Getty Images Sport
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Kaynaklar: Manchester City, yükselişteki genç USMNT kanat oyuncusu Mathis Albert için girişimde bulundu; Niko Kovac da genç oyuncuyu Borussia Dortmund'da daha büyük bir rol için destekliyor
- Getty Images
Durum
17 yaşındaki kanat oyuncusu, Şili'ye attığı golle kısa bir süreliğine USMNT tarihinin gol atan en genç oyuncusu olmuş ve uzun zamandır Borussia Dortmund sistemindeki en parlak potansiyellerden biri olarak görülüyor. Amerikalı oyuncu, nisan ayında kulüp formasıyla ilk maçına çıktı ve 17. yaş gününden 15 gün önce sahaya çıkarak Gio Reyna'yı geride bıraktı ve Bundesliga'da oynayan en genç Amerikalı oldu.
Ancak Albert, bu sezon sadece bir kez forma giydi. DFB Kupası'nda ilk turda HEBC Hamburg karşısında alınan galibiyette oynadı, alt lig ekibine karşı 5-0 kazanılan maçta ilk 11'de başlayıp 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.
Sezon boyunca Kovac ve Dortmund, dışarıdan gelen ilgiye rağmen Albert'in kulübün A takım planlarının bir parçası olduğunu düzenli olarak dile getirdi. Kaynaklar yaz aylarında GOAL'a, Dortmund'un yaz transfer döneminde yapılan tüm kiralama tekliflerini geri çevireceğini söyledi.
Buna rağmen ilgi azalmadı. Bu sezon Albert'i takip eden çok sayıda büyük Avrupa kulübü var ve bunların arasında Premier League'den birden fazla ekip de bulunuyor. Bunlardan biri de Manchester City. GOAL'un doğrulayabildiği üzere, İngiliz kulübü yaz aylarında kanat oyuncusunu Dortmund'dan bonservisiyle almak için resmi girişimde bulundu. Alman basınından Bild'in haberine göre, birden fazla üst düzey kulüp Albert'i transfer etmek için 15 milyon €'ya (16,8 milyon $) kadar ödeme yapmaya hazırdı.
Ancak Kovac, genç oyuncunun kulübün bugünü ve geleceğinin bir parçası olmayı sürdürdüğünde ısrar ediyor.
- Getty Images Sport
'Çok yetenekli genç adam'
Kovac, Albert hakkında sorulduğunda cuma günü, "Bir kısıtlama yok" dedi. "Çok yetenekli genç bir oyuncu. Antrenmanlarda şimdiden gerçekten iyi sinyaller veriyor, daha önce bir kupa maçında da oynadı ve er ya da geç, muhtemelen daha erken, burada belki altı ay öncesine göre çok daha fazla süre alacak."
- Getty Images Sport
Albert'ın ABD Erkek Milli Takımı'ndaki çıkışı
Albert, milli ara sırasında ABD Erkek Milli Takımı'yla geçirdiği uzun dönemin ardından Almanya'ya daha yeni döndü. Şili karşısında 4-2 kazanılan maçta attığı golle Albert, eski Borussia Dortmund yıldızı Christian Pulisic'i geride bırakarak ABD Erkek Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü oldu. Ancak bu rekor, yalnızca birkaç gün sonra Philadelphia Union'ın genç yıldızı Cavan Sullivan'ın Meksika'ya attığı golün ardından kırıldı.
ABD Erkek Milli Takımı, kamp boyunca oynadığı dört maçın tamamını kazandı ve Peru, Şili, Meksika ile Kanada'yı mağlup etti. İlk kez milli olan 13 oyuncu arasında Albert, Julian Hall ve Brooklyn Raines ile birlikte dört maçın tamamında forma giyen üç oyuncudan biri oldu.
- AFP
Sırada ne var?
Şu anda ligin zirvesinde yer alan Borussia Dortmund, cuma günü Werder Bremen ile berabere kaldıktan sonra Bundesliga'daki ilk beş maçının hiçbirini henüz kaybetmedi. Sırada ise Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk olacağı maç var.
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