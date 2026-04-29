"Kazanmak için kaç gol atmamız gerektiğini sordum": PSG teknik direktörü Luis Enrique, FC Bayern Münih'e karşı oynanan heyecan verici maçın ardından ilginç bir konuşmayı anlattı

"Bu, şüphesiz teknik direktör olarak yer aldığım en iyi maçtı," dedi Enrique, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı sonrasında heyecanla: "Daha önce hiç bu kadar yoğun, bu kadar hızlı ve bu kadar fiziksel bir maç görmemiştim. Herkesi tebrik etmeliyiz."

Oyuncuları da sevinçle ona katıldılar. Kaptan Marquinhos, Canal+'ya "Tüm futbolseverler bu maçı kesinlikle keyifle izlemiştir" dedi. "Saha içinde bu maçta oynamak gerçek bir zevkti. Çocukluğumuzdan beri tüm yıl boyunca böyle maçların hayalini kuruyoruz."

Yine de, en azından Enrique'de bir parça pişmanlık vardı. 55 yaşındaki teknik adam, "5-2'lik skor varken daha iyi bir sonuç bekliyorduk" diye itiraf etti. PSG'nin sonlarda ritmini kaybetmesi, Münih'te acı bir şekilde geri dönebilir.