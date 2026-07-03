Bu hafta Türkiye’den gelen haberlerde Galatasaray’ın Arsenal’in yıldız oyuncusunu transfer etmek istediği belirtilirken, bu haberlerde oyuncu ile kulüp arasında kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Ancak GOAL’a konuşan kaynaklar, bu iddianın yanlış olduğunu ve orta saha oyuncusu ile Türk kulübü arasındaki transfer söylentilerinin hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirtiyor.

Kaynaklara göre Odegaard, Arsenal’de kalmaktan çok memnun ve kulüp de Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kaptanını kadrosunda tutmaktan memnun. 2021 yılında Gunners’a katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, saha içinde ve dışında takım için kilit bir rol oynamaya devam ediyor; 2025-26 sezonu, Londra kulübüne katıldığından bu yana geçirdiği en iyi sezon oldu.