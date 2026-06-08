"Kazanacağımı sanıyordum" - Barcelona ve İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Altın Top ödülünü kovalarken, Ousmane Dembélé'ye karşı Ballon d'Or yarışını kaybetmesinin kendisi için neden "iyi" olduğu

Yamal, bugün milyonlarca genç futbolcunun rol modeli olsa da, ilham almak için hâlâ futbol tarihinin efsanelerine bakıyor. İzlemesi en keyifli bulduğu oyuncular hakkında konuşurken, akademi mezunu oyuncu, Spotify Camp Nou’da bir döneme damga vuran Brezilyalı efsaneyi hemen adını verdi.

Yamal, Neymar'a saygısını göstererek, "Ney'i izlemekten her zaman keyif alırım çünkü o benim idolüm" dedi. İlginç bir şekilde, İspanyol oyuncu aynı zamanda Premier League ve Ligue 1'deki daha güncel yetenekleri de yakından takip ediyor.

Jeremy Doku ve Rayan Cherki'yi özellikle izlemekten keyif aldığı iki oyuncu olarak belirleyen Yamal, modern, yüksek tempolu kanat oyununa ve teknik yeteneğe olan hayranlığını vurguladı.