City'nin yıldızı, Rodri'nin kazandığı ödülden bir yıl sonra sıralamada ikinci sırada yer alan ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé'nin arkasında kalan Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'a da büyük övgüler yağdırdı.

Ancak genç oyuncudan çok daha fazlası bekleniyor ve Rodri, İspanya milli takım arkadaşının sonunda bu ödülü kazanacağına inanıyor: “İki İspanyol oyuncu, biri şimdiki, biri geleceğin yıldızı. O zaten bir yıldız, ama önünde uzanan gelecek düşünüldüğünde, bu gerçekten etkileyici.

"Bir gün Ballon d'Or'u kazanacak, o bir canavar. Muhteşem bir adam. Onunla çok iyi bir ilişkim var. İnsanlar onu pek iyi tanımıyor. İnsanları onu tanımaya teşvik ederim. O harika bir adam."

Genç oyuncunun medyada haksız bir şekilde mercek altına alındığı iddialarını reddeden Rodri, şunları ekledi: “Hayır, bence onun kalibresinde, o yeteneğe sahip ve eşsiz olan oyuncular, iyi ya da kötü, bu tür bir etkiye sahiptir. Bununla yaşamak zorundasınız.

"İnanılmaz derecede olgun. Bazı yönlerden, imajı biraz çarpıtılmış. Harika bir çocuk. Yaşına göre inanılmaz değerlere sahip. Çok odaklanmış, çok olgun. Unutmayalım ki o da tıpkı hepimiz gibi 18 yaşında. Bu kadar çok geliştiği için mutluyum.”