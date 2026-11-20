Kulübün süregelen mali sorunlar nedeniyle zor durumda olabileceğine işaret eden çeşitli haberlerin ardından görüşmeleri USLPA'nın başlattığı belirtiliyor. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre toplantıdaki oyuncular görüşmelere aktif olarak katıldı ve takımın tamamen kapanması hâlinde sahip olacakları haklar dâhil bir dizi olası senaryo hakkında açıklık istedi.

Yeni onaylanan toplu iş sözleşmesi , faaliyetlerini durduran kulüplerde oynayan futbolculara sağlanan güvenceleri artırdı. Artık tüm oyuncular işten ayrılma tazminatı alma hakkına sahip. Bu, yalnızca birkaç ay önce lig genelinde geçerli bir standart değildi. Ancak tazminatın miktarı, kulübün tam olarak ne zaman kapandığına bağlı. Barınma, çalışma statüsü ve yabancı oyuncuların haklarına ilişkin daha kapsamlı sorular da var. Bunların tümü, bu yılın başlarındaki gergin toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelmişti.

Bu durum, son on yılda kulüplerinde büyük çalkantılar yaşayan lig ve Oyuncular Birliği için tümüyle yeni değil. Ligin şu anki en üst kademesi olan Championship'teki takımlar bile zor duruma düştü. USL Championship'in köklü kulüplerinden North Carolina FC, geçen kasım ayında kapandı. Bu olay, toplu sözleşme görüşmelerinin aciliyetini artırdı.