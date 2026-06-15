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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Kean'ın villasında hırsızlık: 300 bin avroluk ganimet, Carabinieri soruşturma başlattı

M. Kean
Fiorentina

Birkaç lüks saat ve diğer değerli eşya çalındı

Moise Kean için endişeli anlar. Milli takım ve Fiorentina'nın forveti, Floransa'nın Campo di Marte semtindeki evinde bir hırsızlık olayının kurbanı oldu. İlk bilgilere göre, hırsızlar çeşitli lüks saatler ve diğer değerli eşyaları çaldı. Tgr Rai Toscana'nın aktardığı ilk tahminlere göre, çalınan eşyaların değeri yaklaşık 300 bin avro civarında.


Bugün sabah, Bilimsel Soruşturma Birimi'ne bağlı Carabinieri, futbolcunun evinde bir inceleme gerçekleştirerek, soruşturma için yararlı olabilecek tüm delilleri topladı. Ayrıca, soruşturmacılar, faillerin hareketlerini yeniden canlandırmak ve hırsızların kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek izleri bulmak amacıyla, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de ele geçirdi.


  • Il Corriere dello Sport'un aktardığına göre, ilk olay örgüsüne göre, hırsızların mülkün arka tarafından binaya girmeyi başardıkları, ardından içeriye sızarak Fiorentina'nın forvetine ait değerli eşyaları çaldıkları ortaya çıkıyor.


    Hırsızlık anında Kean İtalya'da değildi. Oyuncu, Fiorentina ile sezonu tamamladıktan sonra yurtdışında bulunuyor ve hırsızlık sırasında evde değildi. Döndüğünde, soruşturmacılar tarafından dinlenecek ve çalınan eşyaların ayrıntılı bir listesini verecek ve çalınan malların kesin değerinin belirlenmesine yardımcı olacak. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak ve hırsızlığın faillerini bulmak için soruşturma devam ediyor.


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