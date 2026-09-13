Kehrer'in yıldızlaştığı performans, Amsterdam kulübü için tarihi bir anlam taşıdı. Alman savunmacı, ikinci yarıdaki kafa golüne bir de asist ekleyerek bu yüzyılda Ajax formasıyla VriendenLoterij Eredivisie'deki ilk ilk 11 başlangıcında iki gole doğrudan katkı veren ilk savunma oyuncusu oldu.

Maçın ardından ESPN NL'ye konuşan Kehrer, bireysel dönüm noktasına rağmen mütevazı kaldı.

"Performans, gol ve asistten dolayı mutluyum" dedi Kehrer. "Ama en önemli şey takımın kazanması. Oyunun kilidini açana kadar çok çalışmamız gerekiyordu, ardından da sonunda rahat bir galibiyet gibi göründü."