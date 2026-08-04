Kaynaklar: Zavier Gozo, USMNT ve Real Salt Lake yıldızının Premier League transferine bir adım daha yaklaşmasıyla Crystal Palace'a 15 milyon dolarlık transfere yaklaşıyor

GOAL , aylardır Avrupa'ya büyük bir sıçrama yapmasıyla anılan Gozo'nun transferi için Palace'ın anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın olduğunu doğrulayabilir. Gozo daha önce bu yıl Avrupa'ya taşınma umudunu dile getirmişti ve Ajax ile Monaco'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey kulübün ilgisini çekiyordu; ayrıca başka yerlerden de son anda gelen girişimler vardı. Ancak kaynaklar, bu yılın başlarında GOAL'a Real Salt Lake'in yıldızını sezonun geri kalanında takımda tutmayı tercih ettiğini ve yalnızca doğru bedel karşılığında satış yapacağını söyledi. Bu bedel de büyük olasılıkla Premier League dışındaki çoğu kulübü devre dışı bırakacaktı. GOAL doğrulayabilir ki, Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu dört Premier League takımı kanat oyuncusunun peşine düştü.

Bu bedel nihayetinde yaklaşık 15 milyon dolar ve takım da Palace. Kaynaklar GOAL 'a, anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini ve Gozo'nun Premier League'e yapacağı büyük transfer öncesinde bu hafta Palace için sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi.

Palace'ın Gozo'ya ilgisine dair haber ilk olarak The Athletic tarafından duyuruldu.