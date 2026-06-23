"Kelimeler onu tam olarak anlatmaya yetmez" - Luis Suárez, "mutlu" Inter Miami takım arkadaşı Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla 2026 Dünya Kupası'nı renklendirdiğini gördükten sonra ona saygılarını sundu

Suarez, Messi’nin kişisel mutluluğunun sahada kırılan tarihi rekorlar kadar önemli olduğunu vurguladı. Suarez, Messi hakkında “Ne bir oyuncu ne de bir seyirci olarak kelimeler ona hakkını veremez” dedi. “Onu iyi tanıyan bir arkadaş olarak, onun mutlu olduğunu ve Dünya Kupası’nın tadını çıkardığını görmek benim için en güzel şey.”

Bu muhteşem performanslar, 3-0’lık ikna edici bir açılış galibiyetiyle Cezayir’e karşı atılan çarpıcı hat-trick’in ardından geldi. Suarez şunları ekledi: “Onun oynamasını izlemek bir zevk. Buna bayılıyorum. Onu mutlu görmek, milli takımıyla Dünya Kupası’nın tadını çıkarırken, onu destekleyen ve yanında duran insanlarla çevrili olduğunu görmek.”