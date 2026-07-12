Kean, Lautaro ve Oliisi… Bayern ve Inter’in Dünya Kupası finallerindeki hakimiyeti devam edecek mi?

Inter Milan ve Bayern Münih kulüpleri, 1982 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam eden Dünya Kupası finaliyle olağanüstü bir bağa sahiptir. İspanya’nın ev sahipliği yaptığı ve İtalya’nın kazandığı o turnuvadan bu yana, Dünya Kupası finallerinde her iki kulübün kadrolarından en az birer oyuncunun yer aldığı görülmektedir.

Inter, resmi internet sitesinde daha önce- bu seriyi, futbolun en büyük etkinliğinde sürekli varlığını simgeleyen bir gelenek olarak nitelendirdi. Kulübün oyuncuları, 1982 Dünya Kupası’nda Giuseppe Bergomi ve Alessandro Altobelli’den başlayarak, 2022 Katar Finali’nde Arjantin formasıyla sahaya çıkan Lautaro Martínez’e kadar farklı nesiller boyunca final maçlarında yer aldı.

Arjantin ve Fransa’nın her ikisinin de 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselmesiyle, bu efsane yeni bir versiyona uzama yolunda ilerliyor gibi görünüyor; tabii ki, bu iki takımdan en az birinin, 19 Temmuz’da ABD’nin New York-New Jersey Stadyumu’nda oynanacak olan bu turnuvanın finaline kalması şartıyla.

Fransa ve İspanya milli takımları önümüzdeki Salı günü yarı finalde karşılaşacak, ardından Çarşamba akşamı Arjantin milli takımı İngiltere milli takımıyla karşılaşacak.