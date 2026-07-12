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Kean, Lautaro ve Oliisi… Bayern ve Inter’in Dünya Kupası finallerindeki hakimiyeti devam edecek mi?

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
L. Martinez
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Bayern Münih
Süper Kupa
Inter - Monza
Inter
Monza
Serie A
M. Olise
H. Kane
İngiltere
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İtalya

1982 finaliyle başlayan şaşırtıcı bir çelişki

Inter Milan ve Bayern Münih kulüpleri, 1982 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam eden Dünya Kupası finaliyle olağanüstü bir bağa sahiptir. İspanya’nın ev sahipliği yaptığı ve İtalya’nın kazandığı o turnuvadan bu yana, Dünya Kupası finallerinde her iki kulübün kadrolarından en az birer oyuncunun yer aldığı görülmektedir.

Inter, resmi internet sitesinde daha önce- bu seriyi, futbolun en büyük etkinliğinde sürekli varlığını simgeleyen bir gelenek olarak nitelendirdi. Kulübün oyuncuları, 1982 Dünya Kupası’nda Giuseppe Bergomi ve Alessandro Altobelli’den başlayarak, 2022 Katar Finali’nde Arjantin formasıyla sahaya çıkan Lautaro Martínez’e kadar farklı nesiller boyunca final maçlarında yer aldı.

Arjantin ve Fransa’nın her ikisinin de 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselmesiyle, bu efsane yeni bir versiyona uzama yolunda ilerliyor gibi görünüyor; tabii ki, bu iki takımdan en az birinin, 19 Temmuz’da ABD’nin New York-New Jersey Stadyumu’nda oynanacak olan bu turnuvanın finaline kalması şartıyla.

Fransa ve İspanya milli takımları önümüzdeki Salı günü yarı finalde karşılaşacak, ardından Çarşamba akşamı Arjantin milli takımı İngiltere milli takımıyla karşılaşacak.

  • 1982-1998 Finalleri

    İspanya 1982: İtalya 3-1 Batı
    Almanya Inter Milan, Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali ve İtalya’nın üçüncü golünü atan Alessandro Altobili’nin katılımıyla finallerdeki tarihi serüvenine başladı. Ayrıca beş Inter oyuncusu, Azzurri ile birlikte Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

    O finalde Bayern Münih'ten Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner ve Wolfgang Dreymler forma giydi.


    Meksika 1986: Arjantin 3-2 Batı
    Almanya Maradona, Arjantin'i ikinci şampiyonluğuna taşırken, Inter'in oyuncusu Karl-Heinz Rummenigge, Batı Almanya'nın geri dönüş çabası kapsamında attığı iki golden birini kaydetti; ancak Borucaja, finali Arjantin lehine sonuçlandırdı.

    Bayern Münih'in yıldızları Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß ve Norbert Eder de bu finalde yer aldı.

    İtalya 1990: Batı Almanya 1-0 Arjantin
    : Inter'in oyuncusu Andreas Brehme, penaltıdan attığı golle şampiyonluğu belirledi; bu başarıya, İtalyan kulübündeki takım arkadaşları Lothar Matthäus ve Jürgen Klinsmann da katkıda bulundu. Bayern'den ise Klaus Ogenthaler ve Jürgen Kohler forma giydi; Stefan Reuter ise yedek kulübesindeydi.

    ABD 1994: Brezilya 3-2 İtalya (penaltı atışları)
    Nicola Berti, İtalya kadrosunda Inter Milan'ı temsil etti ve maçın tamamında sahada kaldı; 0-0 berabere biten maçın ardından Brezilya, penaltı atışlarıyla şampiyonluğu kazandı. Brezilya kadrosunda Bayern Münih'ten Jorginho da yer alıyordu.

    Fransa 1998: Fransa 3-0 Brezilya
    . Inter'in yıldızı Ronaldo, Brezilya milli takımını finale taşıdı ancak Fransa'nın ilk şampiyonluğunu kazanmasını engelleyemedi. Inter'den Yuri Djorkaeff ise Bayern Münih'ten takım arkadaşı Picsenti Lizarazu ile birlikte şampiyonluğa ulaştı.

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  • Ronaldo'dan Lautaro'ya: 2002-2018

    Güney Kore ve Japonya 2002: Brezilya 2-0 Almanya

    Inter'in yıldızı Ronaldo, Brezilya'yı beşinci şampiyonluğuna taşıyan iki golle finali belirledi ve turnuvayı sekiz golle gol kralı ve en iyi oyuncu olarak tamamladı.

    Karşı tarafta ise Bayern Münih üçlüsü Jens Jeremie, Oliver Kahn ve Thomas Linke, şampiyonluğu kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

    Almanya 2006 – İtalya 6-4 Fransa (penaltı atışları)

    Marco Materazzi, beraberlik golünü atarak finalin kahramanı oldu, ardından Zinedine Zidane’ın kırmızı kart görmesine neden oldu ve son olarak da penaltı atışlarından birini gole çevirerek İtalya’ya dördüncü şampiyonluğunu kazandırdı. Fransa kadrosunda ise Bayern Münih’ten Willy Sagnol yer alıyordu.

    Güney Afrika 2010 – İspanya 1-0 Hollanda

    Inter'in yıldızı ve tarihi üçlüsünün sahibi Wesley Sneijder, beş gol atarak Hollanda ile finale yükseldi, ancak uzatmalarda Andrés Iniesta'nın golüyle şampiyonluğu kaçırdı.

    Bu finalde Bayern Münih forması giyen Hollandalı ikili Mark van Bommel ve Arjen Robben de yer aldı.

    Brezilya 2014 – Almanya 1-0 Arjantin

    Inter, Arjantin'de yedek olarak sahaya çıkan Rodrigo Palacio sayesinde tarihi serisini sürdürdü; ancak Mario Götze, 112. dakikada attığı golle Almanya'ya şampiyonluğu kazandırdı.

    Almanya kadrosu Bayern yıldızlarıyla doluydu: Jérôme Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer ve Bastian Schweinsteiger.

    Rusya 2018 – Fransa 4-2 Hırvatistan

    Inter'in yıldızı Ivan Perišić, o final maçında Hırvatistan'ın tek golünü attı; Nerazzurri'nin yıldızı Marcelo Brozović da sahada yer aldı, ancak Fransa ikinci şampiyonluğunu kazandı. O finalde Fransa kadrosunda yer alan Bayern oyuncusu Corentin Tolisso'ydu.

  • Katar 2022 – Arjantin 7-5 Fransa (penaltı atışları)

    Inter Milan'ın kaptanı Lautaro Martínez uzatmalarda oyuna girerek Arjantin'in hücumuna canlılık kattı. 3-3'lük beraberliğin ardından "Tango" takımı, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem finallerinden birinde penaltı atışlarıyla şampiyonluğu kazandı.

    ABD, Kanada ve Meksika 2026: (...)

    Inter'in kaptanı Lautaro Martínez, bu yılki Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumaya devam eden Arjantin milli takımında yerini koruyor ve "Tango"nun yarı finale yükselmesine katkıda bulundu.

    Öte yandan, Fransa milli takımında Marcus Thuram (Inter), Dayot Upamecano ve Mike Olise (Bayern Münih) yer alıyor.

    İngiltere milli takımında ise Bayern Münih'in yıldızı ve kaptan Harry Kane yer alırken, İspanya kadrosunda ne Bayern Münih ne de Inter Milan'dan herhangi bir oyuncu bulunmuyor; böylece 44 yıldır süren bu seri devam etme olasılığını koruyor.

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