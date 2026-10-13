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“Kazandıkları her şeyi hak ettiler”: Luis Enrique, Premier League’deki FFP skandalı sırasında Manchester City’yi savundu
Enrique, Manchester City'nin sportif liyakatini savundu
Manchester City, Premier League'in mali kurallarını 115 kez ihlal ettiği iddiaları nedeniyle büyük bir hukuki fırtınanın ortasındayken Fransa'nın başkentinde beklenmedik bir müttefik buldu.
City'nin 2009'dan 2018'e kadar olan dönemdeki mali durumuna ilişkin soruşturma, ağır para cezalarından puan silme cezasına, hatta en üst ligden ihraç edilmeye kadar uzanabilecek olası yaptırımlar hakkında yaygın spekülasyonlara yol açtı.
PSG'nin çarşamba günü Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basına konuşan Enrique, konuyla ilgili tutumunu net biçimde ortaya koydu. PSG teknik direktörü, “Büyük kulüplerin etrafında çok fazla gürültü var. Bu konuda karar verecek kişinin nihai kararını beklememiz gerekiyor. Bekliyoruz ve Manchester City için her şeyin iyi sonuçlanmasını umuyorum çünkü sahada yaptıkları her şey inanılmazdı. Kazandıkları bütün kupaları hak ettiler. Karar verecek olanları beklemeliyiz” dedi. Bu sözleri Foot Mercato aktardı.
- AFP
Hukuki sürece saygı göstermek
Durumun ciddiyetini kabul etmekle birlikte, Enrique devam eden soruşturmaya ilişkin dengeli bir bakış açısını korumaya özen gösterdi.
Enrique, İngiliz kulübünün yakın geçmişine ilişkin görüşünü biraz daha açarak kulübün sportif kimliğine yönelik övgüsünü yineledi. “Bu şaşırtıcı, ancak sürece saygı duymak ve yetkili makamın nihai kararını beklemek gerekiyor. Yalnızca futboldan, sahada gördüklerimden söz edecek olursam, kazandıkları kupayı hak ettiklerini düşünüyorum. Sahada ortaya koyduklarını beğeniyorum” diye ekledi.
Başarılarla dolu bir dönem mercek altında
Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar, kulübün üç Premier League şampiyonluğu, üç Lig Kupası ve iki Community Shield kazandığı 2009-2018 dönemini kapsıyor. Bu durum, futbol camiasında ciddi bir ayrışmaya yol açtı.
İki takım da çarşamba günkü karşılaşmaya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında aldıkları etkileyici galibiyetlerin ardından çıkacak. Manchester City, Porto'yu rahat bir oyunla 2-0 yenerken Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava'yı üstün bir performansla 6-1 mağlup etti.
- Getty Images
Manchester City'nin meydan okuyan yanıtı
Premier League komisyonunun bulgularına yanıt veren Manchester City, mali iddiaların tamamı karşısında bütünüyle masum olduğunu savunduğu kararlı bir resmî açıklama yayımladı. Karardan duyduğu derin “hayal kırıklığı ve şaşkınlığı” dile getiren kulüp, tutumunu destekleyen kapsamlı ve çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu vurgularken hükmü “hukuk, ilke ve olgular açısından açık ve esaslı hatalar” içerdiği gerekçesiyle eleştirdi.
Yıllarca süren soruşturma boyunca düzenleyici sürece titizlikle riayet ettiğini belirten kulüp, konunun peşini bırakmayacağını bildirdi. Manchester City, adını tamamen temize çıkarmak ve küresel itibarını korumak için başvurabileceği tüm hukuki yolları ve itiraz yollarını kararlılıkla takip edeceğini doğruladı.
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