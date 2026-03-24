"Kazanmayı sahada başardık ve bunu kimse değiştiremez!" - Idrissa Gueye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasına ilişkin "saçma" karara öfkelendi

Milli takımda 128 maça çıkan Gueye, ikinci Afrika Uluslar Kupası şampiyonluk madalyasını kaçırmasıyla ilgili olarak kararlı bir tavır sergiledi. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, futboldaki başarıların her zaman idari kararların önüne geçmesi gerektiğini savundu.

Everton'ın orta saha oyuncusu, "Bence bu karar çok saçma. Maçı ofislerde değil sahada kazandık ve bir Senegalli oyuncu olarak yaptıklarımızdan gurur duyuyorum" dedi. "Bu kupayı hak ediyoruz. Sahada mücadele ettik ve herkes ne olduğunu biliyor. Bence bu maçı 10 kez oynasak, 10 kez de kazanırdık."

Gueye şöyle devam etti: "Fas'tan daha iyi olduğumuz için değil, bu bizim kaderimizdi çünkü sahada her şeyimizi verdik ve şampiyon olmayı hak ettik. Madalyalar, kupalar umurumuzda değil çünkü en önemli şey sahada olanlardır, kağıda yazılanlar değil. Sahada kazandık ve kimse bunu değiştiremez."