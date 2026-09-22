"Küçük kızıma dönmek için sabırsızlanıyorum, bu yaşta baba olmak inanılmaz bir duygu. Bundan daha büyük bir mutluluk olduğunu sanmıyorum. Nijerya beni istedi ama herkes için İtalya ile oynamak bir onurdur. Chelsea maçından önce milli takıma çağrıldığımı bilmiyordum, bunu telefondan öğrendim ve inanılmaz bir duyguydu.

Burada milli takımda çok sayıda genç oyuncu var ve bu takıma iyi gelen bir şey. Grup için elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Mancini benimle konuştu ve istediği taktiksel çalışmayı anlattı, her zaman öğrenecek şeyler vardır. Ayrıca Donnarumma kalibresinde bir kaptana sahip olmak da harika".