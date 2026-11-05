Erkekler üniversite futbolunda çığır açacak bir değişiklik iptal edilmenin eşiğinde. GOAL'e konuşan birden fazla kaynağa göre NCAA'ya bağlı okulların, iki dönemli sisteme geçiş kararını geri almak için yeterli oya ulaşması bekleniyor. Bu, son yıllarda spordaki en büyük değişikliklerden birinin önünü açmış gibi görünen başarılı oylamanın ardından şaşırtıcı bir geri dönüş olacak. NCAA geçen ay sezonu daha uzun bir döneme yayma planını onaylamıştı, ancak son anda gelen beklenmedik itirazlar girişimi tehlikeye attı.

NCAA Division I Kabinesi, yaklaşık on yıldır gündemde olan sonbahar-ilkbahar takvimine geçiş önerisini 7 Ekim'de onayladı. Ancak öneri, karara itiraz edilmesini engelleyecek düzeyde destek almadan kabul edildiği için okullara kararı geri çevirme fırsatı tanındı. Önerinin iptali için en az 241 okulun oy vermesi gerekiyor. Birden fazla kaynak, GOAL'e cuma günü ABD Doğu Saati ile 17.00'de dolacak süreye kadar bu sayıya ulaşılmasını beklediklerini söyledi.

Değişikliği savunanlar, iki dönemli sistemi sezonu sıkışık sonbahar takviminden çıkarıp daha uzun bir döneme yaymanın ideal yolu olarak görüyordu. Mevcut takvim, oyuncuların sağlığı ve gelişimi ile aralık başında oynanan şampiyonluk maçına gösterilen ilginin azlığı konusunda kaygılara yol açmıştı. Destekçiler ayrıca öğrenci sporcuların desteğini de değişiklik için önemli bir gerekçe olarak gösterdi.

Öneri daha önce birçok kez gündeme getirilmiş ve reddedilmişti. Ancak Dünya Kupası'nın ardından oluşan ivme ve MLS'in sonbahar-ilkbahar takvimine geçmesi, şüpheyle yaklaşanları sonunda öneriyi onaylamaya ikna etti. Değişikliği savunanlar, MLS'in takvim değişikliğinin üniversite oyuncuları draftına daha fazla önem kazandırmasını umuyordu. Kaynaklar GOAL'e, böyle bir adımın üniversite futbolunun ülke çapında önemini koruması açısından kritik olduğunu söyledi.