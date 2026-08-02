Hull City, Rapids'e yaklaşık 17 milyon dolarlık başlangıç bonservis bedeli ödemeyi kabul etti ancak anlaşmada ayrıca önemli bonuslar da yer alacak. Rapids, bonuslarla 6 milyon dolara kadar kazanabilecek, kulüp ayrıca savunma oyuncusunun gelecekteki satışından elde edilecek herhangi bir kârın yüzde 15'ini de alacak.

Bu transferle birlikte Herrington, bu sezon Premier League'e dönecek olan Hull takımına katılacak. Kulüp, geçen sezon Championship play-off'unu kazanarak finalde Middlesbrough'u mağlup etti ve bu sezon için üst lige çıkma hakkı elde etti.

Herrington'ın transfer haberi ilk olarak The Athletic tarafından duyuruldu.