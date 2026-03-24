"Kazanmayı sahada başardık ve bunu kimse değiştiremez!" - Idrissa Gueye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasına ilişkin "saçma" karara öfkelendi
AFCON finalinin sonucu iptal edildi
Geçen hafta, CAF Temyiz Kurulu’nun Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’in uzatmalarda elde ettiği 1-0’lık galibiyeti iptal etmesi gibi eşi benzeri görülmemiş bir adım atmasıyla Afrika futbol dünyası sarsıldı. Tartışma, Fas'a verilen tartışmalı bir uzatma penaltısına itiraz etmek için Senegalli oyuncuların sahayı terk etmesinden kaynaklanıyor. CAF yetkilileri bu eylemi maçtan çekilme olarak değerlendirdi, ardından sonucu geçersiz saydı ve Senegal'e 3-0 mağlubiyet verdi. Bu karar, kıtanın şampiyonluğunu fiilen Fas'a verdi. Bu karar, Dakar'da öfkeye yol açarken, 36 yaşındaki Gueye'nin turnuvanın yönetim organının dürüstlüğünü sorgulamasına neden oldu.
"Kazanmayı sahada başardık"
Milli takımda 128 maça çıkan Gueye, ikinci Afrika Uluslar Kupası şampiyonluk madalyasını kaçırmasıyla ilgili olarak kararlı bir tavır sergiledi. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, futboldaki başarıların her zaman idari kararların önüne geçmesi gerektiğini savundu.
Everton'ın orta saha oyuncusu, "Bence bu karar çok saçma. Maçı ofislerde değil sahada kazandık ve bir Senegalli oyuncu olarak yaptıklarımızdan gurur duyuyorum" dedi. "Bu kupayı hak ediyoruz. Sahada mücadele ettik ve herkes ne olduğunu biliyor. Bence bu maçı 10 kez oynasak, 10 kez de kazanırdık."
Gueye şöyle devam etti: "Fas'tan daha iyi olduğumuz için değil, bu bizim kaderimizdi çünkü sahada her şeyimizi verdik ve şampiyon olmayı hak ettik. Madalyalar, kupalar umurumuzda değil çünkü en önemli şey sahada olanlardır, kağıda yazılanlar değil. Sahada kazandık ve kimse bunu değiştiremez."
"Afrika bunu hak etmiyor"
Kupayı kaybetmenin ötesinde Gueye, bu tür tartışmalı kararların Afrika Uluslar Kupası’nın küresel itibarını nasıl etkilediği konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. O, “Afrika’nın bu tür kararlara ihtiyacı yok çünkü herkes AFCON’dan bahsetmeye ve onu Avrupa ile Copa America ile karşılaştırmaya başladı. Bence Afrika bunu hak etmiyor” diye vurguladı.
Tartışmalı karara rağmen Gueye, iki ülke arasındaki kardeşliğin bozulmadığını vurguladı ve Everton takım arkadaşı ve Fas milli takım oyuncusu Adam Aznou ile olan dostane ilişkisine işaret etti. "Buna sadece gülüyoruz çünkü bazen komik oluyor," diye açıkladı. "Hepimiz kardeşiz ve kimse beni Fas halkından nefret etmeye zorlayamaz. Fas ve Senegal'in iyi bir ilişkisi var."
2026 Dünya Kupası'na giden yol
2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu konusundaki hukuki mücadele, Spor Tahkim Mahkemesi’ne resmi bir temyiz başvurusu yapılacağı haberleriyle iktidar çevrelerinde sürerken, Senegal artık kesinleşen 2026 Dünya Kupası katılımına yeniden odaklanmak zorunda. Teranga Aslanları, Fransa, Norveç ve Irak, Bolivya veya Surinam'ın yer aldığı konfederasyonlar arası play-off Path 2'nin galibi ile birlikte zorlu I Grubu'na düştü. Pape Thiaw'ın takımı, Mart ayındaki milli maç arası dönemini hazırlıklarına başlamak için kullanacak ve 28 Mart'ta Stade de France'da Peru ile, 31 Mart'ta ise Abdoulaye Wade Stadyumu'nda Gambiya ile iki önemli hazırlık maçı oynayacak.