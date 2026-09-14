Getty Images Sport
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'Kazanılan kupalar açısından benden daha iyi bir sezon geçiren olmadı' - PSG yıldızı Fabian Ruiz Ballon d'Or için iddiasını ortaya koydu
Eşi benzeri görülmemiş bir kupa koleksiyonu
Ruiz, hem Dünya Kupası'nı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yıldız bir sezon geçirdi. Üç aylık diz sakatlığına rağmen, belirleyici katkılarının ödül tartışmalarında yer almasını haklı çıkardığını düşünüyor.
L'Equipe'e konuşan Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu iddialı bir çıkış yaptı: "Kupalar açısından bakıldığında, benden daha iyi bir sezon geçiren kimse olmadı. Bireysel olarak büyük oyuncular çok iyi bir sezon geçirdi. Ülkenizle kazandığınız bir Dünya Kupası, kazanabileceğiniz en büyük kupadır."
- Getty Images Sport
Adaylık için minnettarım
İspanya milli oyuncusu, takım olarak elde ettiği başarıların öne çıktığına kesin olarak inanırken, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal gibi ödülün en güçlü adayları arasında gösterilen oyuncularla yaşanan sert rekabeti de kabul ediyor.
Ruiz, France Football'a verdiği röportajda yaptığı biraz daha önceki açıklamalarda ise geçen yıl oylamayı 24. sırada tamamlamasını değerlendirdi. "Kendimi Ballon d'Or yarışında nerede görüyorum? Bu, oy verenlere bağlı" dedi. "Benim için en önemli şey kendimi takımın hizmetine sunmak, aynı zamanda da en iyiler arasında yer almak için çabalamak. Geçen yıl 30 kişilik aday listesinde yer alma şansını yakaladım. O 30 kişinin arasında olmak büyük bir onur."
Rodri'den ilham alarak
Orta saha oyuncuları bireysel ödülleri kazanmakta sık sık zorlanır, ancak Ruiz vatandaşından özgüven alıyor. Oyların, geleneksel hücum istatistiklerinin ötesine bakmasını ve sahadaki genel etkiyi fark etmesini umuyor.
France Football ile konuşmasını sürdürürken şöyle dedi: "Rodri iki yıl önce Ballon d'Or'u kazandı. Savunmacılar ve kaleciler hâlâ takdir görmekte zorlanıyor olsa da, bugün önemli olanın bir oyuncunun sahadaki pozisyonundan çok üstlendiği rol olduğuna inanıyorum. Futbola yeni başlayan çocuklara örnek olmak da önemli; böylece onlar da orta saha oyuncularına, savunmacılara ve kalecilere bakar."
- AFP
Sırada ne var?
Ruiz şimdi dikkatini, kritik bir Ligue 1 karşılaşmasına hazırlanan Paris Saint-Germain ile yeniden iç saha görevlerine çevirecek. Kulübün 20 Eylül'de Marsilya'ya karşı merakla beklenen bir maçı var ve orta saha oyuncusu, burada Avrupa'nın önde gelen oyuncularından biri olarak statüsünü daha da sağlamlaştırmayı umacak.
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