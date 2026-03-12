Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal ile 1-1 berabere kalan Rolfes, Havertz'in gelecekte geri dönüşü olasılığı sorulduğunda şöyle konuştu: "Kai'nin yanında her zaman zayıf düşme tehlikesi var. O da bunun farkında."
Çeviri:
"Kazmaya başla": Kulüp başkanı, Kai Havertz'in muhteşem Bundesliga dönüşü için tüm kuralları çiğneyecek
Aslında, Werkself'te birkaç yıldır, Leverkusen'de yıldız olan ve daha sonra Avrupa'nın önde gelen kulüplerine katılan, özel olarak yetiştirilmiş oyuncuları geri almama kuralı geçerlidir, çünkü bu oyuncular kariyerlerinin sonbaharında kulübe sadece sınırlı bir şekilde yardımcı olabilirler.
Ancak Havertz'in durumunda Rolfes, gelecekte bir fırsat çıkması halinde bu kuralı bozmak istediğini vurguladı: "Ne zaman konuşsak, ben araştırmaya başlıyorum" dedi Leverkusen'in spor direktörü.
- Getty Images Sport
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Havertz uzun süre Leverkusen soyunma odasında kaldı.
Havertz, on yıl boyunca Werkself forması giydi. Tüm turnuvalarda B04 için 150 resmi maçta forma giydi ve 46 gol ve 31 asist kaydetti. 2020 yazında, yaklaşık 100 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Chelsea'ye katıldı ve 2023'te şehir rakibi Arsenal'e transfer oldu.
Ancak Leverkusen'in karar vericileri ve taraftarların çoğu ile ilişkisi hala iyi. Bu durum, Çarşamba akşamı ikinci yarıda oyuna girdiğinde BayArena'nın neredeyse tamamının onu coşkulu alkışlarla karşılamasıyla açıkça ortaya çıktı. Maçın başlamasından önce Havertz, 2020'de ayrılırken koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olmamış olan veda töreni için sahada kamuoyuna veda etti.
Sport1'in verdiği bilgiye göre, 26 yaşındaki oyuncu maçtan sonra uzun süre Leverkusen'in soyunma odasında kaldı. Orada oyuncular ve yetkililerle uzun uzun konuştu, ardından Arsenal'in bir yetkilisi onu aldı ve Gunners evlerine dönmek üzere yola çıktı.
Kai Havertz: Bayer 04 Leverkusen'deki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Oynama süresi 150 46 31 11.322