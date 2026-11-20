Kaynaklar: Kulübün faaliyetlerini durdurabileceği endişesiyle USLPA ve Brooklyn FC oyuncuları acil toplantılar yaptı
- Getty
Görüşmelerde neler konuşuldu?
Kulübün süregelen mali sorunlar nedeniyle zor durumda olabileceğine işaret eden çeşitli haberlerin ardından görüşmeleri USLPA'nın başlattığı belirtiliyor. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre toplantıdaki oyuncular görüşmelere aktif olarak katıldı ve takımın tamamen kapanması hâlinde sahip olacakları haklar dâhil bir dizi olası senaryo hakkında açıklık istedi.
Yeni onaylanan toplu iş sözleşmesi, faaliyetlerini durduran kulüplerde oynayan futbolculara sağlanan güvenceleri artırdı. Artık tüm oyuncular işten ayrılma tazminatı alma hakkına sahip. Bu, yalnızca birkaç ay önce lig genelinde geçerli bir standart değildi. Ancak tazminatın miktarı, kulübün tam olarak ne zaman kapandığına bağlı. Barınma, çalışma statüsü ve yabancı oyuncuların haklarına ilişkin daha kapsamlı sorular da var. Bunların tümü, bu yılın başlarındaki gergin toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelmişti.
Bu durum, son on yılda kulüplerinde büyük çalkantılar yaşayan lig ve Oyuncular Birliği için tümüyle yeni değil. Ligin şu anki en üst kademesi olan Championship'teki takımlar bile zor duruma düştü. USL Championship'in köklü kulüplerinden North Carolina FC, geçen kasım ayında kapandı. Bu olay, toplu sözleşme görüşmelerinin aciliyetini artırdı.
- Getty Images Sport
Mali durum mercek altında
Kaynaklar, kulübün önümüzdeki haftalarda hangi yöne gideceği konusunda henüz kesin bir gelişme olmadığını vurguladı. Ancak Brooklyn FC bu yıl hem sahada hem saha dışında zorlandı. İlk sezonunda yalnızca beş maç kazandı. Sportif direktör ve genel menajer Brian McBride, erkek takımının normal sezonunun sona ermesinden kısa süre sonra, 13 Kasım'da kulüpten ayrıldı.
Coney Island merkezli kulüp, 2023'teki kuruluşundan bu yana yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. İlk başkan Max Mansfield, kulübe 2021'de katıldı ve kulüp henüz bir maç bile oynamadan Haziran 2024'te ayrıldı.
Brooklyn FC, yorum talebine yanıt vermedi.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
USL, geçen haftaki bir röportajda kulüplerine yönelik mali düzenlemeleri sıkılaştırdığını ve tüm kulüplerin 2027 sezonu öncesinde değerlendirilmeye devam ettiğini vurguladı. USL League One'da yer alan Corpus Christi, mali gereklilikleri karşılayamadı ve gelecek sezon öncesinde faaliyetlerini durdurdu. Lig başkanı Paul McDonough, "başka görüşmelerin de sürdüğünü" kabul etti ancak hangi kulüplerin risk altında olabileceğini belirtmedi.
USL Super League'de mücadele eden Brooklyn FC kadın takımının ise herhangi bir tehdit altında olmadığı belirtiliyor.
USL Championship finali, Louisville City ile Sacramento Republic arasında bu cumartesi oynanacak. Bu karşılaşma, ligin mevcut en üst kademesindeki son mücadelelerden biri olacak. Lig daha sonra, 2028'de başlaması planlanan 1. Lig düzeyindeki USL Premier'i de kapsayan bir yükselme-düşme sistemini hayata geçirecek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun