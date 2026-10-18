Getty Images Sport
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“Kazanmalıydık!” diyen Daniel Farke, Leeds'in Manchester United karşısında favori gösterilmesini bir “iltifat” olarak değerlendirdi ancak üstün oynayan takımının puan kaybetmesiyle hayal kırıklığı yaşadı
Farke, Elland Road'daki beraberliği değerlendirdi
Farke, Leeds United'ın Manchester United ile zorlu bir maçın ardından berabere kalması üzerine hem gurur hem de hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Leeds United Teknik Direktörü, tarihi rakibini yenmesinin yaygın olarak beklendiği maçta takımının üç puanı almak için yeterince iyi oynadığını düşündü.
Farke, maç sonrası Sky Sports'a yaptığı değerlendirmede, “Sadece bir puan aldığımız için biraz hayal kırıklığına uğradık,” dedi. “Genel olarak, ilk yarıyı geride kapatmamızın gereksiz olduğunu düşündüm ama karşımızdaki takım yine de Manchester United. İkinci yarıda beraberliği yakaladık. Üstünlüğümüzü sürdürmeliydik. Çok fazla şutumuz üst direkten auta gitti ama genel olarak sağlam bir performans sergiledik. Maçı kazanmalıydık ama yolumuza devam ediyoruz. Üstün olan taraftık fakat ceza sahasında ve çevresinde yeterli kaliteyi gösteremediğimiz için bunu değerlendiremedik.”
Bu sonuçla Leeds, Premier League puan tablosunda konuk ekibin üç puan önünde, yedinci sırada yer aldı. Leeds United, mart ayından bu yana tüm kulvarlarda Elland Road'da yenilmeyerek iç sahadaki etkileyici performansını sürdürdü.
- Getty Images Sport
Favori olarak gösterilmeyi iltifat olarak görmek
Farke, maç öncesinde yapılan değerlendirmelerin, takımının sezonun ilk aylarında ortaya koyduğu çalışmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Manchester United karşısında favori görülmek Leeds için alışılmadık bir durum. Eski Norwich City teknik direktörü de bunu ilerlemenin bir işareti olarak görüyor.
Farke, “Manchester United karşısında favori görülmemizi, son bir ayda birçok şeyi doğru yaptığımıza dair bir iltifat olarak kabul ettik. Ama bunu hak ettik,” dedi. “Bu yorumların haklı olduğunu göstermek istedik. Bu, ne kadar saygı kazandığımızı gösteriyor. Genel olarak şu anda bulunduğumuz nokta bu ve iyi bir noktadayız. Bu ligde puan kazanmak hâlâ zor. Fırsatları değerlendirmeli ve çok ama çok etkili olmalısınız. Biz de yolumuza devam etmeliyiz.”
Hararetli derbide kaçan fırsatlar
Maç, gürültülü tribünleri ve sert müdahaleleriyle geleneksel Güller rekabetinden beklenenleri karşıladı.Temponun yüksek olduğu ilk dakikalarda teknik beceriden çok fiziksel mücadele öne çıkarken Bruno Fernandes ve Gabriel Gudmundsson sarı kart gördü.
Yarım saat dolmadan iki takım da peş peşe fırsatlar yakaladı. Senne Lammens, uzanarak yaptığı kurtarışla Nico Elvedi'ye gol izni vermedi; ardından boşta kalan Bryan Mbeumo, kafa vuruşunu auta göndererek çok net bir fırsatı kaçırdı. Ancak Mbeumo, devre arasından on dakika önce James Justin'le girdiği mücadeleden üstün çıkıp Youri Tielemans'ın ceza sahasına gönderdiği harika pasa yetişti ve konuk takımın ilk yarıyı önde tamamlamasını sağladı.
Leeds, devre arasından sonra iyi bir karşılık vererek Dominic Calvert-Lewin'in golüyle eşitliği sağladı. Forvet, Tarik Muharemovic'in de dahil olduğu bir korner pozisyonunun ardından boştaki topa hamle yapıp skoru eşitledi ve ev sahibi taraftarları coşturdu.
- Getty Images Sport
Michael Carrick üzerindeki baskı artıyor
Leeds kaçırdığı fırsatları düşünürken Manchester United Teknik Direktörü Carrick'in durumu belirsizliğini koruyor. Elland Road'daki beraberlikle Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti altı maça çıktı. Kulüp, 2018-19 sezonunun sonundan bu yana böyle bir dönem yaşamamıştı.
Manchester United şimdi gözünü Avrupa'ya çevirecek. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda karşılaşacak, ardından pazar günü Premier League'de Bournemouth'u Old Trafford'da ağırlayacak.
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