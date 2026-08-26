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Keith Andrews, değişiklik yapılan Brentford'un Carabao Cup'ta Birmingham'ı 6-1 yenerek farklı geçmesinin ardından kadro derinliğini övdü
Brentford'dan klinik galibiyet
Brentford, St Andrew's'ta Championship ekibi Birmingham'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Carabao Cup'ta üçüncü tura yükseldi. Konuk ekip adına Callum Wilson altıncı dakikada skoru açtı, Demarai Gray ise kısa süreliğine eşitliği sağladı. Brentford daha sonra stoper Nathan Collins'in dublesinin yanı sıra Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard ve Igor Thiago'nun golleriyle adeta şov yaptı.
- Getty Images Sport
Andrews, rotasyonu önemsemedi
Brentford teknik direktörü Andrews, kupa maçında ilk 11'inde kapsamlı değişiklikler yaparken hiç tereddüt etmediğini vurguladı. Kadronun derinliğine ve toplam kalitesine duyduğu güveni açıklayan Andrews, şöyle dedi: "Bu kadar çok değişiklik yaparken açıkçası hiç tereddüt etmedim.
"Teknik adamların kupa maçlarında değişiklik yapmasıyla ilgili büyük bir söylem var ama sahip olduğumuz kadroda oynayanla oynamayan arasında çok ince farklar var. İstediğimiz oyunu oynayabilmek için gerçekten çok sert mücadele etmemiz gerekiyordu. Genel olarak çok iyi bir performans sergilediğimizi düşündüm."
Yedek kalan oyuncular fırsatı değerlendirdi
Andrews, Premier League sezonunun açılış haftasında Tottenham Hotspur'u 3-0 mağlup eden kadrodan sekiz değişiklik yaptı; yalnızca Collins, Dango Ouattara ve Vitaly Janelt yerlerini korudu.
Bu taktik tercih, hat-trick düzeyinde asist yapan, dört gol fırsatı yaratan ve rakip ceza sahasında yedi kez topla buluşan Jaidon Anthony'nin öne çıkan performansıyla tamamen doğrulandı. Bu net galibiyet, Brentford kadrosunda 2026-27 sezonu öncesinde yaşanan sert iç rekabetin altını çiziyor.
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Üçüncü tur kura çekimi yaklaşıyor
Brentford, Carabao Cup üçüncü tur kurasında diğer tur atlayan ekipler Hull City ve Ipswich Town ile birlikte şimdi bir sonraki rakibini bekliyor. Bu farklı deplasman galibiyeti, bu hafta sonu Premier League’e dönüşleri öncesinde önemli bir özgüven artışı sağlıyor. Elinde tamamen enerji toplamış ve formda bir kadro bulunan Andrews, sezonun ilk bölümündeki ivmeyi tüm kulvarlarda sürdürmeyi hedefleyecek.
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