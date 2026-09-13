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Kehrer'in tarihi ölümcül başlangıcı! Yeni transfer, beş yıldızlı Ajax'ın Fortuna'yı ezdiği maçta 21. yüzyıl rekoru kırdı
Kehrer, Ajax'ın deplasmandaki farklı galibiyetine damga vurdu
Thilo Kehrer, cumartesi akşamı Ajax'ın deplasmanda Fortuna Sittard'ı Eredivisie'de 5-1 mağlup ettiği maçta rüya gibi bir ilk 11 başlangıcına imza attı. Skoru Julian Brandt açtı, ev sahibi ekip adına ise devre arasından kısa süre sonra Anthony Descotte eşitliği sağladı.
Ancak Kehrer, 62. dakikada attığı güçlü kafa golüyle Ajax'ı yeniden öne geçirdi ve ikinci yarıdaki yükselişi başlattı.
Davy Klaassen, Kasper Dolberg ve Youri Baas da skora katkı yaparak etkileyici takım performansını tamamladı.
Alman savunmacı, kulübün 21. yüzyıldaki rekorunu kırdı
Kehrer'in yıldızlaştığı performans, Amsterdam kulübü için tarihi bir anlam taşıdı. Alman savunmacı, ikinci yarıdaki kafa golüne bir de asist ekleyerek bu yüzyılda Ajax formasıyla VriendenLoterij Eredivisie'deki ilk ilk 11 başlangıcında iki gole doğrudan katkı veren ilk savunma oyuncusu oldu.
Maçın ardından ESPN NL'ye konuşan Kehrer, bireysel dönüm noktasına rağmen mütevazı kaldı.
"Performans, gol ve asistten dolayı mutluyum" dedi Kehrer. "Ama en önemli şey takımın kazanması. Oyunun kilidini açana kadar çok çalışmamız gerekiyordu, ardından da sonunda rahat bir galibiyet gibi göründü."
Savunmacı, acı veren darbeyi atlatarak savunmaya liderlik etti
Bir önceki hafta sonradan oyuna girip sadece sekiz dakika oynayan Kehrer, ilk yarının son bölümünde sert bir darbe alınca kısa süreli bir korku yaşattı. Savunmacı, sakatlık endişelerini reddetti ve savunma hattı içinde sürmesi gereken taktiksel iletişime dikkat çekti.
Sahadaki iletişimin, pozisyon alışlarını ince ayarlamak için hâlâ hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kehrer, "Sadece ağrılıydı ama endişelenecek bir şey yoktu" dedi. "Sonuçta mesele iletişim kurmak ve birlikte savunma yapabilmek, pozisyonları ayarlayabilmek için birbirimize en doğru yönlendirmeleri vermek. İyi performans göstermek için her şey olumlu yönde ilerliyor."
Ajax, savunmadaki ince ayarlara odaklanıyor
Kehrer savunmadaki rolüne hızla alışırken, Ajax da önümüzdeki maçlarda savunma hattında daha fazla istikrar yakalamayı hedefliyor. Alman milli futbolcu, galibiyet farkına rağmen kadronun daha yüksek standartlar için sürekli kendini zorlaması gerektiğini vurguladı.
Ajax, dikkatini zorlu iç saha ve Avrupa fikstürüne çeviriyor.
Tecrübeli savunmacı, rekor kırdığı başlangıcının üzerine koymaya ve savunma organizasyonunu en üst seviyede tutmaya kararlı.
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