AFP
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Keçi’ye saygı duruşu! Arjantin, Lionel Messi’nin duygusal emeklilik selamı için TÜM maçları durduracak
İkona ülke çapında bir saygı duruşu
Efsanevi forvetin eşsiz statüsünü gözler önüne seren bir adımda, AFA çarşamba günü tüm yerel lig maçlarının ilk yarının 10. dakikasında bir dakikalık alkış için durdurulacağını doğruladı. Bu saygı duruşu, tüm erkek ve kadın ligleri ile branşlarını kapsayacak ve böylece Arjantin futbolunun her köşesi 39 yaşındaki oyuncunun tarihi katkılarını takdir edecek.
AFA'nın resmi açıklamasında hafta sonundaki kutlamaların lojistik planlarına da yer verilirken şu ifadeler kullanıldı: "Yaklaşan maç haftasında tüm erkek ve kadın ligleri ile branşlarında, maçlar ilk yarının 10. dakikasında Lionel Messi'nin Arjantin milli takımı kariyerinin takdiri için bir dakikalık alkış amacıyla durdurulacak."
- Getty Images Sport
Görsel anma paylaşımları ve sosyal medya kolajları
Senkronize alkışların ötesinde, AFA statlardaki atmosferin bu anın büyüklüğünü yansıtmasını zorunlu kıldı. Yönetim organı, kulüplere modern tesislerini kullanarak eski Barcelona ve PSG yıldızının sihrini son bir kez yayınlamaları talimatını verdi.
Bu video içeriğinin, 2005'te A takımdaki ilk maçına çıkmasıyla başlayan kariyerinin öne çıkan anlarını göstermesi bekleniyor. 21 yıl boyunca Messi, 125 golle Arjantin tarihinin en golcü oyuncusuna dönüştü. Uzun ömürlülüğü de aynı derecede etkileyiciydi; rekor kırarak altı Dünya Kupası'nda forma giydi ve sonunda 2022'de kupayı kaldırarak ülkesinin 36 yıllık hasretine son verdi.
Messi'den duygusal son söz
Bu vefa haberinin gelmesi, Messi'nin 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ülkesi adına son maçı olduğunu doğrulayan, İspanyolca kaleme alınmış duygusal bir el yazısı notu Instagram'da paylaşmasının hemen ardından oldu. Bu, parlak bir uluslararası kariyerin hüzünlü bir sonuydu, ancak oyuncunun yaşı ve fiziksel performansı göz önüne alındığında gerekli olduğunu düşündüğü bir sondu.
Samimi ve dürüst mesajında, Messi uzun süredir liderliğini yaptığı takımdan ayrılmanın zorluğunu kabul etti. Messi, pazartesi günü Instagram'da, "Her şeyimi verdim; verecek hiçbir şeyim kalmadı" diye yazdı. "Bu, canımı yakan ve içten içe hâlâ acıtan bir karardı, ama zamanının geldiğini anlıyorum."
- Getty Images Sport
Tüm zamanların en iyisinin mirası
Messi'nin ayrılığı, Arjantin milli takımında belki de hiçbir zaman gerçekten doldurulamayacak bir boşluk bırakıyor. 2026 finali hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da onun mirası dört yıl önce kesin biçimde güvence altına alınmıştı. Messi, 2022'de Arjantin'le sonunda Dünya Kupası'nı kazandı; bu, ülkesinin 36 yıl sonraki ilk, toplamda ise üçüncü şampiyonluğuydu.
Ülke, hafta sonu bir değerlendirme ve minnettarlık dönemine hazırlanırken, 10. dakikadaki duraklama onun büyüsüyle özdeşleşen numaranın dokunaklı bir hatırlatıcısı olacak. İlk dönemlerinde sıra dışı yetenekli bir gençten, son yıllarında kadronun tecrübeli liderine uzanan süreçte Messi'nin Arjantin Milli Takımı üzerindeki etkisi tam anlamıyla eksiksiz oldu.
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