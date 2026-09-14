Ruiz, hem Dünya Kupası'nı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yıldız bir sezon geçirdi. Üç aylık diz sakatlığına rağmen, belirleyici katkılarının ödül tartışmalarında yer almasını haklı çıkardığını düşünüyor.

L'Equipe'e konuşan Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu iddialı bir çıkış yaptı: "Kupalar açısından bakıldığında, benden daha iyi bir sezon geçiren kimse olmadı. Bireysel olarak büyük oyuncular çok iyi bir sezon geçirdi. Ülkenizle kazandığınız bir Dünya Kupası, kazanabileceğiniz en büyük kupadır."



