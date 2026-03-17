AFP
Çeviri:
Kaynaklar: ABD Milli Takımı'nın yıldızı Ricardo Pepi, Fulham'a 42 milyon dolarlık transferin eşiğinde
- Getty Images Sport
Neler oluyor?
Kaynaklar GOAL'a, transferin tamamlanması için sadece sağlık kontrolünün kaldığını ve anlaşmanın neredeyse sonuçlandığını bildirdi. Ancak, hazırlık çalışmalarının büyük kısmı kış aylarında gerçekleştirilmişti; Fulham, forvetin kolunu kırmasına rağmen 35 milyon dolarlık anlaşmayı sonuçlandırmak için baskı yapmıştı.
Pepi ile kulüp arasındaki kişisel şartlar kesinleşti, PSV ise iki yıl üst üste artan tekliflerin ardından forvetten para kazanmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, Ocak 2025'te PSV'nin bir Premier Lig kulübünden 20,7 milyon dolarlık bir teklif aldığını, West Ham'ın da kiralama opsiyonlu bir teklifte bulunduğunu GOAL'a bildirdi.
Pepi, Fulham'da oynayan ilk Amerikalı oyuncu olmaktan çok uzak. Kulüpte şu anda USMNT'nin bir başka yıldızı Antonee Robinson forma giyiyor, ayrıca Clint Dempsey, Brian McBride ve Tim Ream gibi isimler de Craven Cottage'da kahramanlar haline gelmişti.
Pepi'nin transfer haberini ilk olarak Fabrizio Romano duyurdu.
- Getty
Pepi, PSV'de
Pepi, 2023 yılında PSV'ye katıldığından beri kulüpte bir süperstar haline geldi. Bu süre zarfında, bu sezona kadar PSV'nin as forveti olmamasına rağmen 95 maçta 39 gol attı.
2024-25 sezonunda Eredivisie'de sadece 693 dakikada 11 gol atarken, bu sezon 935 dakikada 10 gol kaydetti. Ayrıca Pepi, PSV'nin Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de iz bıraktı; Napoli, Olympiakos ve Atlético Madrid maçlarında yedek kulübesinden çıkarak gol attı, Liverpool maçında ise bir kendi kalesine gol attı.
- Getty Images
ABD Milli Takımı kadrosuna girmek için verilen mücadele
Eleme sürecinin kilit isimlerinden biri olmasına rağmen 2022 Dünya Kupası kadrosuna giremeyen Pepi, gözünü gelecek yazki turnuvaya dikmiş durumda ve forvet pozisyonu için süren sıkı rekabette önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Mart ayında Belçika ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçları için Folarin Balogun ve Patrick Agyemang ile birlikte ABD Milli Takımı kampına çağrılan Pepi’nin yanı sıra, sakatlığı nedeniyle kampa katılamayan Haji Wright de forvet kadrosunda yer almak için yarışıyor.
Pepi, USMNT formasıyla 34 maçta toplam 13 gol attı, ancak sakatlığı nedeniyle 2025'te sadece bir kez forma giyebildi.
- Getty
Şimdi ne olacak?
Pepi ve PSV, milli takım arası öncesinde bir maç daha oynayacak. PSV, Eredivisie’de 16 puanlık bir farkla lider konumda bulunurken, Pepi Atlanta’ya gitmeden önce Pazar günü Telstar ile karşılaşacak. Bundan sonra ise tüm gözler, 28 Mart’ta Belçika ile oynayacakları maç öncesinde ABD Milli Takımı’na çevrilecek.
Fulham ise uluslararası ara öncesi son maçında Cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak.
Reklam