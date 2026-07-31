Kaynaklar: USMNT ve Columbus Crew kanat beki Max Arfsten, Middlesbrough'a 7,5 milyon dolarlık transferini tamamlamak üzere

Arfsten, Boro'ya transferini tamamlamak için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre kulüp, bonus ve ek ödemelerin de dahil olduğu, 7,5 milyon dolara kadar çıkan bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada Crew, sonraki satıştan pay maddesini elinde tutacak.

Boro, bu anlaşmayı sonuçlandırmadan önce bir süredir Arfsten'in peşindeydi. Kulüp, 25 yaşındaki savunmacı/kanat oyuncusunu geçen yaz da istemişti, Fransız ekibi Toulouse da 2025'te Arfsten'i transfer etmek için teklif yapmıştı.

Arfsten'in transfer haberini ilk olarak The Athletic duyurdu.