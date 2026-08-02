Getty Images Sport
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Kaynaklar: Hull City, değeri 23 milyon dolara kadar çıkan transferde Colorado Rapids'in genç yıldızı Lucas Herrington'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı
- Getty Images Sport
Durum
Hull City, Rapids'e yaklaşık 17 milyon dolarlık başlangıç bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ancak anlaşmada ayrıca önemli bonuslar da yer alacak. Rapids, bonuslarla 6 milyon dolara kadar kazanabilecek, kulüp ayrıca savunma oyuncusunun gelecekteki satışından elde edilecek herhangi bir kârın yüzde 15'ini de alacak.
Bu transferle birlikte Herrington, bu sezon Premier League'e dönecek olan Hull takımına katılacak. Kulüp, geçen sezon Championship play-off'unu kazanarak finalde Middlesbrough'u mağlup etti ve bu sezon için üst lige çıkma hakkı elde etti.
Herrington'ın transfer haberi ilk olarak The Athletic tarafından duyuruldu.
- Getty Images Sport
Herrington'ın şu ana kadarki kariyeri
Genç oyuncunun MLS macerası sonunda kısa sürdü; Herrington, tüm kulvarlarda sadece 20 maçın ardından ligden ayrılıyor. Ocak ayında Rapids'e katılan oyuncu, geçen ağustosta yapılan anlaşma doğrultusunda ülkesi Avustralya'daki Brisbane Roar FC'den MLS'e transfer olmuştu. Rapids, Herrington'ı kadrosuna katmak için 1 milyon doların altında bir bedel ödedi.
Milli takım düzeyinde ise Herrington, Avustralya formasıyla A Milli Takım debutunu mart ayında yaptı ve bu yaz ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Bu yaz iki kez ilk 11'de başlayan oyuncu, grup aşamasında Paraguay'a ve Son 32 Turu'nda Mısır'a karşı forma giydi, ancak ikincisine karşı bir penaltı kaçırarak Avustralya'nın yenilgisini kesinleştirdi
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Dönüm noktası niteliğinde bir transfer
Herrington için alınan bonservis bedeli, MLS tarihindeki en yüksek rakamlar arasında yer alıyor. Tüm bonusların ödenmesi halinde bu transfer, lig tarihindeki en büyük ikinci satış olacak; yalnızca Jhon Duran'ın Chicago Fire'dan Aston Villa'ya transferinin gerisinde kalacak. Söz konusu transfer, tüm bonusların ödenmesinin ardından yaklaşık 29 milyon dolar getirmişti.
The Athletic'e göre Herrington için devrede olan tek kulüp Hull değildi; Barcelona ve Liverpool da genç oyuncuyla ilgilenmişti.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Hull City şu anda kulübün sezon öncesi kampının ortasında yer alıyor ve bu süreç cumartesi günü Eintracht Frankfurt ile oynanacak hazırlık maçıyla devam edecek. Kulüp, sezonu 22 Ağustos'ta MKM Stadyumu'nda 2017'den bu yana oynanacak ilk Premier League maçında Manchester United'ı konuk ederek açacak.
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