Keinan Davis transfer piyasası: Udinese'nin golcüsüyle ilgili yaz transfer dönemi öncesinde Juventus ve diğer kulüplerle ilgili sızan bilgiler

İki haneli gol barajını aşan Keinan Davis, kariyerinde ilk kez bu başarıya imza attı. 1998 doğumlu Stevenage menşeli forvet, İtalya'ya gelip 2023'te Udinese'ye katılmadan önce Aston Villa, Nottingham Forest ve Watford'da geçirdiği dönemlerde pek çok sakatlık sorunu yaşamıştı. Ligdeattığı 10 gol ve yaptığı 3 asistle, Serie A'nın golcüleri arasında Inter'den Lautaro ve Como'dan Douvikas'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Kendisinden önce Beto ve Lucca için olduğu gibi, transfer piyasasının sirenlerinin onun için de çalmaya hazır olduğu aşikar.