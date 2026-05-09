Keinan Davis, Cagliari oyuncusunu 'korkakça ırkçı' hakaretle suçlarken, Udinese'deki takım arkadaşı ise rakibin 'bir daha asla sahaya çıkmaması' gerektiğini söyledi

Olay, Cagliari ile Udinese arasındaki maçın son dakikalarında meydana geldi; bu karşılaşma, lig sıralaması açısından önemli bir önemi olmayan bir maçtı. Davis’in, tribünlerden değil rakip oyuncudan geldiğini söylediği “kabul edilemez sözler” duyduktan sonra kendini kaybetmiş ve hakemin müdahale etmesini talep ettiği bildirildi. İtirazları nedeniyle ilk başta sarı kart görmüş olsa da, hakemin şikayetin niteliğini anladıktan sonra kartın iptal edildiği belirtildi.

Sosyal medyada öfkesini dile getiren Davis, kendisini hedef aldığını düşündüğü kişinin adını da çekinmeden açıkladı. "Bu ırkçı korkak bugün maç sırasında bana maymun dedi. Umarım Serie A bu konuda bir şeyler yapar, ama göreceğiz," dedi forvet. Udinese kulübü de "utanç verici" olayların ardından oyuncuya "en derin dayanışma ve tam destek"lerini ifade eden bir açıklama yayınladı.