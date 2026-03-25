Moise'nin kardeşi Giovanni Kean, şu anda Kings League'de futbolcu olarak oynuyor ve Tuttosport'a konuştu. İşte sözleri.
Çeviri:
Kean'in kardeşi: "Retegui'de kendisine benzeyen, bir başka 'savaşçı' buldu. Yaralanmalar nedeniyle onun için zor bir sezon oldu."
KARDEŞLER
“Aramızda çok iyi bir ilişki var, onu adeta ben büyüttüm ve bazı konularda ona yakın olmam onun için önemli. Moise ailemizde kaderinde olan kişiydi: bunu hemen anladım çünkü küçük yaşlardan itibaren güçlü olduğu, diğerlerinden farklı olduğu belliydi. Ama dürüst olmak gerekirse, bu seviyelere ulaşabileceğini hiç düşünmemiştim. Biz Kean’lar fiziksel olarak yetenekliyiz: sahada aynı duruşumuz var ve bu yüzden kendimi onda çok görüyorum. Ve topu o şekilde koruyorsa, bunu ona ben öğrettim. Balotelli’den ilham alıyorduk ve Moise, küçükken Martins’i çok severdi. Bu arada kardeşim ikisinin güzel bir karışımı: Oba Oba’nın hızına sahip ve aynı zamanda güçlü ve Mario’nun tekniğine sahip.”
Senin yüzünden
“Kendisine benzer bir takım arkadaşı buldu; koşan, çaba gösteren, her topa atlayan bir başka “köpek”. Böylece sahada kapsayacakları alanları aralarında paylaşıyorlar: bol bol hareket ederek yine de boşluk bulabiliyorlar ve önde biri yoksa diğeri orada oluyor.”
GATTUSO
“Durumu gayet iyi: Milli Takım’da güzel bir kadro var. Tek yazık olan, Moise için zor bir sezon geçirmiş olması. Sakatlıklar yüzünden, en sonuncusu da kaval kemiğindeki sakatlık, geçen sezonki gibi performans gösteremedi ama Inter’de iyi oynadığını gördüm, şimdi Perşembe gününü bekliyoruz. Dünya Kupası’na katılmak her gün olan bir şey değil, bu yüzden bence hepsi son derece motive. Ayrıca arkalarında kendilerine güvenen bir ulusun olduğunu çok iyi biliyorlar. Sonuçta futbol bu maçlar için oynanır: Bize büyük mutluluklar yaşatacaklarına inanıyorum.”