"Kazanmak için buradayım!" - Rodri, İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmaya kararlı ancak Arjantin maçı öncesinde "en zor kısmı henüz önümüzde" uyarısında bulunuyor

Turnuva başladığından beri İspanya takımının soyunma odasında yankılanan mesaj tek ve sarsılmaz: “Ben Dünya Kupası’nı kazanmak için buradayım.” Bu, kaptan Rodri’nin öncülüğünü yaptığı bir slogan; Rodri’nin sahadaki etkisi, İspanya’nın kusursuz performanslarıyla paralel olarak artmıştır. Kuzey Amerika’da sergilediği muhteşem performansa rağmen, orta saha oyuncusu nihai ödül yaklaşırken ayaklarını yere sağlam basmaya devam ediyor.

Yarı final zaferinin ardından konuşan Manchester City yıldızı, dışarıdan gelen abartılı beklentileri hemen yatıştırdı. Rodri, Marca aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Eğer kimse bizim hiç zorlanmadan Dünya Kupası’nı kazanacağımızı düşünüyorsa, yanılıyor,” diye uyardı. “Karşımızdaki takımlar dünyanın en iyileri, ancak takımımız bu turnuvayı kazanmak için çok önemli bir olgunluk sergiledi. Takımımız turnuva boyunca gelişmeye devam ediyor. Dünya Kupası boyunca sabırlı davrandık ve şimdi şampiyonluğa oynuyoruz.”



