Konsa, Midlands'den ses getiren transferinin ardından Arsenal'da baş döndürücü bir yükseliş yaşadı. Aston Villa'dan 51 milyon sterline transfer edilen savunmacı, kısa sürede Mikel Arteta'nın savunma hattının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Emirates Stadyumu'na uzanan yolculuğu, kulüple yıllardır süren bağı nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Bu bağ, gelişinden bu yana Arsenal taraftarlarında da güçlü bir karşılık buldu.

Çocukluğunda hangi takımı tuttuğu sorulduğunda Konsa gülümseyerek, “Bu bana çok soruldu,” diyor. “Evet, Arsenal taraftarıydım. Küçükken çok sayıda Arsenal formam vardı. Böyle büyük kulüplerde oynamanın hayalini kurarsınız. Çocukken Arsenal gibi kulüpleri ve yıllar boyunca kadrolarında yer alan çok sayıda kaliteli oyuncuyu görüyorsunuz. Burada olmak, üstelik yakın arkadaşlarımla birlikte burada olmak, bunu daha da özel kılıyor.”