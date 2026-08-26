Moise Kean ile Fiorentina arasında ipler koptu. Violanews'ün aktardığına göre İtalya Milli Takımı forveti bugün takım antrenmanına geç geldi ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmayı reddetti. Güçlü bir karar olan bu tavır, kulüple yaşanan kopuşu daha da görünür hale getirdi.
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Kean-Fiorentina arasında ipler tamamen koptu: oyuncu antrenmana çıkmak istemiyor. Como bastırıyor, 40 milyon euroluk teklif sundu
İlk 11'de başlamayı reddetti
Olimpico’nun koridorlarında pazartesi günü, Roma maçından önce yaşananların ardından bir güçlü tavır daha geldi. Grosso’nun kararıyla Kean’ın ilk 11’de oynaması gerekiyordu ancak eski Juventuslu oyuncu bunu reddetti. Bu nedenle Arjantinli Pellegrino maça ilk dakikadan itibaren başladı. Yedek kulübesinde başlayan Kean, 63. dakikada Mastantuomo’nun yerine oyuna girdi ancak 4-0’lık yenilgide iz bırakamadı.
Como deniyor: teklifini yükseltti
Como bir süredir, Fiorentina ile sözleşmesi 2029'da sona erecek olan ve yılda net 4 milyon euro kazanan Kean'ın peşinde. Fabregas'ın ekibi, Fiorentina'yı ikna etmek için 35 milyon euro artı 5 milyon euro bonusluk bir teklif sundu. Cevabın önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor: Fiorentina, evet demeden önce yerini dolduracak ismi bulmak zorunda. Listede Everton'dan Beto, Inter'den Bonny, geçen yıl Strasbourg'da forma giyen Chelsea'den Emegha ve Galatasaray'daki Türkiye macerasının ardından sözleşmesiz kalan Icardi var.
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