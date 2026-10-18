Farke, Leeds United'ın Manchester United ile zorlu bir maçın ardından berabere kalması üzerine hem gurur hem de hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Leeds United Teknik Direktörü, tarihi rakibini yenmesinin yaygın olarak beklendiği maçta takımının üç puanı almak için yeterince iyi oynadığını düşündü.

Farke, maç sonrası Sky Sports'a yaptığı değerlendirmede, “Sadece bir puan aldığımız için biraz hayal kırıklığına uğradık,” dedi. “Genel olarak, ilk yarıyı geride kapatmamızın gereksiz olduğunu düşündüm ama karşımızdaki takım yine de Manchester United. İkinci yarıda beraberliği yakaladık. Üstünlüğümüzü sürdürmeliydik. Çok fazla şutumuz üst direkten auta gitti ama genel olarak sağlam bir performans sergiledik. Maçı kazanmalıydık ama yolumuza devam ediyoruz. Üstün olan taraftık fakat ceza sahasında ve çevresinde yeterli kaliteyi gösteremediğimiz için bunu değerlendiremedik.”

Bu sonuçla Leeds, Premier League puan tablosunda konuk ekibin üç puan önünde, yedinci sırada yer aldı. Leeds United, mart ayından bu yana tüm kulvarlarda Elland Road'da yenilmeyerek iç sahadaki etkileyici performansını sürdürdü.