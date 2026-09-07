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'Kazanacağız' - Vinicius Jr, Inter karşılaşması öncesi Şampiyonlar Ligi için iddialı bir garanti verdi ve kilit tehdidi belirledi
Vinicius, 16. Avrupa kupasını hedefliyor
Vinicius, yeni Avrupa sezonu öncesinde önemli bir mesaj verdi ve kulübün bu sezon 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanacağını iddialı bir şekilde öngördü. Kupayı en son 2024'te kaldırmış olsa da, son yıllarda İspanyol devi kendi yüksek standartlarının gerisinde kaldı; art arda gelen çeyrek final elenişlerinde sırasıyla Arsenal ve Bayern Münih'e takıldı.
Kulübün resmi medyasına konuşan kanat oyuncusu, kadronun yeniden futbolun zirvesine çıkma becerisine dair tam güven duyduğunu dile getirdi. "Umarım 16'ncısı gelir. Buna hazırız. Burası bizim turnuvamız. Son iki yılda burada iyi iş çıkaramadık. İlk hedefimiz ilk sekizin içinde bitirmek. Şampiyonlar Ligi bizi her zaman heyecanlandırıyor. Bu sezon, son iki Şampiyonlar Ligi sezonundan farklı olacak ve onu kazanacağız."
- Getty Images Sport
Inter karşısında taktik savaşı bekliyor
Yolculuk, salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak dev maçla başlayacak; Real Madrid, İtalya şampiyonu Inter'i konuk edecek. Nerazzurri'ye karşı daha önce oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçının tamamını kazanan ve bu süreçte bir asist yapan Vinicius, görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılgıya sahip değil; özellikle de rakibin taktik düzeninin potansiyel bir engel oluşturduğunu belirtiyor.
Cristian Chivu'nun takımının ortaya koyduğu özel zorluk üzerine konuşan Vinicius, ekibin onları çözmek için bir plan üzerinde yoğun şekilde çalıştığını söyledi. "Şampiyonlar Ligi geldiğinde her zaman farklı hissettiriyor. Bizden çok şey isteyecek büyük bir takıma karşı bu maça hazırız. Inter fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Beşli savunmayla oynuyorlar ve bu, genelde bize zorluk çıkaran bir şey ama teknik direktörümüz bizi buna hazırladı. Bazı eksiklerimiz var, bu da işleri daha zor hale getiriyor ama hepimiz sahaya güçlü bir şekilde çıkacağız ve umarım bu maçlarda taraftarlarla o harika bağı kurabiliriz."
Son dönemdeki iç saha hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek
Madrid, son maçında Real Betis karşısında bu sezonki ilk yenilgisini alarak hayal kırıklığı yaratan bir iç saha sonucunun ardından Avrupa sahnesine çıkıyor. Bu darbeye rağmen, bu sezon şu ana kadar dört maçta bir gol atıp iki asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, takımın genel gidişatı ve performans seviyesi konusunda iyimserliğini koruyor.
Brezilyalı oyuncu, birden fazla kulvarda maçlar üst üste gelmeye başlarken takımın mental olarak güçlü kalmasını sağlamaya odaklanmış durumda. "Sezona son maçtaki yenilgimize rağmen harika bir başlangıç yaptık. İyi oynadık, çok sayıda fırsat yarattık ve en önemli şey de bu. Her zaman istediğimiz gibi Real Madrid'i zirveye taşımaya odaklanmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Bernabeu'da bir miras inşa etmek
Vinicius, önündeki yakın vadeli meydan okumanın ötesinde, İspanya'nın başkentindeki giderek büyüyen mirası üzerine de bir an durup düşündü. Daha önce iki ayrı Şampiyonlar Ligi finalinde, 2022'de Liverpool'a ve 2024'te Borussia Dortmund'a karşı gol atan kanat oyuncusu, kulüp tarihindeki yerinin fazlasıyla farkında.
Hücum oyuncusu, Brezilya'dan Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunun da etkisiyle daha fazla başarıya hâlâ aç. "Bunlar hayatımdaki en önemli iki gol. Tarihte kalacaklar. Birçok oyuncu gol atar ama finallerde gol atan çok azdır. Bunu dünyanın en büyük kulübünde yapmak, ne taraftarların ne de benim asla unutacağım bir şey. Bu bir rüyaydı. Hiç bu kadar çok gol atacağımı ya da burada bunca yıl oynayacağımı hayal etmemiştim. 26 yaşında, dünyanın en önemli kulübünün liderlerinden biri olmak benim ve ailem için çok şey ifade ediyor."
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