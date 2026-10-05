"Kazaydı!" Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ı övdü ve İspanya'yı Hırvatistan'ı küçümsememesi konusunda uyardı

De la Fuente, Hırvatistan ile oynayacakları yüksek önem taşıyan karşılaşma öncesinde İspanya kampına rehavetin sızmasına izin vermiyor. Balkan ekibi son maçlarında bazı dalgalanmalar yaşamış olsa da İspanyol teknik adam, onların kalitesinin dünya sahnesinde tartışılmaz olmaya devam ettiği konusunda kararlı.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına konuşan De la Fuente, Hırvatistan'ın kalitesini güçlü şekilde savundu. Teknik adam, sosyal medyada paylaşılan ek açıklamalarında, "Ben, planladığımız Hırvatistan'ı bekliyorum. Bana göre onlar çok iyi bir takım ve son on yılda dünyanın en önemli milli takımlarından biri oldular. Geçen gün yaşanan şey bir kazaydı, bu onların seviyesini yansıtmıyor" dedi.

İspanyol çalıştırıcı, Split'teki atmosferin elektrikli olacağını vurgularken, ev sahibi taraftarların tutkulu olacağını ancak oyuncularının San Mamés gibi statlarda oynarken olduğu gibi bu tür yoğun ortamlarda doğal olarak motive olduğunu belirtti. "Oyuncuları çok iyi tanıyoruz ve modelimiz için hangi oyuncuların seçilebilir olduğunu biliyoruz. Harika bir insan grubuna sahibiz ve aramıza kim katılırsa katılsın doğal ve kolay şekilde uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.