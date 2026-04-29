Luis Enrique, bu çılgın futbol gecesinin tüm saçmalığını muhteşem bir paradoksla özetledi. Paris Saint-Germain'in yetenekli oyuncularının teknik direktörü, FC Bayern'e karşı oynanan ve 5-4 (3-2) biten bu unutulmaz, gerçekten de "fantastik maç" hakkında, "Kazanmayı hak ettik, beraberliği hak ettik ve kaybetmeyi de hak ettik" dedi.
Çeviri:
"Kazanmak için kaç gol atmamız gerektiğini sordum": PSG teknik direktörü Luis Enrique, FC Bayern Münih'e karşı oynanan heyecan verici maçın ardından ilginç bir konuşmayı anlattı
Ve İspanyol teknik adam kendini kandırmıyordu: PSG’nin 31 Mayıs 2025’te Avrupa tahtına çıktığı Münih’teki zafer sahnesine geri dönüşün, bu tarihi futbol dramasının ilk perdesi kadar çılgın geçeceği kesindi. “Rövanş maçı da ilk maç gibi geçecek. Beş dakika önce ekibime galibiyet için kaç gol atmamız gerektiğini sordum. En az üç!”
Bu Paris takımı bunu başarabilir - hatta daha fazlasını! Enrique, tam anlamıyla futbolu kutlayan bir canavar yarattı. Dünya futbolcusu Ousmane Dembele gibi birbirleri için savaşan yıldızlarla, Dembele gülerek şöyle dedi: "Koşmazsam, Luis Enrique beni yedek kulübesine oturtur." Kafa karıştırıcı pozisyon değişiklikleri ve Münih'in yüz golcü forvetine bile büyük saygı uyandıran bir katil içgüdüsüyle.
- Getty Images Sport
"Skor 5-2 iken daha iyi bir sonuç bekliyorduk"
"Bu, şüphesiz teknik direktör olarak yer aldığım en iyi maçtı," dedi Enrique, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı sonrasında heyecanla: "Daha önce hiç bu kadar yoğun, bu kadar hızlı ve bu kadar fiziksel bir maç görmemiştim. Herkesi tebrik etmeliyiz."
Oyuncuları da sevinçle ona katıldılar. Kaptan Marquinhos, Canal+'ya "Tüm futbolseverler bu maçı kesinlikle keyifle izlemiştir" dedi. "Saha içinde bu maçta oynamak gerçek bir zevkti. Çocukluğumuzdan beri tüm yıl boyunca böyle maçların hayalini kuruyoruz."
Yine de, en azından Enrique'de bir parça pişmanlık vardı. 55 yaşındaki teknik adam, "5-2'lik skor varken daha iyi bir sonuç bekliyorduk" diye itiraf etti. PSG'nin sonlarda ritmini kaybetmesi, Münih'te acı bir şekilde geri dönebilir.
Enrique, rövanş maçında "daha da güçlü" bir FC Bayern öngörüyor
"Bayern, taraftarlarının desteğiyle daha da güçlenecek," diye tahminde bulundu teknik direktör, "ama oraya geri dönmek bizim için güzel anıları canlandıracak." Modern futbol tarihinin en tek taraflı final maçında Inter Milan'a karşı alınan büyülü 5-0'lık galibiyeti kastediyordu. "Aynı zihniyetle sahaya çıkmak ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz."
Tıpkı bu sezon FC Barcelona'ya karşı (2-1), Leverkusen'de (7-2), AS Monaco'ya karşı (3-2) ve ardından Chelsea'ye karşı (3-0) ve Liverpool'da (2-0) olduğu gibi. Takımın dengesi için çok önemli olan bek Achraf Hakimi'nin sakatlığı da bu özgüveni gölgelemedi. Faslı oyuncu, maçın son dakikalarında Konrad Laimer ile girdiği mücadeleden sonra ağrıyan arka baldırına dokundu.
"Bir gol üstünlüğümüz var. Ama gördüğümüz gibi, bu kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor," diyen orta saha ustası Vitinha, "Yine de oraya kazanmak için gidiyoruz," diye vurguladı. Ya da Dembele'nin ifadesiyle: "Bir şeyi değiştirmek için hiçbir neden yok."