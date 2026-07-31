Getty Images Sport
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Kaynaklar: USMNT ve Columbus Crew kanat beki Max Arfsten, Middlesbrough'a 7,5 milyon dolarlık transferini tamamlamak üzere
- Getty Images Sport
Durum
Arfsten, Boro'ya transferini tamamlamak için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre kulüp, bonus ve ek ödemelerin de dahil olduğu, 7,5 milyon dolara kadar çıkan bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu arada Crew, sonraki satıştan pay maddesini elinde tutacak.
Boro, bu anlaşmayı sonuçlandırmadan önce bir süredir Arfsten'in peşindeydi. Kulüp, 25 yaşındaki savunmacı/kanat oyuncusunu geçen yaz da istemişti, Fransız ekibi Toulouse da 2025'te Arfsten'i transfer etmek için teklif yapmıştı.
Arfsten'in transfer haberini ilk olarak The Athletic duyurdu.
- Icon Sportswire
Amerikan bağlantıları
Boro'nun bu transferi tamamlaması halinde Arfsten, kadrodaki tamamı Columbus bağlantısına sahip üçüncü USMNT oyuncusu olacak.
Morris, 2024'te kulübe katıldı ve Boro'nun en önemli parçalarından biri haline geldi; geçen sezon takımın yükselme play-off'una kalmasına yardımcı oldu. Ancak takım finalde istediğini alamadı ve bu sezon Championship'te kalması kesinleşti.
Premier League bileti arayışını sürdürmek isteyen kulüp, kısa süre önce Vancouver Whitecaps'ten Berhalter'i transfer etti. Berhalter'in sözleşmesinin kış aylarında sona ermesi bekleniyordu ancak Boro, yaklaşık 2 milyon dolar bonservis bedeliyle oyuncunun transferini bu yaz bitirdi.
- Getty Images Sport
Arfsten'in şu ana kadarki kariyeri
Arfsten, son yıllarda MLS'in en iyi kanat beklerinden biri haline geldi ve son iki yazın her birinde All-Star seçildi. Başlangıçta 2023 MLS Draftı'nda Crew tarafından seçilen Arfsten'in yükselişi, 2025'te ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmasını sağladı. O tarihten bu yana 21 kez forma giydi ve takımın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Bu yazki turnuvada bir maçta oynadı; Belçika karşısında yedek kulübesinden oyuna girdi.
Sırada ne var?
Middlesbrough, cumartesi günü sezon öncesi hazırlık dönemindeki son dostluk maçında Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Bunun ardından kulüp, 7 Ağustos'ta Wrexham'a karşı oynayacağı EFL Cup maçıyla resmi fikstüre başlayacak; Championship sezonu ise 15 Ağustos'ta Lincoln City karşılaşmasıyla başlayacak.
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