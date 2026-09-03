Efsanevi forvetin eşsiz statüsünü gözler önüne seren bir adımda, AFA çarşamba günü tüm yerel lig maçlarının ilk yarının 10. dakikasında bir dakikalık alkış için durdurulacağını doğruladı. Bu saygı duruşu, tüm erkek ve kadın ligleri ile branşlarını kapsayacak ve böylece Arjantin futbolunun her köşesi 39 yaşındaki oyuncunun tarihi katkılarını takdir edecek.

AFA'nın resmi açıklamasında hafta sonundaki kutlamaların lojistik planlarına da yer verilirken şu ifadeler kullanıldı: "Yaklaşan maç haftasında tüm erkek ve kadın ligleri ile branşlarında, maçlar ilk yarının 10. dakikasında Lionel Messi'nin Arjantin milli takımı kariyerinin takdiri için bir dakikalık alkış amacıyla durdurulacak."