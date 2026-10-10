17 yaşındaki kanat oyuncusu, Şili'ye attığı golle kısa bir süreliğine USMNT tarihinin gol atan en genç oyuncusu olmuş ve uzun zamandır Borussia Dortmund sistemindeki en parlak potansiyellerden biri olarak görülüyor. Amerikalı oyuncu, nisan ayında kulüp formasıyla ilk maçına çıktı ve 17. yaş gününden 15 gün önce sahaya çıkarak Gio Reyna'yı geride bıraktı ve Bundesliga'da oynayan en genç Amerikalı oldu.

Ancak Albert, bu sezon sadece bir kez forma giydi. DFB Kupası'nda ilk turda HEBC Hamburg karşısında alınan galibiyette oynadı, alt lig ekibine karşı 5-0 kazanılan maçta ilk 11'de başlayıp 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

Sezon boyunca Kovac ve Dortmund, dışarıdan gelen ilgiye rağmen Albert'in kulübün A takım planlarının bir parçası olduğunu düzenli olarak dile getirdi. Kaynaklar yaz aylarında GOAL'a, Dortmund'un yaz transfer döneminde yapılan tüm kiralama tekliflerini geri çevireceğini söyledi.

Buna rağmen ilgi azalmadı. Bu sezon Albert'i takip eden çok sayıda büyük Avrupa kulübü var ve bunların arasında Premier League'den birden fazla ekip de bulunuyor. Bunlardan biri de Manchester City. GOAL'un doğrulayabildiği üzere, İngiliz kulübü yaz aylarında kanat oyuncusunu Dortmund'dan bonservisiyle almak için resmi girişimde bulundu. Alman basınından Bild'in haberine göre, birden fazla üst düzey kulüp Albert'i transfer etmek için 15 milyon €'ya (16,8 milyon $) kadar ödeme yapmaya hazırdı.

Ancak Kovac, genç oyuncunun kulübün bugünü ve geleceğinin bir parçası olmayı sürdürdüğünde ısrar ediyor.