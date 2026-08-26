Kean-Fiorentina arasında ipler tamamen koptu: oyuncu antrenmana çıkmak istemiyor. Como bastırıyor, 40 milyon euroluk teklif sundu

Como bir süredir, Fiorentina ile sözleşmesi 2029'da sona erecek olan ve yılda net 4 milyon euro kazanan Kean'ın peşinde. Fabregas'ın ekibi, Fiorentina'yı ikna etmek için 35 milyon euro artı 5 milyon euro bonusluk bir teklif sundu. Cevabın önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor: Fiorentina, evet demeden önce yerini dolduracak ismi bulmak zorunda. Listede Everton'dan Beto, Inter'den Bonny, geçen yıl Strasbourg'da forma giyen Chelsea'den Emegha ve Galatasaray'daki Türkiye macerasının ardından sözleşmesiz kalan Icardi var.