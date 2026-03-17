Kaynaklar: ABD Milli Takımı'nın yıldızı Ricardo Pepi, Fulham'a 42 milyon dolarlık transferin eşiğinde

Kaynaklar GOAL'a, transferin tamamlanması için sadece sağlık kontrolünün kaldığını ve anlaşmanın neredeyse sonuçlandığını bildirdi. Ancak, hazırlık çalışmalarının büyük kısmı kış aylarında gerçekleştirilmişti; Fulham, forvetin kolunu kırmasına rağmen 35 milyon dolarlık anlaşmayı sonuçlandırmak için baskı yapmıştı.

Pepi ile kulüp arasındaki kişisel şartlar kesinleşti, PSV ise iki yıl üst üste artan tekliflerin ardından forvetten para kazanmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, Ocak 2025'te PSV'nin bir Premier Lig kulübünden 20,7 milyon dolarlık bir teklif aldığını, West Ham'ın da kiralama opsiyonlu bir teklifte bulunduğunu GOAL'a bildirdi.

Pepi, Fulham'da oynayan ilk Amerikalı oyuncu olmaktan çok uzak. Kulüpte şu anda USMNT'nin bir başka yıldızı Antonee Robinson forma giyiyor, ayrıca Clint Dempsey, Brian McBride ve Tim Ream gibi isimler de Craven Cottage'da kahramanlar haline gelmişti.

Pepi'nin transfer haberini ilk olarak Fabrizio Romano duyurdu.