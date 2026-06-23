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"Kelimeler onu tam olarak anlatmaya yetmez" - Luis Suárez, "mutlu" Inter Miami takım arkadaşı Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla 2026 Dünya Kupası'nı renklendirdiğini gördükten sonra ona saygılarını sundu
Suarez tarihi başarıyı kutluyor
Suarez, turnuvanın ilk aşamalarında Messi’nin sergilediği muhteşem performanstan duyduğu büyük gururu dile getirdi. Messi, Avusturya’ya karşı elde edilen ezici galibiyette iki gol atarak uluslararası futbolun mutlak zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.
Bu etkili ikili gol, Messi’nin Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını 18’e çıkardı ve onu eski Alman forvet Miroslav Klose’nin iki gol önünde yer almasını sağladı. Bu tarihi başarı hakkında konuşan Suarez, milli takım arkadaşlarıyla birlikte dünya sahnesinde etkileyici bir şekilde hakimiyet kurmaya devam eden Inter Miami’deki takım arkadaşının etkisini hiçbir kelimenin tam olarak tarif edemeyeceğini belirtti.
- AFP
İzlemesi tam bir zevk
Suarez, Messi’nin kişisel mutluluğunun sahada kırılan tarihi rekorlar kadar önemli olduğunu vurguladı. Suarez, Messi hakkında “Ne bir oyuncu ne de bir seyirci olarak kelimeler ona hakkını veremez” dedi. “Onu iyi tanıyan bir arkadaş olarak, onun mutlu olduğunu ve Dünya Kupası’nın tadını çıkardığını görmek benim için en güzel şey.”
Bu muhteşem performanslar, 3-0’lık ikna edici bir açılış galibiyetiyle Cezayir’e karşı atılan çarpıcı hat-trick’in ardından geldi. Suarez şunları ekledi: “Onun oynamasını izlemek bir zevk. Buna bayılıyorum. Onu mutlu görmek, milli takımıyla Dünya Kupası’nın tadını çıkarırken, onu destekleyen ve yanında duran insanlarla çevrili olduğunu görmek.”
Takım, Messi’nin etrafında kenetlendi
Son zamanlarda attığı gollerin ardındaki duygusal yük, Messi’nin zorlu bir kişisel durum nedeniyle Cezayir’e attığı golün ardından gözyaşlarına boğulmasıyla ortaya çıktı. Ailesi, Jorge Messi’nin şu anda açıklanmayan bir hastalık nedeniyle tıbbi tedavi gördüğünü doğruladı. Buna karşılık Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez, tüm takımın kaptanlarının arkasında birleştiğini açıkladı.
Martinez, “Onun asla çökmesine izin vermemeliyiz, özellikle de şu anda,” dedi. “Leo’nun burada olup keyif alması gerekiyor.” Martinez, Messi’nin bu sporun zirvesinde tamamen tek başına durduğunu vurguladı. Martinez, “Onu kimseyle karşılaştırmaya gerek yok,” diye ekledi. “O, zirvede tek başına duruyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum — sadece onun burada olması ve Arjantinli olması beni muazzam bir sevinçle dolduruyor. Bunun değerini bilmeliyiz. Söylenecek söz yok — geriye sadece onun keyfini çıkarmak kalıyor."
- Getty Images Sport
Altın Ayakkabı ve şampiyonluk hayalleri
Arjantin, grubunda birinciliği çoktan garantiledi ve grup aşamasının son maçında Ürdün ile karşılaşacak. 2022’de kupayı kaldıran Messi, şu anda üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, kaptanın bu muazzam ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceğini ve Arjantin’i eleme turlarında bir başka tarihi zafere taşıyıp taşıyamayacağını yakından takip edecek.