"Kazandığında çok nazik oluyor!" - Jose Mourinho, Roma'nın savunma oyuncusu Marash Kumbulla'ya kirli savunma hileleri öğretti; oyuncu, efsanevi teknik direktörün "zayıf noktasını" vurguladı
Kumbulla, Mourinho’nun Roma’daki etkisini değerlendiriyor
Kumbulla, Roma'da birlikte çalıştıkları dönemde Mourinho'nun kendi gelişimine yaptığı etkiyi ayrıntılı olarak anlattı. Arnavut asıllı savunma oyuncusu, Portekizli teknik direktörün Serie A'da savunma yapmanın taktiksel ve psikolojik yönlerini kavramasına yardımcı olduğunu söyledi. Kumbulla, Mourinho'nun savunma oyuncularını gerektiğinde oyunun "karanlık tarafını" benimsemeye teşvik ettiğini itiraf etti. Stoper, taktiksel faul yapmanın veya sarı kart görmenin ne zaman uygun olduğunu öğrenmenin, eski Roma teknik direktörü altında gelişim sürecinin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.
Kumbulla, Mourinho’nun yöntemleri ve kişiliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Kumbulla, Stadio Olimpico'da birlikte geçirdikleri süre boyunca savunma içgüdülerini keskinleştiren Mourinho'ya övgüde bulundu.
Kumbulla, GOAL'a "Kazandığınızda çok güzel, kazanamadığınızda zor" dedi. "Bana bazı şeyleri anlamamı sağlayan, taktik detayları açıklayan oydu. Bir defans oyuncusu için faydalı olabilecek bazı 'akıllı' hileler: geçilmek yerine faul yapmak, gerektiğinde sarı kart görmek. Bunların hepsini onunla çalışırken öğrendim."
Mourinho'nun "kusuru" olarak tanımladığı şeyi tartışan Kumbulla, teknik direktörün dürüstlüğüne ve mağlubiyetler sonrası gözle görülür hayal kırıklığına dikkat çekti.
"Buna 'kusur' demek istersek, bu onun başkalarıyla ilişkilerindeki dürüstlüğüdür," diye ekledi. "Kaybettiğinizde onun yanında olmak zor; eğer keyfi yerinde değilse, bunu yüzünden anlayabilirsiniz: bir yenilginin ertesi günü, zar zor veda eder. Böyle durumlarda, onunla fazla konuşmamak en iyisidir."
Mourinho’nun sert tavırları kalıcı bir etki bıraktı
Mourinho’nun sert tavırlarına rağmen Kumbulla, 2023’te Roma’nın Sevilla ile oynadığı Avrupa Ligi finalinde sahaya çıkmasını engelleyen çapraz bağ sakatlığının ardından aldığı desteği de hatırlattı.
Oyuncu şöyle konuştu: "Sevilla ile oynanan Avrupa Ligi finalinden kısa bir süre önce, o maçta oynamamı engelleyen çapraz bağ yırtığı nedeniyle moralimi düzeltmek için Mourinho, çeyrek finalin ilk ayağında Real Sociedad'a attığım golün önemini anlattı: Evimizde 2-0 kazandık ve bu çok önemli bir sonuçtu çünkü İspanya'daki rövanş maçına iki gol avantajla gidiyorduk."
Kumbulla, yaşadığı zorlu sakatlık döneminin ardından kariyerine devam ediyor
Şu anda Roma'dan Mallorca'ya kiralık olarak forma giyen Kumbulla, ilerlemesini engelleyen ciddi bir kas sakatlığından kurtulduktan sonra yeniden ivme kazanmaya çalışacak. Defans oyuncusunun transferini kalıcı hale getirme opsiyonu mevcut olsa da, sakatlık sorunları nedeniyle form tutmakta zorlanarak bu sezon ligde sadece sekiz maça çıkabilen oyuncunun, La Liga kulübünün bu maddeyi kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil.