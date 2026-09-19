Getty Images Sport
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'Kaygılanma zamanı!' - Joe Cole ve Steven Gerrard, Tottenham'ın Premier League tarihindeki en kötü başlangıcın ardından bir kez daha küme düşme savaşı verebileceği uyarısında bulundu
De Zerbi'nin ekibi için tarihin en kötü başlangıcı
Tottenham Hotspur'un yeni sezona yaptığı zorlu başlangıç, cumartesi günü sahasında Aston Villa'ya 3-2 yenilmesiyle yeni bir dip noktaya ulaştı. Bu sonuç, Kuzey Londra kulübünün Premier League tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yaptığını gösteriyor; takım, ilk beş maçında yalnızca iki puan toplayabildi.
Bu kötü form grafiği, takımın üst üste gelen 17'nciliklerin ardından alt sıralardan uzaklaşması amacıyla yaz aylarında yapılan önemli harcamaların sonrasında geldi. Ancak büyük yatırım henüz sahadaki sonuçlara yansımış değil ve bu durum De Zerbi'yi derhal baskı altına sokuyor. İtalyan teknik adam, özgüveni düşük görünen ve üst düzey rakipler karşısında taktik açıdan açık veren bir kadroyu yeniden canlandırmakla görevlendirildi.
- Getty Images Sport
Cole yaz transfer dönemi transferlerini sorguladı
Eski Chelsea ve West Ham orta saha oyuncusu Joe Cole, TNT Sports'a konuşurken Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki mevcut durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Kulübün transfer stratejisinin hatalı olduğunu ve bu yaz Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke ve Omar Marmoush gibi yüksek profilli isimlere 300 milyon sterlinin üzerinde harcama yapmasına rağmen, üst ligde kalıcı bir takım olma statüsünün hiç de garanti olmadığını öne sürdü.
Ancak Tottenham, bu büyük yatırımı sahadaki sonuçlara yansıtmakta zorlandı. Conor Gallagher ve Van Hecke'den gelen geç goller, takımın lig sezonundaki ilk golleri oldu, ancak geçen sezonki 17'ncilikten uzaklaşması için kurulan bu ekip adına yeni bir aksiliği önlemeye yetmedi. Cole, "Bu yaz aldıkları her oyuncuya fazla para ödediler. Kümede kalma mücadelesinin içinde ya da yakınında olmalarını dışlayamazsınız. Gol atamıyorlar ve arkada çok zayıf görünüyorlar" dedi.
Cole, özellikle Villa yenilgisindeki savunma hatalarına dikkat çekerek van Hecke'nin Nicolas Jackson'ı durdurmakta zorlandığını vurguladı. Şunları ekledi: "Van Hecke golü attı ama performansından dolayı hayal kırıklığı yaşaması gerekir. Oyun tarzlarının stoperleri savunmasız bıraktığını biliyorum ama bu yüzden bu bire bir mücadelelerle başa çıkabilecek stoperler alırsınız. Jackson'ın ne kadar etkili olduğunu biliyorum ama o goldeki müdahale yeterli değil. Bence onların gerçek bir sorunu var, gol atmayı bir kenara bırakın, aynı zamanda kırılgan görünüyorlar. İkisini bir araya getirince ortaya tek bir sonuç çıkıyor. Tottenham için uzun bir sezon olacak."
Gerrard sistemsel başarısızlıkları tespit etti
Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard da bu görüşleri yineleyerek Spurs'ün ligdeki geleceğine dair kendi endişelerini dile getirdi. Kuzey Londra ekibi sezona son derece kötü bir başlangıç yaptı; şu ana kadarki tek galibiyetini Carabao Cup ikinci turunda Charlton Athletic'i 5-1 yenerek aldı. Ancak daha sonra Liverpool'a yenilerek üçüncü turda bu turnuvaya veda etti. Gerrard, kadroda bazı iyileştirmeler yapıldığını kabul etse de sahanın her iki ucundaki temel sorunların hâlâ çözülmediğini savundu.
Kadro derinliğini değerlendiren Gerrard, şunları söyledi: "Bazı bölgeleri düzelttiler. Sandro Tonali ve Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur ile orta sahanın merkezi daha güçlü. Bu güçlü bir orta saha. Conor Gallagher ilk 11'de başlayabilirdi. Bence orta saha büyük bir sorun değil. Arkada zayıflar ve kırılganlar, ayrıca çok fazla gol yiyorlar. Direkt, uzun bir top mu? Eğer iki stoperiniz bununla başa çıkamıyorsa, sorun yaşarsınız. Bunun düzeltilmesi gerekiyor."
- AFP
Golcü arayışında
Savunmadaki kırılganlıkların ötesinde, güvenilir bir gol kaynağının yokluğu da önemli bir tartışma konusu. Son bölgede yaratıcı yeteneklere sahip olmasına rağmen Tottenham, maçları kendi lehine çevirebilecek geleneksel bir golcüden yoksun.
Liverpool efsanesi, analizini Tottenham taraftarları için sert bir uyarıyla noktaladı ve mevcut gidişatın sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Gerrard şunları söyledi: "Onların ceza sahası golcüsü yok, golcüsü yok. Bunu saygı çerçevesinde söylüyorum çünkü hücum hattında iyi oyuncuları, heyecan verici oyuncuları var. Ama 20 golü kim atacak? Eğer böyle bir oyuncunuz yoksa ve arkada gol yiyorsanız, Spurs taraftarları için endişelenme zamanı gelmiş olabilir."
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