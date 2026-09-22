Michael Kayode sonunda Premier League'de patlama yaptı ve Brentford formasıyla ortaya koyduğu performanslar sayesinde Roberto Mancini yönetimindeki yeni İtalya Milli Takımı döneminde çağrı almayı da başardı. Figc'nin resmi sitesine konuşan, Fiorentina altyapısında yetişen ve 2023'te İtalya ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu olan bek oyuncusu, genç kariyerine dair çeşitli ilgi çekici ayrıntıları anlattı.
Kayode: “Maldini’yi örnek alıyorum. Nijerya’ya hayır dedim, İtalya benim için bir onur. Juventus’tan Gozzano’ya geçmek bana güç verdi”
UZUN TAÇ ATIŞI
“Bir gün uyandım ve uzun bir taç atışım olduğunu keşfettim. Fiorentina'da bu çok kullanılmıyordu ama İngiltere'de buna özel bir antrenör bile var ve biz de organizasyonlar ile taktikler üzerinde çalışmaya başladık. Artık bunu gerçekten herkes kullanıyor”.
Bollini, Mancini ve kazanılan Avrupa Şampiyonası ile birlikte
"Bollini hocayı burada yeniden bulmak harika, ona çok şey borçluyum. Avrupa Şampiyonası’nı kazanmanın heyecanı unutulmaz, fotoğraf ve videolara bugün bile dönüp bakıyorum
Nijerya’ya hayır ve İtalya heyecanı
"Küçük kızıma dönmek için sabırsızlanıyorum, bu yaşta baba olmak inanılmaz bir duygu. Bundan daha büyük bir mutluluk olduğunu sanmıyorum. Nijerya beni istedi ama herkes için İtalya ile oynamak bir onurdur. Chelsea maçından önce milli takıma çağrıldığımı bilmiyordum, bunu telefondan öğrendim ve inanılmaz bir duyguydu.
Burada milli takımda çok sayıda genç oyuncu var ve bu takıma iyi gelen bir şey. Grup için elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Mancini benimle konuştu ve istediği taktiksel çalışmayı anlattı, her zaman öğrenecek şeyler vardır. Ayrıca Donnarumma kalibresinde bir kaptana sahip olmak da harika".
Maldini’den ilham alıyorum
“İdolüm mü? Her zaman Maldini’yi ilgiyle izledim, burada ise bana çok yardımcı olan, ilham kaynağı olan Di Lorenzo var. Davetten sonra bana kim yazdı? Bir isim vermem gerekirse Favasuli derim, temas halindeyiz ve onun gelişiminden mutluyum. Bence o harika bir oyuncu ve harika bir insan.”
Juventus'tan Gozzano'ya, ardından Fiorentina'ya
“Juventus'tan Gozzano'ya geçmek elbette çok farklı, ancak tam da o deneyim bana bu seviyelere ulaşma gücünü verdi. Gençlere, daha alt liglere düştüklerinde umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye ediyorum çünkü oralarda da çok gelişebilirler.
Floransa'da yaşadığım her şey harikaydı, bugün buradaysam Fiorentina'ya her zaman teşekkür etmem gerekiyor. Bu fırsat karşıma çıktı ve bence herkes Premier League'de oynamak ister. İngiltere'de pek çok açıdan kendimi geliştirmeyi başardım ama Serie A ile Premier League arasındaki farka bakmaktan çok, genç bir oyuncu için düzenli süre almanın ve oynamanın temel olduğunu düşünüyorum.”
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