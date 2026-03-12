"Kazmaya başla": Kulüp başkanı, Kai Havertz'in muhteşem Bundesliga dönüşü için tüm kuralları çiğneyecek

Aslında, Werkself'te birkaç yıldır, Leverkusen'de yıldız olan ve daha sonra Avrupa'nın önde gelen kulüplerine katılan, özel olarak yetiştirilmiş oyuncuları geri almama kuralı geçerlidir, çünkü bu oyuncular kariyerlerinin sonbaharında kulübe sadece sınırlı bir şekilde yardımcı olabilirler.

Ancak Havertz'in durumunda Rolfes, gelecekte bir fırsat çıkması halinde bu kuralı bozmak istediğini vurguladı: "Ne zaman konuşsak, ben araştırmaya başlıyorum" dedi Leverkusen'in spor direktörü.