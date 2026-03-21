Kaynaklar: Ricardo Pepi’nin Fulham’a 42 milyon dolarlık transferi askıya alındı, ancak PSV ile görüşmelerin tıkanmasının ardından anlaşma tamamen iptal olmadı

PSV'nin sportif direktörü ve eski ABD Milli Takımı orta saha oyuncusu Earnie Stewart, Cumartesi günü bu transfer hakkında konuşarak, her şeyin gerçekten o son ayrıntıya bağlı olduğunu söyledi.

Stewart, "Sonunda, oyuncunun sorumluluğunun ne zaman devredileceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı" dedi. "Kış tatili sırasında Fulham ile görüşmeler yapıyorduk, ancak transfer dönemi kapanmadan hemen önce onlar harekete geçti. O noktada artık yerine bir oyuncu getiremezdik, bu yüzden transfer gerçekleşemedi. Ancak bir hafta sonra görüşmelere yeniden başladık ve süreç tekrar devam etti.

"Oyuncunun sorumluluğu konusu başından sonuna kadar çok önemli bir detaydı. Bu konuda biraz daha yakınlaştık, ancak sonuçta görüşlerimiz hala çok uzaktı."

Stewart, "Ricardo bu transferi gerçekten çok istiyordu. Bu durum özellikle Ricardo için sinir bozucu. Elbette, iyi bir forveti kulüpte tutmaktan mutluluk duyuyoruz... [PSV teknik direktörü] Peter [Bosz] bu konuyu onunla görüşmek zorunda kalacak, ancak Ricardo'yu tanıdığım kadarıyla bu durum onu etkilemeyecek. PSV'ye karşı herhangi bir kin beslemiyor."

Stewart ayrıca, gelecekte görüşmelerin yeniden başlamasını göz ardı edemeyeceğini belirterek, anlaşma olasılığını da açık bıraktı.

"Bu asla yapılmaması gereken bir şey," dedi. "Eğer bir oyuncu iyi bir transfer yapabilecekse ve bu kulüp için de iyi olacaksa, o zaman bunu yapacağız."