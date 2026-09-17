Jonathan Moscrop
Çeviri:
"Kazanma zorunluluğu!" - Inter, Serie A şampiyonluk yarışında neden eşsiz bir baskı taşıyor?
Taktik analiz, Inter'in şampiyonluk zorunluluğunu öne çıkarıyor
Inter, Stadio Olimpico'ya gitmeye hazırlanırken yurt içinde ve Avrupa'da kupa kazanma konusunda yoğun bir beklentiyle karşı karşıya. Şampiyonluk yarışını La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajda değerlendiren eski orta saha oyuncusu Luigi Di Biagio, iki kulübün üzerindeki baskı farkına dikkat çekti.
Di Biagio, Inter'in kurduğu kadronun Cristian Chivu yönetiminde anında başarı gerektirdiğini belirtti.
Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Inter, sahip olduğu takım ve son yıllardaki geçmişi nedeniyle bunu kazanmak zorunda. Şöyle söyleyelim: Inter'in kazanma zorunluluğu var, Roma'nın ise bunu yapma umudu var" dedi.
- Action Plus
Chivu'nun tavizsiz taktik baskısına övgü
Chivu bu sezon Inter'in taktik anlayışını geliştirdi ve rakibin geriden oyun kurmasını boğmak için savunma hattını daha öne çıkardı. Riskli geriden oyun kurulumları nedeniyle zaman zaman goller yense de Di Biagio, Chivu'nun proaktif vizyonunun saygıyı hak ettiğini vurguladı.
Yüksek profilli maçlar doğal olarak Inter kadrosundaki konsantrasyon seviyesini yeniden yükseltiyor.
"Arkada biraz zorlandığı doğru, ama bu sadece bireysel konsantrasyon meselesi," diyen Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. "Ancak Chivu kimliğini korumakta haklı: bundan vazgeçmiyor ve bu da takdire şayan."
Orta sahadaki akıcılık ve kaleciye destek
Hakan Calhanoglu'nun yokluğunda Piotr Zielinski, Curtis Jones ile birlikte daha derindeki oyun kurucu rolüne sorunsuz şekilde uyum sağladı ve Inter'e orta sahada akıcı seçenekler sundu. Di Biagio da Madrid'de geriden oyun kurarken yaptığı son hataların ardından kaleci Josep Martinez'i savundu.
Modern kalecilerin geriden oyun kurma yapılarına entegre edilmesinde teknik direktörün güveni büyük önem taşımayı sürdürüyor.
"Zielinski de aslında doğuştan bir oyun kurucu değildi ama bunu çok iyi yapabiliyor" diyen Di Biagio, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. "Martinez bariz hatalar yapmış olabilir ama bir oyuncuya inanıyorsanız, böyle bir dönemde Chivu'nun yaptığı gibi onu savunur ve güçlendirirsiniz. Tek önemli şey güvendir."
- AFP
Inter, ilkbaharda belirleyici bir çıkış hedefliyor
Inter, mart ayında tüm kulvarlardaki kupa şansını değerlendirmeden önce ivmesini kademeli olarak artırmayı hedefliyor. Kadrodaki taktiksel derinlik, Inter'i zorlu fikstürü kaldırabilecek konuma getiriyor.
Chivu'nun ekibi, taktik cesareti büyük kupalara dönüştürme kararlılığıyla yoluna devam ediyor.
Roma'da alınacak net bir galibiyet, Inter'in şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu yönündeki konumunu pekiştirir.
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