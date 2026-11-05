Erkekler üniversite futbolunda köklü bir değişiklik, hayata geçirilmeden rafa kalkma tehlikesiyle karşı karşıya. Birden fazla kaynağın GOAL'e verdiği bilgiye göre NCAA'ye bağlı okulların, sezonu iki döneme yayacak modele geçişi iptal etmek için yeterli oyu toplaması bekleniyor. Bu, onlarca yılın en büyük değişikliklerinden birinin önünü açtığı düşünülen olumlu oylamanın ardından şaşırtıcı bir geri dönüş olacak. NCAA geçen ay sezonu uzatma planını onaylamıştı, ancak son anda gelen beklenmedik itirazlar girişimi tehlikeye attı.

NCAA Division I Cabinet, yaklaşık on yıldır gündemde olan sonbahar-ilkbahar takvimine geçiş teklifini 7 Ekim'de onayladı. Ancak teklif, karara itiraz edilmesini önleyecek düzeyde destek almadan kabul edildiği için okullara kararı iptal etme fırsatı tanındı. Teklifin iptali için en az 241 okulun oy kullanması gerekiyor. Birden fazla kaynak, GOAL'e bu sayıya cuma günü ABD Doğu saatiyle 17.00'de dolacak süreye kadar ulaşılmasını beklediklerini söyledi.

Değişikliği savunanlar, iki dönemlik sistemi sezonu sıkışık sonbahar takvimine yaymanın ideal yolu olarak görüyordu. Mevcut takvim; oyuncuların sağlığı, gelişimi ve aralık ayının başlarında oynanan şampiyonluk maçına yeterince ilgi gösterilmemesi konusunda endişelere yol açmıştı. Destekçiler ayrıca öğrenci sporcuların desteğini de değişiklik için önemli bir gerekçe olarak gösterdi.

Teklif daha önce birçok kez gündeme getirilmiş ve reddedilmişti. Ancak Dünya Kupası'nın ardından oluşan ivme ve MLS'in sonbahar-ilkbahar takvimine geçişi, şüpheyle yaklaşanları sonunda teklifi onaylamaya ikna etti. Değişikliği savunanlar, MLS'in bu geçişinin üniversite oyuncuları seçmelerinin önemini artıracağını umuyordu. Kaynaklar, GOAL'e böyle bir değişikliğin üniversite futbolunun ülke çapındaki önemini koruması açısından kritik olduğunu söyledi.