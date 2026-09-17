Chivu bu sezon Inter'in taktik anlayışını geliştirdi ve rakibin geriden oyun kurmasını boğmak için savunma hattını daha öne çıkardı. Riskli geriden oyun kurulumları nedeniyle zaman zaman goller yense de Di Biagio, Chivu'nun proaktif vizyonunun saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Yüksek profilli maçlar doğal olarak Inter kadrosundaki konsantrasyon seviyesini yeniden yükseltiyor.

"Arkada biraz zorlandığı doğru, ama bu sadece bireysel konsantrasyon meselesi," diyen Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. "Ancak Chivu kimliğini korumakta haklı: bundan vazgeçmiyor ve bu da takdire şayan."