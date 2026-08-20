AFLOSPORT
Çeviri:
Kazuyoshi Miura, 59 yaşında İmparatorluk Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak rekor kırdı
İki gol, efsanevi eşiği geride bıraktı
59 yaşındaki oyuncu, 41 yaşındayken bu turnuvada gol atan eski Japonya orta saha oyuncusu Shinji Ono'nun elinde bulunan önceki rekoru kırdı. Çarşamba günü attığı iki penaltı, geçen ayki eleme turlarında kaydettiği gole eklendi; bu gol, yaklaşık dört yıl aradan sonra resmi maçlarda attığı ilk goldü. Tarihi duble, Fukushima için baskın geçen öğleden sonrayı taçlandırdı ve takımı rahat şekilde bir sonraki tura taşıdı.
- AFLOSPORT
Adanmış çalışma karşılığını verir
Eşine rastlanması zor bir rekora imza attıktan sonra konuşan Miura, kalıcı keskinliğini antrenman sahasındaki basit günlük hazırlığa bağladı. Gazetecilere, "Sıranın ne zaman size geleceğini asla bilemezsiniz" dedi. "Bu yüzden onları her zaman çalışıyorum. Karşılığını vermesine sevindim."
Dünyayı dolaşan yolculuk onlarca yılı kapsıyor
Şubat 1967'de Shizuoka'da doğan Miura, Brezilya'da futbol oynamak için genç yaşta Japonya'dan ayrıldı ve 1986'da Santos'ta profesyonel oldu. Sonraki dört yıl içinde Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jau ve Coritiba'da forma giydi, ardından 1990'da Verdy Kawasaki'ye katılmak üzere ülkesine döndü ve burada 197 maçta 118 gol attı.
Kariyerinde ayrıca Avrupa'da Serie A ekibi Genoa ve Hırvatistan'da Dinamo Zagreb formaları da giydi. Bunun ardından ülkesinde Kyoto Purple Sanga ve Vissel Kobe'de oynadı. 2005'te 38 yaşındayken Yokohama FC'ye imza attı ve aradan 21 yıl geçmesine rağmen hâlâ kulübün kadrosunda yer alıyor. Bu süreçte Sydney FC, Suzuka Point Getters, Portekiz'den Oliveirense, Atletico Suzuka ve şimdi de Fukushima'ya kiralandı. Japonya Milli Takımı formasıyla 89 maçta 55 gol attı ve ayrıca 2012 Futsal Dünya Kupası'nda da oynadı.
- AFLOSPORT
Kalıcı uzun ömür sınırları zorluyor
Fukushima şimdi ikinci tura moralli girerken, J3 League tablosunda da yukarı tırmanmayı hedefliyor. Miura'nın rutini ve çalışma temposu, kadrodaki genç oyuncular için büyük bir örnek olmaya devam ediyor. Tecrübeli forvet, sezonun geri kalanında maç formunu koruyup gol sayısını artırmaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun