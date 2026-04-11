Zenit's head coach Italian Luciano SpaleAFP

Kellini: Juventus'un yeni transferinden memnunuz... Milan'ın tökezlemesi bizi ilgilendirmiyor

Bianconeri yeni projesini yeniden şekillendiriyor

Juventus'un önümüzdeki sezonlar için spor projesini yeniden şekillendirmek üzere kulüp içinde çalışmaların hız kazandığı bir dönemde, kulüp içinden gelen net mesajlar, mevcut gidişattan duyulan memnuniyeti ve Luciano Spalletti liderliğindeki teknik ekibin sağladığı teknik istikrarı teyit ediyor.

Kulübün sportif direktörü Giorgio Chiellini, İtalyan teknik direktörün Haziran 2028'e kadar takımla kalmasını sağlayan yeni sözleşmeyi imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu, kulüp yönetimi için teknik istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir adımdır.

  • Juventus'un geleceği için planlama

    Kellini, Sky Sport Italia ve Dazn Italia'ya yaptığı açıklamada gülümseyerek şunları söyledi: "Haftalar, hatta aylar öncesinden size (Spalletti'nin sözleşmesinin uzatılmasının) sorun olmayacağını söylüyordum; bu yüzden artık bana sözleşmesi hakkında soru sormak zorunda kalmadığınız için mutluyum."

    Ve şöyle devam etti: "Bu beklenen bir şeydi, belki de tamamen kesin değildi, ama onun gelişinden beri başlattığımız sürecin doğal bir sonucu. Şimdi sezonun kalan birkaç maçını oynayacağız, sonra birlikte geleceği planlamak için zamanımız olacak."

  • Telafi etmek için zaman yok

    Avrupa kupaları için verilen mücadeleye ilişkin olarak Kellini şunları ekledi: "Milan'ın sonucuyla (bugün Udinese'ye 3-0 yenildi) pek ilgilenmiyoruz, yapmamız gerekenlere odaklandık; zira Atalanta, Como ve Roma gibi diğer takımlar da bizim doğrudan rakiplerimiz."

    Ve şöyle devam etti: "Mücadele son maçın son dakikasına kadar sürebilir, bu yüzden bu geceki maç gibi doğrudan karşılaşmalar belirleyici olabilir, çünkü kalan süre kayıpları telafi etmek için yeterli değil."

    Bugünkü maç hakkında ise şunları söyledi: "Atalanta, mükemmel sonuçlar alan güçlü bir takım ve bu akşam ev sahibi olmanın avantajına da sahip."

    Juventus, cezası nedeniyle "Joker" lakaplı Weston McKennie'den yoksun olacak, Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic ve Mattia Perin ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

  • Boga Anlaşması... ve İnşaat Stratejisi

    Son zamanlarda sahte forvet pozisyonunda görevlendirilen Puga'nın geleceği ve Juventus'un onu Olympique Marsilya'dan 4,8 milyon avro artı ek şartlar karşılığında kalıcı olarak transfer edip etmeyeceği sorusuna Khedira şöyle yanıt verdi: "Takıma çok iyi uyum sağladı ve fiyatı makul, bu yüzden sezonu bitince durumu değerlendireceğiz, ancak onu kadromuzda tutmaktan çok mutlu olacağımız kesin. Muhtemelen geleceği Juventus'ta olacak."

    Kellini sözlerini şöyle tamamladı: "Stratejimiz, önümüzdeki yıllarda kazanmak için rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak bazı şeyler değişecek, ancak bunu zamanı geldiğinde değerlendireceğiz."