Kumbulla, Stadio Olimpico'da birlikte geçirdikleri süre boyunca savunma içgüdülerini keskinleştiren Mourinho'ya övgüde bulundu.

Kumbulla, GOAL'a "Kazandığınızda çok güzel, kazanamadığınızda zor" dedi. "Bana bazı şeyleri anlamamı sağlayan, taktik detayları açıklayan oydu. Bir defans oyuncusu için faydalı olabilecek bazı 'akıllı' hileler: geçilmek yerine faul yapmak, gerektiğinde sarı kart görmek. Bunların hepsini onunla çalışırken öğrendim."

Mourinho'nun "kusuru" olarak tanımladığı şeyi tartışan Kumbulla, teknik direktörün dürüstlüğüne ve mağlubiyetler sonrası gözle görülür hayal kırıklığına dikkat çekti.

"Buna 'kusur' demek istersek, bu onun başkalarıyla ilişkilerindeki dürüstlüğüdür," diye ekledi. "Kaybettiğinizde onun yanında olmak zor; eğer keyfi yerinde değilse, bunu yüzünden anlayabilirsiniz: bir yenilginin ertesi günü, zar zor veda eder. Böyle durumlarda, onunla fazla konuşmamak en iyisidir."