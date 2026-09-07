'Kazanacağız' - Vinicius Jr, Inter karşılaşması öncesi Şampiyonlar Ligi için iddialı bir garanti verdi ve kilit tehdidi belirledi

Vinicius, yeni Avrupa sezonu öncesinde önemli bir mesaj verdi ve kulübün bu sezon 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanacağını iddialı bir şekilde öngördü. Kupayı en son 2024'te kaldırmış olsa da, son yıllarda İspanyol devi kendi yüksek standartlarının gerisinde kaldı; art arda gelen çeyrek final elenişlerinde sırasıyla Arsenal ve Bayern Münih'e takıldı.

Kulübün resmi medyasına konuşan kanat oyuncusu, kadronun yeniden futbolun zirvesine çıkma becerisine dair tam güven duyduğunu dile getirdi. "Umarım 16'ncısı gelir. Buna hazırız. Burası bizim turnuvamız. Son iki yılda burada iyi iş çıkaramadık. İlk hedefimiz ilk sekizin içinde bitirmek. Şampiyonlar Ligi bizi her zaman heyecanlandırıyor. Bu sezon, son iki Şampiyonlar Ligi sezonundan farklı olacak ve onu kazanacağız."