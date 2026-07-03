Getty Images Sport
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Kaynaklar: Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Galatasaray’a transfer olacağına dair ‘tamamen asılsız’ iddialara rağmen Gunners’ta kalmaktan memnun
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Ne oldu?
Bu hafta Türkiye’den gelen haberlerde Galatasaray’ın Arsenal’in yıldız oyuncusunu transfer etmek istediği belirtilirken, bu haberlerde oyuncu ile kulüp arasında kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Ancak GOAL’a konuşan kaynaklar, bu iddianın yanlış olduğunu ve orta saha oyuncusu ile Türk kulübü arasındaki transfer söylentilerinin hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirtiyor.
Kaynaklara göre Odegaard, Arsenal’de kalmaktan çok memnun ve kulüp de Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kaptanını kadrosunda tutmaktan memnun. 2021 yılında Gunners’a katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, saha içinde ve dışında takım için kilit bir rol oynamaya devam ediyor; 2025-26 sezonu, Londra kulübüne katıldığından bu yana geçirdiği en iyi sezon oldu.
- Getty
Odegaard’ın Arsenal’deki kariyeri
2021 yılında Londra’ya taşındığından beri – ilk olarak kiralık olarak, ardından o yaz kalıcı transferiyle – Odegaard, Gunners’ın projesinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 2022 yılında, önceki kaptan Pierre-Emerick Aubameyang ve geçici kaptan Alexandre Lacazette’nin ayrılmasının ardından kulüp kaptanı olarak atanan Odegaard, o zamandan bu yana geçen sezonlarda Arsenal’in birçok kez Premier Lig şampiyonluğu mücadelesine girmesine öncülük etmiştir.
Geçtiğimiz sezon Odegaard, Arsenal'in 22 yıl sonra ilk kez ligin zirvesinde bitirmesine yardımcı olarak Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca Odegaard ve Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline de yükseldi, ancak finalde Paris Saint-Germain'e yenildi.
Toplamda Odegaard, Arsenal formasıyla 234 maça çıktı ve 42 gol attı; bu süreçte Premier Lig kupasını ve Community Shield’ı kazandı. Ayrıca, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Arsenal’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi.
- Getty Images Sport
Norveç gümrük vergisi
Odegaard, şu anda Dünya Kupası mücadelesine devam eden Norveç milli takımında yer alıyor. Orta saha oyuncusu, ülkesinin oynadığı dört Dünya Kupası maçının üçünde ilk on birde yer aldı; yalnızca grup aşamasının son maçı olan Fransa karşılaşmasında yedek kulübesinde kaldı. Norveç, Odegaard’ın ilk on birde yer aldığı tüm maçları kazandı; orta saha oyuncusu, Irak, Senegal ve en son olarak da 32’li turda Fildişi Sahili’ne karşı oynanan üç maçın her birinde birer gol pası verdi.
27 yaşındaki oyuncu, milli takımda 71 kez forma giydi ve beş gol attı. 2021 yılında kendisine verilen kaptanlık pazubandını o zamandan beri takan Odegaard, bu yaz Norveç'in kaptanlığını yürütüyor. Bu yazki Dünya Kupası, Norveç için 1998'den bu yana ilk katılımı oluyor.
- AFP
Şimdi ne olacak?
32'li turdaki galibiyetiyle Norveç, eleme turlarının ikinci aşamasına yükseldi. Sırada, 5 Temmuz'da New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak Brezilya ile yapılacak önemli bir maç var.
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