AFP
Çeviri:
'Kazanmak çok önemliydi' - Gianluca Scamacca, Roberto Mancini'nin takımı İtalya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi yenmesinin ardından dayanıklılıklarını övdü
Ev sahibi ülke, Bologna çıkmazını çözdü
Mancini'nin aşıladığı direnç açıkça görüldü; Scamacca, 26. dakikada Antonio Vergara ile Giovanni Di Lorenzo arasındaki mükemmel paslaşmanın ardından yaptığı yarım voleyle topu üst direkten içeri göndererek perdeyi açtı. İkinci yarının başında Aral Simsir'in sürpriz eşitleme golüyle skor yeniden dengeye gelse de ev sahibi ekip, Riccardo Calafiori'nin kafa golüyle hızla karşılık verdi ve ardından Francesco Pio Esposito 3-1'lik galibiyeti perçinledi. Bu belirleyici performans, Vincenzo Montella'nın takımının agresif başlangıcını boşa çıkardı ve umutlu Renato Dall'Ara taraftarı önünde kritik puanları getirdi.
- LaPresse
Forvet, takımın kolektif hedefini önceliklendiriyor
Scamacca, adını skor tabelasına yazdırmasına rağmen mütevazı bir duruş sergiledi ve inatçı rakibi kontrol altına almak için gereken kolektif kararlılığı öne çıkarmayı tercih etti.
Maçın son düdüğünün ardından takımın genel performansıyla ilgili olarak RAI'ye konuşan Atalanta forveti şunları söyledi: "Büyük sevinç yaşıyorum; gol nedeniyle değil, daha çok sonuç nedeniyle, çünkü kazanmak bizim için çok önemliydi. Bunun kolay olmayacağını biliyorduk, çünkü Türkiye agresif bir takım, ama mükemmel bir maç çıkardık."
Davaya bağlılığının sürdüğünün altını çizen Scamacca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oynamam istendiğinde her zaman hazır olmaya ve elimden gelenin en iyisini vermeye odaklanıyorum; en önemli şey milli takıma yardımcı olmak."
Tarihi dönüm noktası genç kadro derinliğini öne çıkarıyor
İtalya'nın ikinci yarıdaki o aksaklığa hızlı yanıtı, kapanış bölümünde Esposito'nun yakın mesafeden attığı golle tarihi bir şekilde taçlandı. Bu gol, genç forvetin adını tarih kitaplarına yazdırdı ve onu, Ocak 1931'deki ikonik Giuseppe Meazza'nın ardından 21 yaşına gelmeden önce milli takım tarihinde yedi gole ulaşan sadece ikinci oyuncu yaptı. Bologna'da yaşanan gerçek zorluk anlarına göğüs germek, İtalya'nın hücumdaki dönüşümünün doğru yönde ilerlediğine dair bir başka kanıt sundu.
- IPA Sport
Belirleyici eleme sınavları kapıda
Bu iç saha galibiyeti, 2020 Avrupa şampiyonu İtalya'yı dört maç sonunda yedi puana taşıyarak A1 Grubu'nda ikinci sırayı pekiştirdi. Mancini'nin öğrencileri artık Uluslar Ligi çeyrek finallerinde yer almayı hedeflerken kasım ayındaki milli ara sırasında Fransa'yı ağırlamaya ve Belçika deplasmanına gitmeye hazırlanıyor. Bu yüksek profilli iki maç, İtalya'nın kıta sahnesindeki yeterliliği ile son dönemdeki istikrarı açısından belirleyici bir sınav olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun