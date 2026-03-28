Kean milli takımda parlıyor ve transfer piyasasını yeniden canlandırıyor: sözleşmesindeki serbest kalma bedeli, Fiorentina'nın değer biçimi ve Milan için olası senaryolar

Ayak bileğindeki rahatsızlığa ek olarak yaşanan kaval kemiği sakatlığı, Moise Kean’ın İtalya ile Dünya Kupası play-off’larında yer almasını tehlikeye atmış olsa da, ancak iyileşme süreci planlandığı gibi ilerledi ve Rakow-Fiorentina maçında Conference League'de 60 dakika, Fiorentina-Inter maçında Serie A'da 85 dakika oynadıktan sonra, Fiorentina'nın forveti İtalya milli takımının formasını giydi ve Kuzey İrlanda'ya karşı 2-0'lık galibiyete imza atarak Bosna ile oynanacak finale yükselmeyi sağladı.

Bergamo'daki Kean'da, 2029 yılına kadar geçerli olan Fiorentina ile olan sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 62 milyon avroya çıkaran nitelikler yeniden görüldü. Bu bedel, 1-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında tek seferde ödenerek oyuncuyu satın almak için geçerli. Peki, kim böyle bir meblağı ödeyebilir ve varsa alternatifler nelerdir?