler bir araya gelip menajerler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri hakkında yazarken, ‘taraftarlar mutsuz’ diyorlar. Saha içinde neredeyse birbirleriyle kavga eden o insanlardan mı bahsediyorsunuz? Bu insanlara hesap vermek zorunda olduğumuz çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Birisi 'taraftarlar şöyle düşünüyor' dediğinde bunu gerçekten zor buluyorum, çünkü onların gerçekte ne tür insanlar olduklarını kısa bir süre önce gördük."