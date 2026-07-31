Goal.com
CanlıBiletler
United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

Kaynaklar: USMNT ve Columbus Crew kanat beki Max Arfsten, Middlesbrough'a 7,5 milyon dolarlık transferini tamamlamak üzere

Transfers
ABD
M. Arfsten
Columbus Crew
ABD 1
Middlesbrough
Championship

GOAL'ün edindiği bilgilere göre Middlesbrough, ABD Erkek Milli Takımı ve Columbus Crew savunmacısı Max Arfsten'i 7,5 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla kadrosuna katmak için anlaşmayı son aşamaya getirdi. Championship ekibine yapılacak bu transferle Arfsten, ABD Erkek Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Sebastian Berhalter ve Aidan Morris'le yeniden bir araya gelecek. Her iki oyuncu da Columbus Crew çıkışlı.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Durum

    Arfsten, Boro'ya transferini tamamlamak için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre kulüp, bonus ve ek ödemelerin de dahil olduğu, 7,5 milyon dolara kadar çıkan bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada Crew, sonraki satıştan pay maddesini elinde tutacak.

    Boro, bu anlaşmayı sonuçlandırmadan önce bir süredir Arfsten'in peşindeydi. Kulüp, 25 yaşındaki savunmacı/kanat oyuncusunu geçen yaz da istemişti, Fransız ekibi Toulouse da 2025'te Arfsten'i transfer etmek için teklif yapmıştı.

    Arfsten'in transfer haberini ilk olarak The Athletic duyurdu.

    • Reklam
  • imago-sport-1075444205.jpgIcon Sportswire

    Amerikan bağlantıları

    Boro'nun bu transferi tamamlaması halinde Arfsten, kadrodaki tamamı Columbus bağlantısına sahip üçüncü USMNT oyuncusu olacak.

    Morris, 2024'te kulübe katıldı ve Boro'nun en önemli parçalarından biri haline geldi; geçen sezon takımın yükselme play-off'una kalmasına yardımcı oldu. Ancak takım finalde istediğini alamadı ve bu sezon Championship'te kalması kesinleşti.

    Premier League bileti arayışını sürdürmek isteyen kulüp, kısa süre önce Vancouver Whitecaps'ten Berhalter'i transfer etti. Berhalter'in sözleşmesinin kış aylarında sona ermesi bekleniyordu ancak Boro, yaklaşık 2 milyon dolar bonservis bedeliyle oyuncunun transferini bu yaz bitirdi.

  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    Arfsten'in şu ana kadarki kariyeri

    Arfsten, son yıllarda MLS'in en iyi kanat beklerinden biri haline geldi ve son iki yazın her birinde All-Star seçildi. Başlangıçta 2023 MLS Draftı'nda Crew tarafından seçilen Arfsten'in yükselişi, 2025'te ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmasını sağladı. O tarihten bu yana 21 kez forma giydi ve takımın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Bu yazki turnuvada bir maçta oynadı; Belçika karşısında yedek kulübesinden oyuna girdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Sırada ne var?

    Middlesbrough, cumartesi günü sezon öncesi hazırlık dönemindeki son dostluk maçında Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Bunun ardından kulüp, 7 Ağustos'ta Wrexham'a karşı oynayacağı EFL Cup maçıyla resmi fikstüre başlayacak; Championship sezonu ise 15 Ağustos'ta Lincoln City karşılaşmasıyla başlayacak.