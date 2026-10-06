Scamacca, adını skor tabelasına yazdırmasına rağmen mütevazı bir duruş sergiledi ve inatçı rakibi kontrol altına almak için gereken kolektif kararlılığı öne çıkarmayı tercih etti.

Maçın son düdüğünün ardından takımın genel performansıyla ilgili olarak RAI'ye konuşan Atalanta forveti şunları söyledi: "Büyük sevinç yaşıyorum; gol nedeniyle değil, daha çok sonuç nedeniyle, çünkü kazanmak bizim için çok önemliydi. Bunun kolay olmayacağını biliyorduk, çünkü Türkiye agresif bir takım, ama mükemmel bir maç çıkardık."

Davaya bağlılığının sürdüğünün altını çizen Scamacca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oynamam istendiğinde her zaman hazır olmaya ve elimden gelenin en iyisini vermeye odaklanıyorum; en önemli şey milli takıma yardımcı olmak."