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Kaynaklar: NCAA okullarının karşı çıkmasıyla erkekler üniversite futbolu takvimine yönelik çığır açıcı düzenleme çöküşün eşiğinde
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İki dönemli modele destek
Erkekler üniversite futbolunda çığır açacak bir değişiklik iptal edilmenin eşiğinde. GOAL'e konuşan birden fazla kaynağa göre NCAA'ya bağlı okulların, iki dönemli sisteme geçiş kararını geri almak için yeterli oya ulaşması bekleniyor. Bu, son yıllarda spordaki en büyük değişikliklerden birinin önünü açmış gibi görünen başarılı oylamanın ardından şaşırtıcı bir geri dönüş olacak. NCAA geçen ay sezonu daha uzun bir döneme yayma planını onaylamıştı, ancak son anda gelen beklenmedik itirazlar girişimi tehlikeye attı.
NCAA Division I Kabinesi, yaklaşık on yıldır gündemde olan sonbahar-ilkbahar takvimine geçiş önerisini 7 Ekim'de onayladı. Ancak öneri, karara itiraz edilmesini engelleyecek düzeyde destek almadan kabul edildiği için okullara kararı geri çevirme fırsatı tanındı. Önerinin iptali için en az 241 okulun oy vermesi gerekiyor. Birden fazla kaynak, GOAL'e cuma günü ABD Doğu Saati ile 17.00'de dolacak süreye kadar bu sayıya ulaşılmasını beklediklerini söyledi.
Değişikliği savunanlar, iki dönemli sistemi sezonu sıkışık sonbahar takviminden çıkarıp daha uzun bir döneme yaymanın ideal yolu olarak görüyordu. Mevcut takvim, oyuncuların sağlığı ve gelişimi ile aralık başında oynanan şampiyonluk maçına gösterilen ilginin azlığı konusunda kaygılara yol açmıştı. Destekçiler ayrıca öğrenci sporcuların desteğini de değişiklik için önemli bir gerekçe olarak gösterdi.
Öneri daha önce birçok kez gündeme getirilmiş ve reddedilmişti. Ancak Dünya Kupası'nın ardından oluşan ivme ve MLS'in sonbahar-ilkbahar takvimine geçmesi, şüpheyle yaklaşanları sonunda öneriyi onaylamaya ikna etti. Değişikliği savunanlar, MLS'in takvim değişikliğinin üniversite oyuncuları draftına daha fazla önem kazandırmasını umuyordu. Kaynaklar GOAL'e, böyle bir adımın üniversite futbolunun ülke çapında önemini koruması açısından kritik olduğunu söyledi.
Güçlü bir rekabet ortaya çıkıyor
Ancak NCAA'nın oylama süreci son bir engel çıkardı. Ekim ayında onaylanan teklif, geri alma sürecini önlemeye yetecek desteği alamadı. Bu da teklifin aleyhine üçte iki çoğunlukla oy kullanılması hâlinde iptal edilebileceği anlamına geliyor. NCAA kuralları, erkek futbol programları olup olmadığına bakılmaksızın oy kullanma hakkına sahip Division I okullarına oy hakkı tanıdığı için, sporla doğrudan ilgisi olmayan kurumlar da görüş bildirme fırsatı buldu.
Erkekler Division I futbol programı bulunan 213 okuldan yaklaşık 80'inin değişikliği kesin olarak desteklediğini kaynaklar GOAL'e söyledi. Ancak diğer okullardaki şüphecilik, teklife ciddi bir muhalefet doğurdu. Erkek futbol programı bulunmayan okullardan oluşan güçlü bir oy bloğunun, teklife zaten şüpheyle yaklaşan kurumlarla birlikte, cuma günkü son tarihten önce ret oylarını gerekli eşiğin üzerine çıkarması bekleniyor. Kaynaklar, perşembe sabahı itibarıyla teklifi geri almak yönünde oy kullanan 80'den fazla okulun erkek futbol programı bulunmadığını GOAL'e söyledi.
Bunun birden fazla nedeni var. Sık dile getirilen endişelerden biri, değişikliğin takımların medya ve iletişim çalışmalarını yürüten iletişim sorumluları, yani SID'ler üzerinde yaratabileceği iddia edilen iş yükü. “Mid-major” olarak adlandırılan programlarda tek bir çalışanın yıl boyunca birden fazla takımın bu çalışmalarını yürütmesi alışılmadık bir durum değil. Başkaları ise bu adımın diğer sporların da benzer değişikliklere gitmesinin önünü açabilecek “tehlikeli bir emsal” oluşturacağını belirtti.
Planı destekleyenler bu kaygıları “korku tellallığı” olarak nitelendirirken, bir kaynak GOAL'e, teklifi geri almak yönünde oy kullananların “buna cüret etmesine bile inanamadığını” söyledi.
Değişiklikler hâlâ mümkün
Düzenlemeyi destekleyenler, önemli değişikliklere giden bir yolun hâlâ bulunabileceğine inanıyor. Maryland başantrenörü Sasho Cirovski, GOAL'e yaptığı açıklamada, iki dönemli modele en bağlı olan yaklaşık 80 üniversitenin, U.S. Soccer'ın da olası katkısıyla kendi yapılarını oluşturabileceğini söyledi.
“U.S. Soccer'ın devreye girip bu konuya çok ilgi duyan üniversiteler için başka bir çözüm bulacağına inanıyorum... Belki şimdi FBS/FCS benzeri bir yapı ortaya çıkar. Bunu yapmak istemeyen üniversiteler mevcut düzende kalıp yaptıklarını sürdürürken, isteyen üniversiteler için yeni bir yapı oluşturabiliriz. Bunun gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.
Diğer antrenörler de sporu yeni koşullara uyarlamanın yollarını ararken U.S. Soccer ile verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek benzer bir değişikliğin hayata geçebileceğini öne sürdü.
Geri alma yönündeki oyların son tarihten önce geri çekilebileceği de doğru. Ancak kaynaklar, son günlerde ivme kazandığını söyledikleri “kulislerde yürütülen siyasi manevralara” işaret ederek bunun pek olası olmadığını belirtti.
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