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Kaynaklar: Dortmund, kulübün genç oyuncu için A takım planları nedeniyle USMNT'nin gelecek vadeden ismi Mathis Albert'e yönelik kiralama ilgisini geri çevirdi
- HMB-Media
Durum
Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre Albert'e bu yaz ciddi bir ilgi vardı ve birçok kulüp genç kanat oyuncusunu kiralamak için girişimde bulundu. Ancak Dortmund, kulübün Albert'i A takım içinde bir rolde gördüğünü söyleyerek tüm teklifleri geri çevirdi.
Salı günü Dortmund'un HEBC Hamburg'u 5-0 yendiği maçta yapılan kadro tercihleri de bu düşünceyi destekledi. Albert, 5-0'lık galibiyette ilk 11'de başladı ve 90 dakikanın tamamında sahada kaldı; üç driplingle maçın en iyisi olurken, kaleyi bulan üç şut da çekti.
- Kirchner-Media
Albert'in şu ana kadarki kariyeri
17 yaşındaki kanat oyuncusu futbola Güney Kaliforniya'da başladı; ilk çıkışını LA Galaxy akademisinde yaptıktan sonra 2024'te Dortmund'a transfer oldu. 2025'te takımın turnuva kadrosuna dahil edilmesinin ardından Kulüpler Dünya Kupası'ndaki en genç oyuncu oldu.
Nisan ayında A takım formasıyla ilk maçına çıktı ve 16 yıl 340 günlükken Bundesliga'da oynayan en genç Amerikalı oldu; böylece daha önce Gio Reyna'ya ait olan rekoru geride bıraktı.
- Naushad
Sonraki adımlar
Albert, geçen yıl GOAL'e konuşurken, gelecek için planlarını ve hedeflerini anlattı.
"Büyük bir resmim var" diyor. "A takıma çıkmak ve fark yaratan bir oyuncu olmak istiyorum. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Kariyerim için ana hedef bu ama aynı zamanda günü gününe yaşıyorum. Bunu zihinsel olarak fazla düşünmüyorum çünkü bütün bu hedefleri yazıp da gerçekleştiremezseniz, bu zihninizi olumsuz etkiler. Bazen sadece eğlenmeniz gerekir. Bence hayatım boyunca futbol oynamayı sürdürmemi sağlayan şey de bu keyif oldu.
"Hâlâ bu şekilde oynamayı seviyorum. Sadece eğleniyorum. Her zaman o kadar ciddi değil. Bu sadece eğlence ve bence çocukluğumdan beri devam etmemi sağlayan şey de bu, oynarken eğlenmek."
Uluslararası düzeyde Albert, bu yılın mart ayında o takımla ilk maçına çıktıktan sonra ABD'yi 19 yaş altı seviyesine kadar temsil etti.
- HMB-Media
Sırada ne var?
Dortmund’u sırada, kulübün bu sezonki ikinci Bundesliga maçı var; cumartesi günü Hoffenheim’a konuk olacaklar. Bunun ardından kulüp, Şampiyonlar Ligi serüvenine USMNT savunmacısı Alex Freeman ve Villarreal’i ağırlayarak başlayacak.
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