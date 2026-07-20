Kaynaklar: Tottenham ile Lucas Bergvall arasında herhangi bir görüşme yapılmadı; Spurs, Newcastle’ın 46 milyon sterlinlik transfer teklifini reddetti

Bu yazın başlarında Bergvall, Tottenham yönetimine kulübün orta sahasında forma şansı konusunda endişeli olduğunu bildirdi. İsveç milli takım oyuncusu, geçen sezon tüm turnuvalarda 33 maça çıktı; bunlardan 11’i Premier Lig’de ilk 11’de oynadığı maçlardı, ancak Roberto De Zerbi’nin Mart ayında göreve gelmesinden sonra sadece bir kez ilk 11’de yer aldı.

Bu maç, De Zerbi’nin Sunderland’a karşı oynadığı ilk karşılaşmaydı. Bergvall, Spurs’un küme düşmekten kıl payı kurtulduğu sezonun son altı maçında toplamda sadece 51 dakika forma giydi; son dört maçta ise sadece 10 dakika sahada kaldı.

O zamandan beri Tottenham, orta saha için büyük yatırımlar yaptı ve Newcastle’dan Sandro Tonali ile West Ham’dan Matheus Fernandez’i transfer etmek için yaklaşık 200 milyon sterlin harcadı. Bu takviyeler Bergvall için rekabeti daha da artırabilir, ancak Spurs’un Newcastle’ın teklifini reddetmesi, kulübün 20 yaşındaki oyuncuya hâlâ değer verdiğini gösteriyor.