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Kaynaklar: Zavier Gozo, USMNT ve Real Salt Lake yıldızının Premier League transferine bir adım daha yaklaşmasıyla Crystal Palace'a 15 milyon dolarlık transfere yaklaşıyor
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Ne oldu?
GOAL , aylardır Avrupa'ya büyük bir sıçrama yapmasıyla anılan Gozo'nun transferi için Palace'ın anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın olduğunu doğrulayabilir. Gozo daha önce bu yıl Avrupa'ya taşınma umudunu dile getirmişti ve Ajax ile Monaco'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey kulübün ilgisini çekiyordu; ayrıca başka yerlerden de son anda gelen girişimler vardı. Ancak kaynaklar, bu yılın başlarında GOAL'a Real Salt Lake'in yıldızını sezonun geri kalanında takımda tutmayı tercih ettiğini ve yalnızca doğru bedel karşılığında satış yapacağını söyledi. Bu bedel de büyük olasılıkla Premier League dışındaki çoğu kulübü devre dışı bırakacaktı. GOAL doğrulayabilir ki, Aston Villa'nın da aralarında bulunduğu dört Premier League takımı kanat oyuncusunun peşine düştü.
Bu bedel nihayetinde yaklaşık 15 milyon dolar ve takım da Palace. Kaynaklar GOAL 'a, anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini ve Gozo'nun Premier League'e yapacağı büyük transfer öncesinde bu hafta Palace için sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi.
Palace'ın Gozo'ya ilgisine dair haber ilk olarak The Athletic tarafından duyuruldu.
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Neden Crystal Palace?
Bu transferle birlikte kadrosunda hâlihazırda ABD Erkek Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden Chris Richards'ı da bulunduran Palace, Amerikan futbolunun yükselişi en hızlı yıldız adaylarından birini eklemiş oldu. Kaynaklar, GOAL'a kulübün Gozo'nun gelişimine yönelik planının anlaşmanın tamamlanmasında kilit faktör olduğunu söyledi.
Kulübün ayrıca Wilfried Zaha, Eberechi Eze ve Michael Olise gibi yıldızlar da dahil olmak üzere yetenekli hücum oyuncuları yetiştirme geçmişi bulunuyor. Bunun yanında, doğru zaman geldiğinde bu oyuncuların kariyerlerinde bir sonraki adıma geçmesine yardımcı olma konusunda da bir itibara sahip. Şimdi beklenti, Gozo'nun da Londra kulübünde ses getiren bir sonraki genç hücum oyuncusu olması.
Buna ek olarak Palace, geçen sezon Konferans Ligi'ni kazanmasının ardından bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek. Bu başarı, takıma bu sezon Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı kazandırdı; bu da kulübün rekabet edebilmek için geniş bir kadroya ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Gozo'nun çıkışı
Real Salt Lake'in akademisinden yetişen Gozo, MLS'teki ilk maçına Ekim 2023'te çıktı ve RSL ile ilk sözleşmesini Şubat 2024'te imzaladı. Ancak asıl çıkışını 2025'te yaptı; genç oyuncu, MLS'teki ilk gerçek sezonunda 1.815 dakikada dört gol ve üç asist üretti.
Bu sezon ise daha da iyi geçti. Gozo, 16 maçta altı gol ve beş asistle geçen haftaki All-Star Maçı kadrosuna seçildi.
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Sırada ne var?
Kaynaklar, GOAL'e Gozo'nun bu gece Tigres'e karşı oynanacak Leagues Cup maçına ilk 11'de başlamasının beklendiğini ve bunun oyuncunun kulüpteki son maçı olabileceğini söyledi. Yeni teknik direktör Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace, Premier League sezonunu 22 Ağustos'ta Everton deplasmanında açacak; bu maç takımın yurt içi kampanyasındaki ilk resmi karşılaşması olacak.
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