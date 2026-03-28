İki haneli gol barajını aşan Keinan Davis, kariyerinde ilk kez bu başarıya imza attı. 1998 doğumlu Stevenage menşeli forvet, İtalya'ya gelip 2023'te Udinese'ye katılmadan önce Aston Villa, Nottingham Forest ve Watford'da geçirdiği dönemlerde pek çok sakatlık sorunu yaşamıştı. Ligdeattığı 10 gol ve yaptığı 3 asistle, Serie A'nın golcüleri arasında Inter'den Lautaro ve Como'dan Douvikas'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Kendisinden önce Beto ve Lucca için olduğu gibi, transfer piyasasının sirenlerinin onun için de çalmaya hazır olduğu aşikar.
Çeviri:
Keinan Davis transfer piyasası: Udinese'nin golcüsüyle ilgili yaz transfer dönemi öncesinde Juventus ve diğer kulüplerle ilgili sızan bilgiler
PİYASADA NELER DÖNÜYOR
Davis'in sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve 2028'e uzatma opsiyonu bulunuyor. Ocak ayında hem İtalya'dan hem de yurt dışından, özellikle Türkiye'den birçok kulüp Udinese'ye teklifte bulundu; Juventus'un adı da geçmişti ancak Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında Matteo Moretto'nun aktardığına göre şu anda devam eden bir görüşme yok. Konu, Mayıs ortasında ilgilenen kulüplerin masalarına geri dönecek gibi görünüyor.
"ONUN GİBİ KİMSE YOK"
"Davis, takımımız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı; kadromuzda onunla aynı özelliklere sahip başka bir oyuncu yok." Bu sözler, 2 Mart'ta 27. haftada Fiorentina'ya karşı alınan galibiyetin ardından, forvetin kadroda olmasının ne kadar fark yarattığını vurgulayan Udinese teknik direktörü Kosta Runjaic'e ait. Friuli ekibi, sakatlanan golcüsünün yokluğunda üst üste üç mağlubiyet almıştı.