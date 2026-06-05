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"Kazanabileceğime inanmıyordum" - Rodri, Ballon d'Or ödülünü kazanmanın hiçbir zaman hayalinde olmadığını itiraf ederken, Man City yıldızı "canavar" Lamine Yamal'ın en büyük ödülü kazanacağını öngörüyor

Rodri
L. Yamal
M.City
Premier Lig
Barcelona
La Liga
İspanya
Dünya Kupası

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, Ballon d'Or'u kazanmanın hiçbir zaman çocukluk hayali olmadığını, çünkü bu başarıyı imkansız gördüğünü itiraf etti. İspanya milli takım oyuncusu, tarihi bireysel zaferini değerlendirirken, milli takım arkadaşı Lamine Yamal'ın da bir gün futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanacağını öngördü.

  • Orta saha oyuncusu tarihi zaferi değerlendiriyor

    Rodri, DAZN ile yaptığı kapsamlı kariyer değerlendirmesinde, 2024 Ballon d'Or zaferine dair düşüncelerini paylaştı. 29 yaşındaki City'nin orta saha oyuncusu, 2023-24 sezonunda kulüp düzeyinde Premier League, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kupa dolu bir sezon geçirdi ve İspanya ile Euro 2024 zaferine ulaştı. Bireysel başarısıyla, 2018'de Real Madrid'den Luka Modric'in onurlandırılmasından bu yana prestijli Altın Top ödülünü kazanan ilk orta saha oyuncusu oldu.

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  • RODRI BALLON D'ORGetty Images

    Rodri, bireysel başarı takıntısını önemsemiyor

    Zarif orta saha oyuncusu, dünya çapında kazandığı bu büyük takdiri takdir etmekle birlikte, bireysel ödüllerin hiçbir zaman asıl motivasyonu olmadığını vurguladı.

    Rodri, kariyerine geriye dönüp baktığında şunları söyledi: “Buna bir rüya demezdim. Kazanabileceğime inanamıyordum. Hayat insanı şaşırtıyor. Temel olarak, önemli olmasına rağmen buna hak ettiğinden daha fazla önem vermiyorum.

    "En iyisi seçilmek. Bu, iyi yapılan bir işin sonucuydu. Bana oy verenlere ve bu takdir için minnettarım. Bu, benim ve ailem için çok özeldi.”

  • Yamal'ın gelecekteki başarılarına destek

    City'nin yıldızı, Rodri'nin kazandığı ödülden bir yıl sonra sıralamada ikinci sırada yer alan ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé'nin arkasında kalan Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'a da büyük övgüler yağdırdı.

    Ancak genç oyuncudan çok daha fazlası bekleniyor ve Rodri, İspanya milli takım arkadaşının sonunda bu ödülü kazanacağına inanıyor: “İki İspanyol oyuncu, biri şimdiki, biri geleceğin yıldızı. O zaten bir yıldız, ama önünde uzanan gelecek düşünüldüğünde, bu gerçekten etkileyici.

    "Bir gün Ballon d'Or'u kazanacak, o bir canavar. Muhteşem bir adam. Onunla çok iyi bir ilişkim var. İnsanlar onu pek iyi tanımıyor. İnsanları onu tanımaya teşvik ederim. O harika bir adam."

    Genç oyuncunun medyada haksız bir şekilde mercek altına alındığı iddialarını reddeden Rodri, şunları ekledi: “Hayır, bence onun kalibresinde, o yeteneğe sahip ve eşsiz olan oyuncular, iyi ya da kötü, bu tür bir etkiye sahiptir. Bununla yaşamak zorundasınız.

    "İnanılmaz derecede olgun. Bazı yönlerden, imajı biraz çarpıtılmış. Harika bir çocuk. Yaşına göre inanılmaz değerlere sahip. Çok odaklanmış, çok olgun. Unutmayalım ki o da tıpkı hepimiz gibi 18 yaşında. Bu kadar çok geliştiği için mutluyum.”

  • Lamine Yamal & Rodri - SpainGetty

    La Roja dünya sahnesine hazırlanıyor

    Luis de la Fuente'nin yönetimindeki Avrupa şampiyonu İspanya, kıtadaki üstünlüğünü Dünya Kupası'nda küresel sahneye taşımayı hedefliyor. Rodri ve Yamal'ın önderlik ettiği müthiş bir teknik kadroya sahip olan İspanya, 14 Haziran Pazartesi günü Mercedes-Benz Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Suudi Arabistan ve Uruguay ile oynayacağı sonraki maçlar da yaklaşırken, La Roja turnuvadaki iddiasını ortaya koymak için hızlı bir başlangıç yapmalı.