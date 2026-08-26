Brentford teknik direktörü Andrews, kupa maçında ilk 11'inde kapsamlı değişiklikler yaparken hiç tereddüt etmediğini vurguladı. Kadronun derinliğine ve toplam kalitesine duyduğu güveni açıklayan Andrews, şöyle dedi: "Bu kadar çok değişiklik yaparken açıkçası hiç tereddüt etmedim.

"Teknik adamların kupa maçlarında değişiklik yapmasıyla ilgili büyük bir söylem var ama sahip olduğumuz kadroda oynayanla oynamayan arasında çok ince farklar var. İstediğimiz oyunu oynayabilmek için gerçekten çok sert mücadele etmemiz gerekiyordu. Genel olarak çok iyi bir performans sergilediğimizi düşündüm."