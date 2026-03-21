Kaynaklar: Ricardo Pepi’nin Fulham’a 42 milyon dolarlık transferi askıya alındı, ancak PSV ile görüşmelerin tıkanmasının ardından anlaşma tamamen iptal olmadı
Ne oldu?
PSV ve Fulham bu hafta transferin ana hatları üzerinde anlaşmaya vardı; önerilen anlaşma, Pepi’nin İngiltere’de sağlık kontrolünden geçebileceği kadar olgunlaşmıştı. Ancak son aşamada ayrıntılar konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. Sorun, anlaşmanın şimdi mi yoksa Dünya Kupası’ndan sonraki yaz aylarında mı tamamlanacağı konusuna indirgeniyordu.
Kaynaklar GOAL'a, anlaşmanın tamamen iptal edilmediğini ve her iki kulübün de ilerleyen bir tarihte anlaşmayı yeniden görüşebileceğini bildirdi.
Ne söylendi
PSV'nin sportif direktörü ve eski ABD Milli Takımı orta saha oyuncusu Earnie Stewart, Cumartesi günü bu transfer hakkında konuşarak, her şeyin gerçekten o son ayrıntıya bağlı olduğunu söyledi.
Stewart, "Sonunda, oyuncunun sorumluluğunun ne zaman devredileceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı" dedi. "Kış tatili sırasında Fulham ile görüşmeler yapıyorduk, ancak transfer dönemi kapanmadan hemen önce onlar harekete geçti. O noktada artık yerine bir oyuncu getiremezdik, bu yüzden transfer gerçekleşemedi. Ancak bir hafta sonra görüşmelere yeniden başladık ve süreç tekrar devam etti.
"Oyuncunun sorumluluğu konusu başından sonuna kadar çok önemli bir detaydı. Bu konuda biraz daha yakınlaştık, ancak sonuçta görüşlerimiz hala çok uzaktı."
Stewart, "Ricardo bu transferi gerçekten çok istiyordu. Bu durum özellikle Ricardo için sinir bozucu. Elbette, iyi bir forveti kulüpte tutmaktan mutluluk duyuyoruz... [PSV teknik direktörü] Peter [Bosz] bu konuyu onunla görüşmek zorunda kalacak, ancak Ricardo'yu tanıdığım kadarıyla bu durum onu etkilemeyecek. PSV'ye karşı herhangi bir kin beslemiyor."
Stewart ayrıca, gelecekte görüşmelerin yeniden başlamasını göz ardı edemeyeceğini belirterek, anlaşma olasılığını da açık bıraktı.
"Bu asla yapılmaması gereken bir şey," dedi. "Eğer bir oyuncu iyi bir transfer yapabilecekse ve bu kulüp için de iyi olacaksa, o zaman bunu yapacağız."
Pepi formunu koruyor
Pepi, bu sezon tüm turnuvalarda 27 maçta 13 gol atarak PSV'de bir kez daha öne çıkan isim oldu. Ancak son iki sezonda da sakatlık sorunlarıyla boğuştu; bu yılki sakatlığı ise Ocak ayında geçirdiği kol kırılmasıydı. Şubat ayında sahalara döndüğünden bu yana dört maçta iki gol attı.
Şimdi ne olacak?
Eredivisie'de 16 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Pepi ve PSV, Pazar günü Telstar ile oynayacakları maçla milli takım arası öncesindeki son karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Bu maçın ardından Pepi, ABD Milli Takımı'nın Belçika ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçları için Amerika'ya gidecek.
