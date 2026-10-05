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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

"Kazaydı!" Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ı övdü ve İspanya'yı Hırvatistan'ı küçümsememesi konusunda uyardı

L. de la Fuente
İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A
L. Yamal

Luis de la Fuente, İspanya oyuncularına son sonuçları göz ardı etmelerini ve UEFA Uluslar Ligi'nde dünya klasmanında bir Hırvatistan takımına karşı savaşa hazırlanmalarını söyledi. İspanya'nın hocası, rakiplerinin son dönemdeki aksiliklere rağmen uluslararası futboldaki en zorlu güçlerden biri olmaya devam ettiğine inanıyor.

  • De la Fuente, Hırvatistan'daki düşüşü önemsemedi

    De la Fuente, Hırvatistan ile oynayacakları yüksek önem taşıyan karşılaşma öncesinde İspanya kampına rehavetin sızmasına izin vermiyor. Balkan ekibi son maçlarında bazı dalgalanmalar yaşamış olsa da İspanyol teknik adam, onların kalitesinin dünya sahnesinde tartışılmaz olmaya devam ettiği konusunda kararlı.

    Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına konuşan De la Fuente, Hırvatistan'ın kalitesini güçlü şekilde savundu. Teknik adam, sosyal medyada paylaşılan ek açıklamalarında, "Ben, planladığımız Hırvatistan'ı bekliyorum. Bana göre onlar çok iyi bir takım ve son on yılda dünyanın en önemli milli takımlarından biri oldular. Geçen gün yaşanan şey bir kazaydı, bu onların seviyesini yansıtmıyor" dedi.

    İspanyol çalıştırıcı, Split'teki atmosferin elektrikli olacağını vurgularken, ev sahibi taraftarların tutkulu olacağını ancak oyuncularının San Mamés gibi statlarda oynarken olduğu gibi bu tür yoğun ortamlarda doğal olarak motive olduğunu belirtti. "Oyuncuları çok iyi tanıyoruz ve modelimiz için hangi oyuncuların seçilebilir olduğunu biliyoruz. Harika bir insan grubuna sahibiz ve aramıza kim katılırsa katılsın doğal ve kolay şekilde uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.

  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Lamine Yamal gök gibi yükselişini sürdürüyor

    La Roja için manşetleri süslemeye devam eden oyunculardan biri Lamine Yamal. Genç yıldız, yalnızca yaratıcılığıyla değil, gol önündeki giderek artan bitiriciliğiyle de De la Fuente'nin taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

    "Lamine gelişmeye devam ediyor. Yaşı ve tecrübesi sayesinde daha iyi ve daha olgun. Bize yalnızca oyunda değil, gol atarak da yardımcı oluyor. Kendinden çok şey talep ediyor ve bu çok önemli. Formunu kutluyoruz, bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı De la Fuente basın toplantısında.

    Teknik direktör, Yamal'ın sürelerinin dikkatle yönetildiğini ima etti ancak özellikle sahadaki performanslarıyla ilk maçından bu yana olgunlaşıp bir lidere dönüşme biçimi göz önüne alındığında, ilk 11'deki öneminin tartışılmaz olduğu da açık.


  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Kadro derinliği ve Mikel Merino'nun rolü

    De la Fuente ayrıca kadro derinliğinin önemine de değindi ve özellikle Arsenal orta saha oyuncusu Mikel Merino'nun katkısını övdü. Sıklıkla kulübeden gelen taktiksel bir silah olarak kullanılan Merino, teknik ekip için bir "güvenli tercih" olduğunu kanıtladı.

    "Mikel hayatım boyunca benimleydi, her türlü durumu yaşadık ve o her zaman önemli oldu. 60. dakikada oyuna giren kişi, maça başlayan kişiden daha fazla öne çıkabilir ve sonuç üzerinde daha fazla ağırlığa sahip olabilir. Maçın gidişatını değiştirebilirler. Herkes önemli. Son dakikalarda bize verdiği performansla o güvenli bir tercih. Bu bir takım. Önemli olan hazır olmak" diyerek sözlerini tamamladı teknik direktör.

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  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    İspanya için sırada ne var?

    İspanya, çarşamba günü Hırvatistan deplasmanıyla mevcut milli arayı kapatmaya hazırlanıyor. De la Fuente’nin ekibi, UEFA Uluslar Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor; daha önce İngiltere’yi "3-2", Hırvatistan’ı "4-1" ve Çek Cumhuriyeti’ni "3-1" mağlup etmişti.

    Ancak Hırvatistan’daki görev, İspanya için hiç de kolay olmayacak. İspanya, yalnızca altı gün önce Hırvatistan’ı "4-0" gibi net bir skorla mağlup etmiş olsa da, ev sahibi ekip taraftarı önünde buna yanıt vermekte kararlı olacak. Luka Modrić ve takım arkadaşları da İngiltere karşısında aldıkları ağır 7-0’lık yenilgiden toparlanıp, kendilerine kanıtlamaları gereken çok şey bırakan bu sonucun ardından bir miktar gururunu yeniden kazanmak istiyor.

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