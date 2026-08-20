Kazuyoshi Miura, 59 yaşında İmparatorluk Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak rekor kırdı

Şubat 1967'de Shizuoka'da doğan Miura, Brezilya'da futbol oynamak için genç yaşta Japonya'dan ayrıldı ve 1986'da Santos'ta profesyonel oldu. Sonraki dört yıl içinde Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau ve Coritiba'da forma giydi, ardından 1990'da Verdy Kawasaki'ye katılmak üzere ülkesine döndü ve burada 197 maçta 118 gol attı.

Kariyerinde ayrıca Avrupa'da Serie A ekibi Genoa ve Hırvatistan'da Dinamo Zagreb formaları da giydi. Bunun ardından ülkesinde Kyoto Purple Sanga ve Vissel Kobe'de oynadı. 2005'te 38 yaşındayken Yokohama FC'ye imza attı ve aradan 21 yıl geçmesine rağmen hâlâ kulübün kadrosunda yer alıyor. Bu süreçte Sydney FC, Suzuka Point Getters, Portekiz'den Oliveirense, Atletico Suzuka ve şimdi de Fukushima'ya kiralandı. Japonya Milli Takımı formasıyla 89 maçta 55 gol attı ve ayrıca 2012 Futsal Dünya Kupası'nda da oynadı.