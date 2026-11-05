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NCAA Division I Men's Soccer Championships - FinalGetty Images Sport
Thomas Hindle
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Kaynaklar: NCAA üyesi üniversitelerin karşı çıkmasıyla erkekler üniversite futbolu takviminde çığır açacak köklü değişiklik çökme noktasında

Erkekler üniversite futbolunu iki dönemli bir modele geçirmeye yönelik tarihi plan, şaşırtıcı bir şekilde tersine dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre, teklifin onayını geçersiz kılacak sayıda okulun aleyhte oy kullanması bekleniyor.

  • NCAA SoccerGetty

    İki dönemli modele destek

    Erkekler üniversite futbolunda köklü bir değişiklik, hayata geçirilmeden rafa kalkma tehlikesiyle karşı karşıya. Birden fazla kaynağın GOAL'e verdiği bilgiye göre NCAA'ye bağlı okulların, sezonu iki döneme yayacak modele geçişi iptal etmek için yeterli oyu toplaması bekleniyor. Bu, onlarca yılın en büyük değişikliklerinden birinin önünü açtığı düşünülen olumlu oylamanın ardından şaşırtıcı bir geri dönüş olacak. NCAA geçen ay sezonu uzatma planını onaylamıştı, ancak son anda gelen beklenmedik itirazlar girişimi tehlikeye attı.

    NCAA Division I Cabinet, yaklaşık on yıldır gündemde olan sonbahar-ilkbahar takvimine geçiş teklifini 7 Ekim'de onayladı. Ancak teklif, karara itiraz edilmesini önleyecek düzeyde destek almadan kabul edildiği için okullara kararı iptal etme fırsatı tanındı. Teklifin iptali için en az 241 okulun oy kullanması gerekiyor. Birden fazla kaynak, GOAL'e bu sayıya cuma günü ABD Doğu saatiyle 17.00'de dolacak süreye kadar ulaşılmasını beklediklerini söyledi.

    Değişikliği savunanlar, iki dönemlik sistemi sezonu sıkışık sonbahar takvimine yaymanın ideal yolu olarak görüyordu. Mevcut takvim; oyuncuların sağlığı, gelişimi ve aralık ayının başlarında oynanan şampiyonluk maçına yeterince ilgi gösterilmemesi konusunda endişelere yol açmıştı. Destekçiler ayrıca öğrenci sporcuların desteğini de değişiklik için önemli bir gerekçe olarak gösterdi.

    Teklif daha önce birçok kez gündeme getirilmiş ve reddedilmişti. Ancak Dünya Kupası'nın ardından oluşan ivme ve MLS'in sonbahar-ilkbahar takvimine geçişi, şüpheyle yaklaşanları sonunda teklifi onaylamaya ikna etti. Değişikliği savunanlar, MLS'in bu geçişinin üniversite oyuncuları seçmelerinin önemini artıracağını umuyordu. Kaynaklar, GOAL'e böyle bir değişikliğin üniversite futbolunun ülke çapındaki önemini koruması açısından kritik olduğunu söyledi.

  • Güçlü bir rekabet ortaya çıkıyor

    Ancak NCAA'nın oylama süreci son bir engel çıkardı. Ekim ayında verilen onay, teklifin geri çekilebileceği dönemi devre dışı bırakacak kadar destek görmedi. Bu da teklife karşı üçte iki çoğunlukla oy kullanılması hâlinde teklifin iptal edilebileceği anlamına geliyor. Üstelik NCAA kuralları, erkek futbolu programları olup olmadığına bakılmaksızın oy kullanma hakkı bulunan Division I okullarına oy hakkı tanıyor. Böylece bu spor dalıyla doğrudan ilgisi olmayan kurumlar da görüş bildirme fırsatı buldu.

    Division I düzeyinde erkek futbolu programı bulunan 213 okuldan yaklaşık 80'inin değişikliği kesin olarak desteklediğini kaynaklar GOAL'e bildirdi. Ancak diğer okullardaki şüpheler ciddi bir itiraza yol açtı. Erkek futbolu programı bulunmayan okullardan oluşan güçlü bir oy bloğunun, teklife zaten şüpheyle yaklaşan kurumlarla birlikte, cuma günkü son tarihten önce karşı oyları gereken eşiğin üzerine taşıması bekleniyor. Perşembe sabahı itibarıyla kaynaklar GOAL'e, teklifin geri çekilmesi yönünde oy kullanan 80'den fazla okulun erkek futbolu programı bulunmadığını söyledi.

    Bunun birden fazla nedeni var. Yaygın endişelerden biri, değişikliğin takımların medya ve iletişim çalışmalarından sorumlu iletişim görevlilerine, yani SID'lere yük getirebileceği iddiası. “Mid-major” olarak adlandırılan programlarda, tek bir çalışanın yıl boyunca birden fazla takımın çalışmalarını yürütmesi alışılmadık bir durum değil. Bazıları ise bu adımın diğer spor dallarında benzer değişikliklerin önünü açabilecek “tehlikeli bir emsal” oluşturduğunu öne sürdü.

    Planı destekleyenler bu endişeleri “korku yayma” olarak nitelendirip reddetti. Bir kaynak da GOAL'e, teklifin geri çekilmesi yönünde oy kullananların “buna cüret etmesine bile inanamadığını” söyledi.

  • Değişiklikler hâlâ mümkün

    Bu önlemi destekleyenler, önemli değişikliklere giden bir yolun hâlâ bulunabileceğine inanıyor. Maryland başantrenörü Sasho Cirovski, GOAL'e yaptığı açıklamada, iki dönemlik modele en güçlü şekilde bağlı olan yaklaşık 80 üniversitenin, muhtemelen U.S. Soccer'ın da katkısıyla kendi yapılarını oluşturabileceğini söyledi.

    “U.S. Soccer'ın devreye girip bu konuyla çok ilgilenen üniversiteler için başka bir çözüm bulacağına inanıyorum... Belki şimdi FBS/FCS benzeri bir yapı ortaya çıkar. Belki bunu yapmak istemeyen üniversiteler mevcut düzende kalıp yaptıklarını sürdürür, biz de bunu yapmak isteyen üniversiteler için yeni bir yapı oluştururuz. Bence bu, gerçekleşmesi oldukça muhtemel bir sonuç,” dedi.

    Diğer antrenörler de benzer bir değişikliğin hayata geçebileceğini öne sürdü. Sporu uyarlamanın yollarını ararken U.S. Soccer ile verimli görüşmeler yaptıklarını belirttiler.

    İptal yönündeki oyların son tarihten önce geri çekilebileceği de doğru. Ancak kaynaklar, son günlerde ivme kazandığını söyledikleri “perde arkası siyasi manevralara” işaret ederek bunun pek olası olmadığını belirtti.

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