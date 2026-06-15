Kean'ın villasında hırsızlık: 300 bin avroluk ganimet, Carabinieri soruşturma başlattı

Moise Kean için endişeli anlar. Milli takım ve Fiorentina'nın forveti, Floransa'nın Campo di Marte semtindeki evinde bir hırsızlık olayının kurbanı oldu. İlk bilgilere göre, hırsızlar çeşitli lüks saatler ve diğer değerli eşyaları çaldı. Tgr Rai Toscana'nın aktardığı ilk tahminlere göre, çalınan eşyaların değeri yaklaşık 300 bin avro civarında.





Bugün sabah, Bilimsel Soruşturma Birimi'ne bağlı Carabinieri, futbolcunun evinde bir inceleme gerçekleştirerek, soruşturma için yararlı olabilecek tüm delilleri topladı. Ayrıca, soruşturmacılar, faillerin hareketlerini yeniden canlandırmak ve hırsızların kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek izleri bulmak amacıyla, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de ele geçirdi.



