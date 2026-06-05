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"Kazanabileceğime inanmıyordum" - Rodri, Ballon d'Or ödülünü kazanmanın hiçbir zaman hayalinde olmadığını itiraf ederken, Man City yıldızı "canavar" Lamine Yamal'ın en büyük ödülü kazanacağını öngörüyor
Orta saha oyuncusu tarihi zaferi değerlendiriyor
Rodri, DAZN ile yaptığı kapsamlı kariyer değerlendirmesinde, 2024 Ballon d'Or zaferine dair düşüncelerini paylaştı. 29 yaşındaki City'nin orta saha oyuncusu, 2023-24 sezonunda kulüp düzeyinde Premier League, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kupa dolu bir sezon geçirdi ve İspanya ile Euro 2024 zaferine ulaştı. Bireysel başarısıyla, 2018'de Real Madrid'den Luka Modric'in onurlandırılmasından bu yana prestijli Altın Top ödülünü kazanan ilk orta saha oyuncusu oldu.
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Rodri, bireysel başarı takıntısını önemsemiyor
Zarif orta saha oyuncusu, dünya çapında kazandığı bu büyük takdiri takdir etmekle birlikte, bireysel ödüllerin hiçbir zaman asıl motivasyonu olmadığını vurguladı.
Rodri, kariyerine geriye dönüp baktığında şunları söyledi: “Buna bir rüya demezdim. Kazanabileceğime inanamıyordum. Hayat insanı şaşırtıyor. Temel olarak, önemli olmasına rağmen buna hak ettiğinden daha fazla önem vermiyorum.
"En iyisi seçilmek. Bu, iyi yapılan bir işin sonucuydu. Bana oy verenlere ve bu takdir için minnettarım. Bu, benim ve ailem için çok özeldi.”
Yamal'ın gelecekteki başarılarına destek
City'nin yıldızı, Rodri'nin kazandığı ödülden bir yıl sonra sıralamada ikinci sırada yer alan ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembélé'nin arkasında kalan Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'a da büyük övgüler yağdırdı.
Ancak genç oyuncudan çok daha fazlası bekleniyor ve Rodri, İspanya milli takım arkadaşının sonunda bu ödülü kazanacağına inanıyor: “İki İspanyol oyuncu, biri şimdiki, biri geleceğin yıldızı. O zaten bir yıldız, ama önünde uzanan gelecek düşünüldüğünde, bu gerçekten etkileyici.
"Bir gün Ballon d'Or'u kazanacak, o bir canavar. Muhteşem bir adam. Onunla çok iyi bir ilişkim var. İnsanlar onu pek iyi tanımıyor. İnsanları onu tanımaya teşvik ederim. O harika bir adam."
Genç oyuncunun medyada haksız bir şekilde mercek altına alındığı iddialarını reddeden Rodri, şunları ekledi: “Hayır, bence onun kalibresinde, o yeteneğe sahip ve eşsiz olan oyuncular, iyi ya da kötü, bu tür bir etkiye sahiptir. Bununla yaşamak zorundasınız.
"İnanılmaz derecede olgun. Bazı yönlerden, imajı biraz çarpıtılmış. Harika bir çocuk. Yaşına göre inanılmaz değerlere sahip. Çok odaklanmış, çok olgun. Unutmayalım ki o da tıpkı hepimiz gibi 18 yaşında. Bu kadar çok geliştiği için mutluyum.”
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La Roja dünya sahnesine hazırlanıyor
Luis de la Fuente'nin yönetimindeki Avrupa şampiyonu İspanya, kıtadaki üstünlüğünü Dünya Kupası'nda küresel sahneye taşımayı hedefliyor. Rodri ve Yamal'ın önderlik ettiği müthiş bir teknik kadroya sahip olan İspanya, 14 Haziran Pazartesi günü Mercedes-Benz Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Suudi Arabistan ve Uruguay ile oynayacağı sonraki maçlar da yaklaşırken, La Roja turnuvadaki iddiasını ortaya koymak için hızlı bir başlangıç yapmalı.