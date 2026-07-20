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Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Kaynaklar: Tottenham ile Lucas Bergvall arasında herhangi bir görüşme yapılmadı; Spurs, Newcastle’ın 46 milyon sterlinlik transfer teklifini reddetti

Transfers
Tottenham Hotspur
L. Bergvall

Tottenham, orta saha oyuncusu Lucas Bergvall’ın sahada kalma süresi konusunda endişelerini dile getirmesine ve bir transferi kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesine rağmen, Newcastle’dan gelen 46 milyon sterlinlik teklifi reddetti. Ancak GOAL’a bilgi veren kaynaklar, Spurs ile İsveç milli takım oyuncusu arasında geleceği konusunda pek bir görüşme yapılmadığını belirtiyor.

  • Nottingham Forest v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Durum

    Bu yazın başlarında Bergvall, Tottenham yönetimine kulübün orta sahasında forma şansı konusunda endişeli olduğunu bildirdi. İsveç milli takım oyuncusu, geçen sezon tüm turnuvalarda 33 maça çıktı; bunlardan 11’i Premier Lig’de ilk 11’de oynadığı maçlardı, ancak Roberto De Zerbi’nin Mart ayında göreve gelmesinden sonra sadece bir kez ilk 11’de yer aldı.

    Bu maç, De Zerbi’nin Sunderland’a karşı oynadığı ilk karşılaşmaydı. Bergvall, Spurs’un küme düşmekten kıl payı kurtulduğu sezonun son altı maçında toplamda sadece 51 dakika forma giydi; son dört maçta ise sadece 10 dakika sahada kaldı.

    O zamandan beri Tottenham, orta saha için büyük yatırımlar yaptı ve Newcastle’dan Sandro Tonali ile West Ham’dan Matheus Fernandez’i transfer etmek için yaklaşık 200 milyon sterlin harcadı. Bu takviyeler Bergvall için rekabeti daha da artırabilir, ancak Spurs’un Newcastle’ın teklifini reddetmesi, kulübün 20 yaşındaki oyuncuya hâlâ değer verdiğini gösteriyor.

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  • Lucas BergvallGetty

    En son transferler

    Kaynakların GOAL’a aktardığına göre, Premier Lig sezonunun sona ermesinden bu yana Tottenham yönetimi ile Bergvall arasında çok az doğrudan iletişim kuruldu; oyuncunun endişelerini gidermeye ya da kararını yeniden gözden geçirmeye ikna etmeye yönelik somut görüşmeler yapılmadı.

    Buna rağmen Tottenham, orta saha oyuncusuna yönelik ilgilere karşı direniyor. Newcastle bu hafta 46 milyon sterlinlik bir teklif sundu ancak Spurs bu teklifi reddetti; Nottingham Forest da oyuncuya ilgi gösterdi. Bergvall’ın sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor ve bu durum Tottenham’ı pazarlıkta güçlü bir konuma yerleştiriyor.


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    Bergvall'ın bugüne kadarki kariyeri

    Bergvall, 2024 yılında İsveç ekibi Djurgården’den 8,5 milyon sterlinlik bir transferle kulübe katıldığından bu yana, Londra merkezli kulüpte 78 maça çıktı. Bergvall’ın sözleşmesi şu anda 2031 yılına kadar devam ediyor.

    Milli takımda ise Bergvall, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda İsveç'i temsil etti ve Tunus karşısında bir asist yaparak turnuvadaki ilk maçına çıktı. Bu maçta forma giyerek, Dünya Kupası'nda forma giyen en genç İsveçli oyuncu oldu. Bergvall, turnuvada dört kez forma giydi ve İsveç'in son iki maçının her ikisinde de ilk 11'de yer aldı. Toplamda, milli takımda 14 kez forma giydi.

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    Şimdi ne olacak?

    Bergvall’ın Tottenham’ın sezon öncesi hazırlıklarına katılması bekleniyor; Spurs, Çarşamba günü yaz döneminin ilk hazırlık maçında MK Dons ile karşılaşacak. Kulüp daha sonra yurt dışına giderek Auckland FC ile oynadıktan sonra, Sidney Süper Kupası kapsamında Sidney FC ve Chelsea ile karşılaşacak. Tottenham’ın tutumu değişmedikçe ya da Newcastle daha iyi bir teklifle geri dönmedikçe, Bergvall sezon öncesi hazırlıklarında De Zerbi’nin orta sahasında yer almak için rekabet etmeye başlayacak.



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