"Kaybolmuş gibi görünüyor!" - Igor Tudor, Tim Sherwood'un Tottenham'da uyguladığı "saçma" yaklaşımı eleştirdi
Sherwood, Spurs için küme düşme alarmı veriyor
Sherwood, Tudor'un kısa süreli görev süresini acımasızca değerlendirdi. Eski Juventus menajeri Şubat ayı başında geçici menajer olarak atanmıştı, ancak beklenen yeni menajer etkisi, artan küme düşme korkusu nedeniyle büyük ölçüde gerçekleşmedi.
Tottenham şu anda 29 maçta 29 puanla 16. sırada yer alıyor ve Nottingham Forest ve West Ham United'ın sadece bir puan üzerinde tehlikeli bir şekilde duruyor. Bu kötü duruma ek olarak, Spurs son beş maçını kaybetti, bu da son zamanlarda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle sekiz puan toplayan West Ham ile keskin bir tezat oluşturuyor.
Premier Lig'in gerçekliği Tudor'u vurdu
Sherwood, Tudor'un İngiliz futbolunun sert gerçekliğinin onu tamamen hazırlıksız yakaladığına inanıyor. Eski Juve teknik direktörü, Spurs'ta görev aldığı üç maçı da kaybetti. Sky Sports'a konuşan eski Spurs orta saha oyuncusu ve teknik direktörü, "Bence Premier League'deki rekabet onu yüzüne bir tokat attı. Kolay değil. Bu zorlu bir rekabet" dedi.
Sherwood, Tudor'un tavrını da eleştirerek, teknik direktörün gerekli deneyime sahip olmadığını öne sürdü. "Bazen saha kenarında kaybolmuş gibi görünüyor; bu konuda hiçbir şey bilmiyor," diye ekledi Sherwood. "O, 'Gelecek sezonu Premier Lig'de geçireceğimizi yüzde 100 garanti ediyorum' demekten, 'Oyuncular yeterince formda değil, hücumda iyi değiliz, orta sahada iyi değiliz, defansta iyi değiliz, sakat oyuncularımızın forma girmesine ihtiyacımız var' demeye geçti."
Destekleyici bir yönetim yaklaşımı çağrısı
Premier Lig'de kalmak için sadece dokuz maç kalan Sherwood, otoriter bir tarzın şu anda Spurs soyunma odasının ihtiyacı olan şey olmadığını savunuyor. Koçun mazeret üretmeyi bırakması gerektiğini vurgulayan Sherwood, "Elindekilerle idare etmelisin. Tüm bu saçmalıkları unutun. Şu anda formda olan oyunculara odaklanın ve onlara moral vermeye çalışın. Onları sopayla döverek moral veremezsiniz. Aksi takdirde küme düşme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Onları kucaklamanız gerekir. En iyi çözümü bulmanız gerekir. Onlara nasıl oynayacağımız konusunda kolay bir çözüm sunmanız gerekir. Biz böyle oynarız."
Hoddle, Tottenham'a geri dönme olasılığını ima etti
Stadyumda kriz derinleşirken, kulübün geçmişinden isimler potansiyel kurtarıcılar olarak ortaya çıkmaya başladı. 2001-2003 yılları arasında takımı yöneten gerçek bir kulüp ikonu olan Glenn Hoddle, çocukluk takımının şu anki zor durumdan kurtulmasına yardım etmek için geri dönmeye açık olduğunu itiraf etti.
68 yaşındaki Hoddle, Perşembe günü Spurs'un Crystal Palace'a yenilmesinden önce "Could It Be Magic" podcast'inde konuştu ve kulüple olan bağını değerlendirdi. Hoddle, "Aslında bu [çekici] olurdu" dedi. "Özellikle Tottenham için, çünkü o benim kulübüm. Sekiz yaşımdan beri onları destekliyorum. Yani hayatımın çok büyük bir parçasıydılar."
İlk menajerlik görevine ilişkin olarak şunları ekledi: "Siyasi ve finansal olarak, orada para yoktu. Kesinlikle, bana söylediklerinin aynısı değildi."
Tudor, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Spurs'un Atletico Madrid deplasmanına çıkmasıyla omuzlarındaki baskıyı hafifletmeyi umuyor.
