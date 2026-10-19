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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Kazanmaya aç! Ezri Konsa, Harry Kane'le karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor; Arsenal'ın yıldızı Bayern Münih karşısındaki ses getiren galibiyeti hatırlıyor ve daha fazla kupa hedefliyor

E. Konsa
Bayern Münih
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
H. Kane

Ezri Konsa, Arsenal'da hayallerini yaşıyor. Ancak çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulüpte savunmanın bel kemiği hâline gelen stoper, yalnızca tuttuğu takımda oynamakla yetinmiyor. Arsenal önemli bir Avrupa maçına hazırlanırken Konsa, futboldaki en büyük kupaları hedefliyor.

  • Kuzey Londra'da çocukluk hayalini gerçekleştirmek

    Konsa, Midlands'den ses getiren transferinin ardından Arsenal'da baş döndürücü bir yükseliş yaşadı. Aston Villa'dan 51 milyon sterline transfer edilen savunmacı, kısa sürede Mikel Arteta'nın savunma hattının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. 28 yaşındaki oyuncunun Emirates Stadyumu'na uzanan yolculuğu, kulüple yıllardır süren bağı nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Bu bağ, gelişinden bu yana Arsenal taraftarlarında da güçlü bir karşılık buldu.

    Çocukluğunda hangi takımı tuttuğu sorulduğunda Konsa gülümseyerek, “Bu bana çok soruldu,” diyor. “Evet, Arsenal taraftarıydım. Küçükken çok sayıda Arsenal formam vardı. Böyle büyük kulüplerde oynamanın hayalini kurarsınız. Çocukken Arsenal gibi kulüpleri ve yıllar boyunca kadrolarında yer alan çok sayıda kaliteli oyuncuyu görüyorsunuz. Burada olmak, üstelik yakın arkadaşlarımla birlikte burada olmak, bunu daha da özel kılıyor.”

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    Kane'in meydan okumasını kabul etmek

    Konsa'nın önündeki bir sonraki engel, Avrupa futbolunun belki de en zorlusu: Harry Kane ve Bayern Münih'le karşılaşmak için Münih'e gidecek. İngiltere kaptanı, 2023'te Almanya'ya taşındığından beri olağanüstü bir form sergiliyor. Bavyera devinde yalnızca 157 maçta 155 gol attı.

    Ancak Konsa, millî takımdan arkadaşı Kane'in yarattığı tehdide yabancı değil. Kariyerinde Kane'le yedi kez karşılaşan savunmacı, golcü oyuncunun bu maçların hiçbirinde akan oyunda gol atmasına izin vermedi. Kane, Konsa'ya karşı yalnızca iki penaltıyı gole çevirebildi.

  • Konsa, Bayern karşısındaki ünlü galibiyeti yeniden yaşıyor

    “Millî takımdan takım arkadaşıma karşı da oynayacağım,” diyen Konsa, The Guardian'a konuştu. Allianz Arena'da eski Tottenham oyuncusuyla karşılaşmaya hazırlanan Konsa, Villa Park'taki son günlerini de güzel anılarla hatırlıyor. O dönemde, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern'i mağlup eden takımın bir parçasıydı.

    “Villa-Bayern maçı… Onları evimizde yenmek ve gol yememek… Oyuncular ve taraftarlar için çok özeldi. [Belirli oyunculara karşı] bu tür istatistiklere pek bakmam ama bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

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  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Şampiyonlar Ligi hedefi

    Konsa, Aston Villa’nın Freiburg’u yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuş ve Emirates Stadyumu’na koleksiyonunda bir şampiyonluk madalyasıyla gelmişti. Avrupa’da elde ettiği bu başarı, daha prestijli kupalar kazanma arzusunu daha da artırdı.

    Soyunma odasında Şampiyonlar Ligi’ni kazanma isteğinin hissedilip hissedilmediği sorulduğunda Konsa, “Kesinlikle,” diyor. “Oyuncular olarak belirlediğimiz standartlar, hedeflerimiz var… Her şeyi kazanmak istiyoruz: Şampiyonlar Ligi’ni, Premier League’i, önümüze çıkan bütün kupaları. Arsenal’a geldiğimde kazanmak istiyordum. Kazanmaya açtım. Geçen sezon Avrupa Ligi kupasını kaldırdım, bu sezon daha fazlasını istiyorum.”

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