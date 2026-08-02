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Colorado Rapids v San Diego FCGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Kaynaklar: Hull City, değeri 23 milyon dolara kadar çıkan transferde Colorado Rapids'in genç yıldızı Lucas Herrington'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı

Transfers
ABD 1
Colorado Rapids
L. Herrington
Avustralya
Hull City
Premier Lig

GOAL'ın doğrulayabildiği üzere Hull City, Colorado Rapids'ten Avustralyalı milli futbolcu Lucas Herrington'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı. Kaynakların GOAL'a aktardığına göre 18 yaşındaki Dünya Kupası tecrübesine sahip oyuncunun transferi 23 milyon dolara kadar çıkacak. Herrington, Colorado'da bir sezondan kısa süre geçirdikten sonra Premier League'e adım atacak.

  • Colorado Rapids v San Diego FCGetty Images Sport

    Durum

    Hull City, Rapids'e yaklaşık 17 milyon dolarlık başlangıç bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ancak anlaşmada ayrıca önemli bonuslar da yer alacak. Rapids, bonuslarla 6 milyon dolara kadar kazanabilecek, kulüp ayrıca savunma oyuncusunun gelecekteki satışından elde edilecek herhangi bir kârın yüzde 15'ini de alacak.

    Bu transferle birlikte Herrington, bu sezon Premier League'e dönecek olan Hull takımına katılacak. Kulüp, geçen sezon Championship play-off'unu kazanarak finalde Middlesbrough'u mağlup etti ve bu sezon için üst lige çıkma hakkı elde etti.

    Herrington'ın transfer haberi ilk olarak The Athletic tarafından duyuruldu.

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    Herrington'ın şu ana kadarki kariyeri

    Genç oyuncunun MLS macerası sonunda kısa sürdü; Herrington, tüm kulvarlarda sadece 20 maçın ardından ligden ayrılıyor. Ocak ayında Rapids'e katılan oyuncu, geçen ağustosta yapılan anlaşma doğrultusunda ülkesi Avustralya'daki Brisbane Roar FC'den MLS'e transfer olmuştu. Rapids, Herrington'ı kadrosuna katmak için 1 milyon doların altında bir bedel ödedi.

    Milli takım düzeyinde ise Herrington, Avustralya formasıyla A Milli Takım debutunu mart ayında yaptı ve bu yaz ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Bu yaz iki kez ilk 11'de başlayan oyuncu, grup aşamasında Paraguay'a ve Son 32 Turu'nda Mısır'a karşı forma giydi, ancak ikincisine karşı bir penaltı kaçırarak Avustralya'nın yenilgisini kesinleştirdi


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    Dönüm noktası niteliğinde bir transfer

    Herrington için alınan bonservis bedeli, MLS tarihindeki en yüksek rakamlar arasında yer alıyor. Tüm bonusların ödenmesi halinde bu transfer, lig tarihindeki en büyük ikinci satış olacak; yalnızca Jhon Duran'ın Chicago Fire'dan Aston Villa'ya transferinin gerisinde kalacak. Söz konusu transfer, tüm bonusların ödenmesinin ardından yaklaşık 29 milyon dolar getirmişti.

    The Athletic'e göre Herrington için devrede olan tek kulüp Hull değildi; Barcelona ve Liverpool da genç oyuncuyla ilgilenmişti.

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    Sırada ne var?

    Hull City şu anda kulübün sezon öncesi kampının ortasında yer alıyor ve bu süreç cumartesi günü Eintracht Frankfurt ile oynanacak hazırlık maçıyla devam edecek. Kulüp, sezonu 22 Ağustos'ta MKM Stadyumu'nda 2017'den bu yana oynanacak ilk Premier League maçında Manchester United'ı konuk ederek açacak.