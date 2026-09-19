Eski Chelsea ve West Ham orta saha oyuncusu Joe Cole, TNT Sports'a konuşurken Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki mevcut durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Kulübün transfer stratejisinin hatalı olduğunu ve bu yaz Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke ve Omar Marmoush gibi yüksek profilli isimlere 300 milyon sterlinin üzerinde harcama yapmasına rağmen, üst ligde kalıcı bir takım olma statüsünün hiç de garanti olmadığını öne sürdü.

Ancak Tottenham, bu büyük yatırımı sahadaki sonuçlara yansıtmakta zorlandı. Conor Gallagher ve Van Hecke'den gelen geç goller, takımın lig sezonundaki ilk golleri oldu, ancak geçen sezonki 17'ncilikten uzaklaşması için kurulan bu ekip adına yeni bir aksiliği önlemeye yetmedi. Cole, "Bu yaz aldıkları her oyuncuya fazla para ödediler. Kümede kalma mücadelesinin içinde ya da yakınında olmalarını dışlayamazsınız. Gol atamıyorlar ve arkada çok zayıf görünüyorlar" dedi.

Cole, özellikle Villa yenilgisindeki savunma hatalarına dikkat çekerek van Hecke'nin Nicolas Jackson'ı durdurmakta zorlandığını vurguladı. Şunları ekledi: "Van Hecke golü attı ama performansından dolayı hayal kırıklığı yaşaması gerekir. Oyun tarzlarının stoperleri savunmasız bıraktığını biliyorum ama bu yüzden bu bire bir mücadelelerle başa çıkabilecek stoperler alırsınız. Jackson'ın ne kadar etkili olduğunu biliyorum ama o goldeki müdahale yeterli değil. Bence onların gerçek bir sorunu var, gol atmayı bir kenara bırakın, aynı zamanda kırılgan görünüyorlar. İkisini bir araya getirince ortaya tek bir sonuç çıkıyor. Tottenham için uzun bir sezon olacak."