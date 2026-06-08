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"Kazanacağımı sanıyordum" - Barcelona ve İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Altın Top ödülünü kovalarken, Ousmane Dembélé'ye karşı Ballon d'Or yarışını kaybetmesinin kendisi için neden "iyi" olduğu
Altın Top hayal kırıklığı ve kişisel olgunluk
Yamal, son Ballon d’Or töreninde dünyanın en iyi futbolcusu seçileceğini kesin olarak beklediğini açıkladı. Yıldızlığa hızla yükselen Barcelona kanat oyuncusu, ödülü kazanamamanın yarattığı hayal kırıklığının genç kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu itiraf etti.
Yamal, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, "Dürüst olmak gerekirse, o gün kazanacağımı düşünmüştüm" dedi.
Ancak 18 yaşındaki oyuncu, eski Barcelona takım arkadaşı Ousmane Dembele'ye yenik düşmesinin aslında bir şans olduğunu düşünüyor. "Dembele'nin kazanmasının benim için iyi olduğunu, böylece kendimi geliştirebileceğimi içtenlikle inanıyorum. Belki de benim için doğru zaman değildi," diye ekleyen Yamal, bu deneyimin hayatında değişiklikler yapmasını ve bir insan olarak olgunlaşmasını sağladığını belirtti.
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Uluslararası sahneden dersler çıkarmak
İspanya milli takımıyla geçirdiği süreci değerlendiren Yamal, en büyük sahnelerde performans sergilemenin getirdiği baskıdan bahsetti. Euro 2024’te şampiyonluğa ulaşan takımın temel taşlarından biri olmasına rağmen, forvet oyuncusu milli kariyerinin ilk dönemlerinde beklentilerin ağırlığını hissettiğini itiraf etti.
"Ben daha bir çocuktum; uluslararası bir turnuva olduğu için heyecanlanıyordun. Daha sakin olmayı öğrendim. Maçlar uzun, turnuvalar da öyle. Her zaman başladığından daha iyi bitirirsin," diye açıkladı Yamal.
İdoller ve Neymar'ın etkisi
Yamal, bugün milyonlarca genç futbolcunun rol modeli olsa da, ilham almak için hâlâ futbol tarihinin efsanelerine bakıyor. İzlemesi en keyifli bulduğu oyuncular hakkında konuşurken, akademi mezunu oyuncu, Spotify Camp Nou’da bir döneme damga vuran Brezilyalı efsaneyi hemen adını verdi.
Yamal, Neymar'a saygısını göstererek, "Ney'i izlemekten her zaman keyif alırım çünkü o benim idolüm" dedi. İlginç bir şekilde, İspanyol oyuncu aynı zamanda Premier League ve Ligue 1'deki daha güncel yetenekleri de yakından takip ediyor.
Jeremy Doku ve Rayan Cherki'yi özellikle izlemekten keyif aldığı iki oyuncu olarak belirleyen Yamal, modern, yüksek tempolu kanat oyununa ve teknik yeteneğe olan hayranlığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'nın en büyük vaadi
2026 Dünya Kupası yaklaşırken Yamal, İspanya’nın Avrupa’daki başarısını dünya sahnesinde de tekrarlayabilmesi halinde bunu nasıl kutlayacağını şimdiden düşünmeye başladı. Kanat oyuncusu, İspanya’nın hücumunun kilit ismi olarak kendini kanıtladı ve turnuvanın en iyi oyuncu ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Yamal, iki yıl sonra kazanılacak olası bir kupa konusunda taraftarlarına neşeli ama kararlı bir söz verdi. İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde "üç hafta boyunca sakal ve bıyık bırakacağını" söz verdi.