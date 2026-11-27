Brooklyn'in faaliyetlerine ara verme kararı, takımların USL'de mücadele edebilmesi için belirlenen bazı mali şartları karşılayamamasının ardından geldi. Lig, 2028'de yükselme ve düşme sistemi uygulamaya hazırlanırken bu sezon arasında mali kuralları daha sıkı biçimde uyguluyor. GOAL, oyuncular ile USLPA arasında geçen hafta kriz görüşmeleri yapıldığını daha önce bildirmişti.

Bu sezon birden fazla USL League One kulübü faaliyetlerini durdurdu. Ancak Brooklyn, oynamaya ara veren ilk Championship takımı ve 2025 sonunda faaliyetlerine son veren North Carolina FC'den bu yana bunu yapan ilk kulüp oldu.