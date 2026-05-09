Getty Images Sport
Çeviri:
Keinan Davis, Cagliari oyuncusunu 'korkakça ırkçı' hakaretle suçlarken, Udinese'deki takım arkadaşı ise rakibin 'bir daha asla sahaya çıkmaması' gerektiğini söyledi
Davis, 'korkakça' ırkçı hakaretlere sert tepki gösterdi
Olay, Cagliari ile Udinese arasındaki maçın son dakikalarında meydana geldi; bu karşılaşma, lig sıralaması açısından önemli bir önemi olmayan bir maçtı. Davis’in, tribünlerden değil rakip oyuncudan geldiğini söylediği “kabul edilemez sözler” duyduktan sonra kendini kaybetmiş ve hakemin müdahale etmesini talep ettiği bildirildi. İtirazları nedeniyle ilk başta sarı kart görmüş olsa da, hakemin şikayetin niteliğini anladıktan sonra kartın iptal edildiği belirtildi.
Sosyal medyada öfkesini dile getiren Davis, kendisini hedef aldığını düşündüğü kişinin adını da çekinmeden açıkladı. "Bu ırkçı korkak bugün maç sırasında bana maymun dedi. Umarım Serie A bu konuda bir şeyler yapar, ama göreceğiz," dedi forvet. Udinese kulübü de "utanç verici" olayların ardından oyuncuya "en derin dayanışma ve tam destek"lerini ifade eden bir açıklama yayınladı.
- Getty Images Sport
Dossena iddiaları reddediyor
Dossena, bu suçlamalara kendi adına yaptığı bir kamuoyu açıklamasıyla hemen yanıt verdi ve bu tür bir hakaretin kullanıldığını kategorik olarak reddetti. Defans oyuncusu, bu iddiaların kendisine derin bir kişisel incinme yaşattığını belirterek, bunların kendi temel değerlerine ve yetiştirilme tarzına aykırı olduğunu vurguladı. Kariyeri boyunca hiçbir meslektaşına karşı bu şekilde davranmadığını ısrarla vurguladı.
Dossena, “Irkçılıkla suçlanmak beni üzüyor ve incitiyor. Bu çok ciddi bir suçlama; başka bir kişiye, bir meslektaşıma bu tür bir hakaretle hitap etmek aklımın ucundan bile geçmez” dedi. “Kendimi bu kadar kötü bir suçlamadan savunmak zorunda kaldığım bir durumla ilk kez karşı karşıya kalıyorum. Bu tür davranışlar benim kültürüm ve eğitimimden olabildiğince uzak.”
Zaniolo ömür boyu men cezası talep ediyor
Maçın yankıları sadece iki ana karakterle sınırlı kalmadı. Udinese’den Nicolo Zaniolo da tartışmaya katılarak, Instagram’da Cagliari oyuncusuna yönelik sert bir mesaj paylaştı. Zaniolo, takım arkadaşına yönelik iddia edilen muameleye öfkelendi ve bu tür davranışlarda bulunanların profesyonel futbolda yeri olmaması gerektiğini belirtti.
Zaniolo, "Bugün sırf ten rengi yüzünden çocuklarıma ve takım arkadaşıma hakaret etmeye cüret eden meslektaşım (eğer ona öyle denebilirse), kendinden utanmalı ve bir daha asla futbol sahasına adım atmamalı" diye yazdı. Zaniolo'nun yorumları, İtalyan futbol yetkililerinin artık spor adalet sistemi aracılığıyla soruşturmak zorunda kalacağı bir tartışmaya daha da körükle yakıt ekledi.
- Getty Images Sport
Udinese, oyuncuyu koruyacağına söz verdi
Udinese, bu konuyu öylece bırakmayacağını açıkça belirtmiş ve durumun gelişmesine paralel olarak Davis'in yanında olacağına söz vermiştir. Kulüp, İtalyan futbolunun itibarını zedelediğine inandıkları "kınanması gereken davranışları" bir kez daha kınamıştır. Kulüp, iddiaların doğru çıkması halinde adaletin yerini bulması için davanın "hızla sonuçlandırılması" çağrısında bulunmuştur.
Cagliari teknik direktörü Fabio Pisacane, olayla ilgili olarak Dossena ile hemen görüştüğünü doğruladı. Pisacane, oyuncuya ırkçı bir söz sarf edip etmediğini doğrudan sorduğunu ve kesin bir şekilde reddedildiğini belirtti. Sardunya kulübü oyuncusunun masumiyetini savunurken, hafta sonu maçlarını gölgeleyen bu çatışma konusunda Serie A'ya açıklık getirmesi yönündeki baskı artıyor.