Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar, kulübün üç Premier League şampiyonluğu, üç Lig Kupası ve iki Community Shield kazandığı 2009-2018 dönemini kapsıyor. Bu durum, futbol camiasında ciddi bir ayrışmaya yol açtı.

İki takım da çarşamba günkü karşılaşmaya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında aldıkları etkileyici galibiyetlerin ardından çıkacak. Manchester City, Porto'yu rahat bir oyunla 2-0 yenerken Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava'yı üstün bir performansla 6-1 mağlup etti.