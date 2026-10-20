AFP
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“Kazanmak istiyorsak gol atmalıyız!” Sabah Teknik Direktörü Niko Kovac, Dortmund'un baskısına hazırlanırken takımından reaksiyon bekliyor
Dortmund, Bakü'de yeniden kazanmayı hedefliyor
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Azerbaycan şampiyonu Sabah FC ile karşılaşmak üzere Bakü'ye gidiyor. Bodo/Glimt deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilginin ve Bundesliga'da Union Berlin ile golsüz berabere kalmasının ardından BVB, Avrupa'daki mücadelesine yeniden ivme kazandırmayı hedefliyor.
Niko Kovac'ın ekibi, ilk iki maçta topladığı üç puanla lig aşaması tablosunda 18. sırada yer alıyor.
Yedi günde üç deplasman maçını kapsayan yoğun seyahat programına rağmen Kovac, Dortmund'un galibiyet için açık favori olduğunu vurguladı.
- AFP
Kovac, gol kısırlığına son vermek için daha hızlı hareket edilmesini istiyor
Dortmund'un son dönemde hücumda yaşadığı sıkıntılara değinen Kovac, maç öncesi basın toplantısında gol yollarında derhal gelişme istedi. Kovac, "Hücumun son bölgesinde tehlike yaratmak için oyun kalıplarımız var. Son iki maçta bunları yakalayamadık, bu yüzden gol atamadık" dedi.
"Kazanmak istiyorsak gol atmalıyız. Bu oyun kalıplarını uygulamalıyız."
BVB teknik direktörü, "Çok daha hızlı ve isabetli oynamalı, daha sık bitirici vuruş yapmalıyız" diye ekledi. "Rakiplerimizi ciddiye alıyoruz... Dikkatli olmalıyız."
Savunmacı Svensson hazırlanırken Kovac kadronun dinçliğini değerlendiriyor
Dortmund savunmacısı Daniel Svensson, BVB beş saatlik uçuşun ve Konstantinos Karetsas, Emre Can ile Giannis Konstantelias'ın da aralarında bulunduğu oyuncuların sakatlık nedeniyle yokluğunun üstesinden gelmeye çalışırken rakip hücumcuları yakından incelediğini doğruladı. Svensson, "Takımın tamamını yakından, karşı karşıya gelme ihtimalimin yüksek olduğu oyuncuları ise daha da yakından inceliyorum" dedi.
"Bütün maçlara hazırlandığım gibi hazırlanacağım ve kim oynarsa oynasın hazır olacağım."
Öte yandan Kovac, dinç oyunculara ihtiyaç duyduklarını kabul ederken kısa süre önce Slavia Prague'ı 2-0 yenen Sabah karşısında rehavete kapılmamaları gerektiği uyarısında bulundu.
- AFP
Sabah'ın teknik direktörü, kararlı Alman devlerine karşı hazırlık yapıyor
Sabah teknik direktörü Valdas Dambrauskas zorlu bir mücadele bekliyor ve Dortmund'un son dönemdeki gol suskunluğunun onu Bakü'de daha da tehlikeli kılacağı uyarısında bulunuyor. Dambrauskas, “Harika bir performans sergilememiz gerekecek,” dedi. “Dortmund son iki maçında gol atamadı ama bu, daha da kararlı olacağı anlamına geliyor.”
“Dortmund, Almanya'nın en büyük takımlarından biri, dünyanın en büyük takımlarından biri... Zorlu bir maça hazırız.”
Sabah teknik direktörü, “Lig aşamasındaki her maç bize bir ders veriyor,” diye ekledi. “Bu yeni bir sınav. Pres yaparken çok hızlılar.”
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