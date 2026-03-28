CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato

Kean milli takımda parlıyor ve transfer piyasasını yeniden canlandırıyor: sözleşmesindeki serbest kalma bedeli, Fiorentina'nın değer biçimi ve Milan için olası senaryolar

Forvet zor bir sezon geçiriyor, ancak milli takımda sık sık sergilediği en iyi performanslarına yakışır anlar da yaşıyor

Ayak bileğindeki rahatsızlığa ek olarak yaşanan kaval kemiği sakatlığı, Moise Kean’ın İtalya ile Dünya Kupası play-off’larında yer almasını tehlikeye atmış olsa da, ancak iyileşme süreci planlandığı gibi ilerledi ve Rakow-Fiorentina maçında Conference League'de 60 dakika, Fiorentina-Inter maçında Serie A'da 85 dakika oynadıktan sonra, Fiorentina'nın forveti İtalya milli takımının formasını giydi ve Kuzey İrlanda'ya karşı 2-0'lık galibiyete imza atarak Bosna ile oynanacak finale yükselmeyi sağladı.

Bergamo'daki Kean'da, 2029 yılına kadar geçerli olan Fiorentina ile olan sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 62 milyon avroya çıkaran nitelikler yeniden görüldü. Bu bedel, 1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında tek seferde ödenerek oyuncuyu satın almak için geçerli. Peki, kim böyle bir meblağı ödeyebilir ve varsa alternatifler nelerdir?

  • 2025 YAZININ "HAYIR"LARI

    Fiorentina ile sözleşmesini yenileyerek maaşını sezon başına net 4,5 milyon avroya çıkarmadan önce Kean, o dönemde geçerli olan 52 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Al-Hilal gibi zengin Arap kulüplerine, şu anda uluslararası futbol sahnesinin ötesine transferlere açık olmadığını ima etti. Lewandowski ve Kane'in ayrılması durumunda Barcelona ve Bayern Münih'ten söz edildi, ancak bu olasılıklar gerçekleşmedi. Birkaç ay sonra bu konular yeniden gündeme gelecek, oysa İtalya'da sezon boyunca 25 gol atarak 52 milyon euro kazanmak zaten zor bir hedefti, şimdi ise milyonlar 62'ye, goller ise 9'a çıktı.

  • HÜKÜMÜ AŞMAK

    Ancak, gördüğümüz gibi, sözleşme fesih bedeli 15 Temmuz'a kadar geçerliyken, transfer piyasası Eylül başına kadar açık. Yani: Kean, bu opsiyon Temmuz ayının ilk iki haftasında başka bir kulüp tarafından kullanılmadığı sürece, başka yollarla da transfer edilebilir. Elbette, bu durumda Fiorentina ile görüşmek gerekecek, ancak 62 milyon euro hemen ödenirse Fiorentina'nın bu konuda söz hakkı olmayacak.

    Kean'ı listesinde bulunduran takımlar arasında Milan da var: Massimiliano Allegri onu tanıyor, Juventus'ta daha önce çalıştırmıştı ve yazın Rabiot'ta yaptığı gibi bu oyuncuyu da ikna edebilir. Rossoneri, 16 Temmuz'dan itibaren Fiorentina'dan bir değerlendirme talep etmeli; bu değerlendirme, sözleşmedeki bedelden çok uzak olmamalıdır. Ardından, artık alıştığımız formüllerden birini önermelidir: oyuncu takası artı para ya da toplam tutarın ödenmesi, ancak taksitli olarak.

  • Lea'nın Bilinmeyen Yüzü

    Ancak Milan'ı 62 milyon avroyu hemen ödeyebilecek duruma getirebilecek bir olasılık var: Rafael Leao'nun ayrılması. Son günlerde Milanello'dan sızan haberler, ligin son maçı öncesinde Allegri ile bazı sürtüşmeler yaşandığı yönünde olduğu için Leao gündemde. Kean ve Leao, saha dışında çok iyi arkadaşlar, sık sık birlikte sosyal etkinliklere katılıyorlar ve Portekizli oyuncu, Piedmontlu golcüyle birlikte oynamak istediğini hiç saklamadı. Ancak transfer piyasasının kapıları hızla dönüyor ve buikilinin bir arada oynaması hiç de kesin değil.

