Kaynaklar: Brooklyn FC 2027 sezonunda faaliyetlerine ara verecek, 2028'de USL'ye dönebilir
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Lig şartlarını karşılayamadı
Brooklyn'in faaliyetlerine ara verme kararı, takımların USL'de mücadele edebilmesi için belirlenen bazı mali şartları karşılayamamasının ardından geldi. Lig, 2028'de yükselme ve düşme sistemi uygulamaya hazırlanırken bu sezon arasında mali kuralları daha sıkı biçimde uyguluyor. GOAL, oyuncular ile USLPA arasında geçen hafta kriz görüşmeleri yapıldığını daha önce bildirmişti.
Bu sezon birden fazla USL League One kulübü faaliyetlerini durdurdu. Ancak Brooklyn, oynamaya ara veren ilk Championship takımı ve 2025 sonunda faaliyetlerine son veren North Carolina FC'den bu yana bunu yapan ilk kulüp oldu.
- Getty Images Sport
Zor bir dönem geçiren takım
Bu gelişme, erkek takımının aylar süren sıkıntılarının ardından geldi. Takım, ilk sezonunda yalnızca beş maç kazandı. Sportif direktör ve genel menajer Brian McBride, erkek takımının normal sezonunun sona ermesinden kısa süre sonra, 13 Kasım'da kulüpten ayrıldı. Coney Island merkezli kulüp, 2023'te kuruluşundan bu yana yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. İlk başkan Max Mansfield, kulübe 2021'de katıldı ve takım henüz bir maç bile oynamamışken Haziran 2024'te ayrıldı.
- Patrick McCormack
Değişen lig
Faaliyetlere ara verme kararı, lig yönetiminin takımların denetlenme biçiminde kapsamlı bir değişikliğe gitmesinin ardından geldi. Bu sezon arasında birden fazla kulübün mali durumu yakından takip edildi. Gelecek yıldan önce başka takımların da faaliyetlerini durdurma ihtimali bulunuyor.
“Diğer kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor ve stratejik davranacağız. Şunu söyleyeceğiz: ‘Başarılı bir kulüp olabileceğinizi, oyuncularla ilgilenebileceğinizi ve iyi yönetilen bir işletme kurabileceğinizi düşünmüyorsak katılmanıza izin vermeyeceğiz.’ Hedeflediğimiz standartları karşılamadıklarını düşündüğümüz için iki, üç ya da dört takımı ligden çekme kararı alabiliriz” diyen USL Başkanı ve CEO'su Paul McDonough, GOAL'a konuştu.
- Getty Images
Sahaya dönme ihtimali
Bu karar, Brooklyn FC erkek takımının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Kaynaklar, belirli mali şartların karşılanması hâlinde ligin kulübün USL League One'da oynamasına açık olduğunu doğruladı. Kulübün o tarihe kadar turnuvaya yeniden katılmaya çalışıp çalışmayacağına ilişkin henüz bir işaret yok.
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