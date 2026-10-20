Sabah teknik direktörü Valdas Dambrauskas zorlu bir mücadele bekliyor ve Dortmund'un son dönemdeki gol suskunluğunun onu Bakü'de daha da tehlikeli kılacağı uyarısında bulunuyor. Dambrauskas, “Harika bir performans sergilememiz gerekecek,” dedi. “Dortmund son iki maçında gol atamadı ama bu, daha da kararlı olacağı anlamına geliyor.”

“Dortmund, Almanya'nın en büyük takımlarından biri, dünyanın en büyük takımlarından biri... Zorlu bir maça hazırız.”

Sabah teknik direktörü, “Lig aşamasındaki her maç bize bir ders veriyor,” diye ekledi. “Bu yeni bir sınav. Pres yaparken çok hızlılar.”