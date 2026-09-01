Kaynaklar: Dortmund, kulübün genç oyuncu için A takım planları nedeniyle USMNT'nin gelecek vadeden ismi Mathis Albert'e yönelik kiralama ilgisini geri çevirdi

Albert, geçen yıl GOAL'e konuşurken, gelecek için planlarını ve hedeflerini anlattı.

"Büyük bir resmim var" diyor. "A takıma çıkmak ve fark yaratan bir oyuncu olmak istiyorum. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Kariyerim için ana hedef bu ama aynı zamanda günü gününe yaşıyorum. Bunu zihinsel olarak fazla düşünmüyorum çünkü bütün bu hedefleri yazıp da gerçekleştiremezseniz, bu zihninizi olumsuz etkiler. Bazen sadece eğlenmeniz gerekir. Bence hayatım boyunca futbol oynamayı sürdürmemi sağlayan şey de bu keyif oldu.

"Hâlâ bu şekilde oynamayı seviyorum. Sadece eğleniyorum. Her zaman o kadar ciddi değil. Bu sadece eğlence ve bence çocukluğumdan beri devam etmemi sağlayan şey de bu, oynarken eğlenmek."

Uluslararası düzeyde Albert, bu yılın mart ayında o takımla ilk maçına çıktıktan sonra ABD'yi 19 yaş altı seviyesine kadar temsil etti.