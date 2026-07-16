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"Kazanmak için buradayım!" - Rodri, İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmaya kararlı ancak Arjantin maçı öncesinde "en zor kısmı henüz önümüzde" uyarısında bulunuyor
Kaptan Rodri, son bir konsantrasyon çağrısında bulunuyor
Turnuva başladığından beri İspanya takımının soyunma odasında yankılanan mesaj tek ve sarsılmaz: “Ben Dünya Kupası’nı kazanmak için buradayım.” Bu, kaptan Rodri’nin öncülüğünü yaptığı bir slogan; Rodri’nin sahadaki etkisi, İspanya’nın kusursuz performanslarıyla paralel olarak artmıştır. Kuzey Amerika’da sergilediği muhteşem performansa rağmen, orta saha oyuncusu nihai ödül yaklaşırken ayaklarını yere sağlam basmaya devam ediyor.
Yarı final zaferinin ardından konuşan Manchester City yıldızı, dışarıdan gelen abartılı beklentileri hemen yatıştırdı. Rodri, Marca aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Eğer kimse bizim hiç zorlanmadan Dünya Kupası’nı kazanacağımızı düşünüyorsa, yanılıyor,” diye uyardı. “Karşımızdaki takımlar dünyanın en iyileri, ancak takımımız bu turnuvayı kazanmak için çok önemli bir olgunluk sergiledi. Takımımız turnuva boyunca gelişmeye devam ediyor. Dünya Kupası boyunca sabırlı davrandık ve şimdi şampiyonluğa oynuyoruz.”
- (C)Getty Images
İspanya, Arjantin maçı için New Jersey’e geldi
Periodico’nun haberine göre, Luis de la Fuente’nin takımı New York bölgesine indi; ancak yolculukları olaysız geçmedi. Takım, Dallas’taki elektrik fırtınaları nedeniyle birkaç saatlik gecikme yaşadı ve sonunda yerel saatle sabah saat üçte Newark Havalimanı’na indi. O zamandan beri, Pazar günü MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçı için tam hazırlık moduna geçerken MC Hotel Monclair’de konaklamaya başladılar.
Bu karşılaşma, turnuva tarihinde ilk kez Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarının karşı karşıya geldiği bir nevi “Finalissima” niteliğinde. Rodri ise futbol tarihine adını yazdırmanın eşiğinde. İspanya'nın galip gelmesi halinde, Zinedine Zidane ve Lionel Messi gibi efsanelerin yer aldığı listeye katılarak, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanan tarihteki yedinci oyuncu olabilir.
Kampta yaşanan coşkuyu yönetmek
İspanyol taraftarlar ikinci bir yıldızı hayal ederken, takım içindeki atmosfer sakinlik ve odaklanma ile dolu. Mikel Oyarzabal gibi oyuncular, heyecandan ziyade sakinliğin önemini vurguladı. Oyarzabal, "Yeşil Burun Adaları maçından sonraki ilk gün, işler pek yolunda gitmediğinde olduğu kadar sakinim," dedi. "Bunu hayal bile etmemiştik, ama şimdi gururla Dünya Kupası finalindeyiz diyebiliriz."
Bu sakinlik hissi, o anın önemine rağmen dikkat çekici bir şekilde soğukkanlılığını koruyan genç yıldız Pau Cubarsi tarafından da yankı buldu. "İçimde çok mutluyum, ama sakinim," dedi savunma oyuncusu. "Önümüzdeki günler çok özel olacak, New York’a gidiyoruz, rüya hâlâ devam ediyor ve artık maçın bir an önce başlamasını gerçekten istiyoruz."
- AFP
Fransa’nın yıkılması zemin hazırlıyor
İspanya, turnuvanın favorisi Fransa’yı 2-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ederek finale yükseldi; bu sonuç, turnuvada büyük yankı uyandırdı. Dallas’ta Oyarzabal ve Pedro Porro’nun golleri galibiyeti garantiledi; Rodri’nin liderlik ettiği La Roja’nın orta sahası, Kylian Mbappé ve Fransız forvet arkadaşlarının tehdidini tamamen etkisiz hale getirdi.
Artık zaferin önünde sadece Lionel Messi ve Arjantin duruyor. Rodri, bu maçın tarihsel öneminin çok büyük olduğunun farkında, ancak kişisel hedefi değişmedi. Kaptan, “Adım adım ilerliyoruz ve geriye son bir adım kaldı,” diyerek sözlerini tamamladı. “Takım coşku dolu, bu tarihimizde ikinci kez yaşanıyor. Bunun tadını çıkarmak lazım; şimdi dinlenip, son derece zor geçecek bir maça hazırlanma zamanı.”
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