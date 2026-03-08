"Kaybolmuş gibi görünüyor!" - Igor Tudor, Tim Sherwood'un Tottenham'da uyguladığı "saçma" yaklaşımı eleştirdi

Sherwood, Tudor'un İngiliz futbolunun sert gerçekliğinin onu tamamen hazırlıksız yakaladığına inanıyor. Eski Juve teknik direktörü, Spurs'ta görev aldığı üç maçı da kaybetti. Sky Sports'a konuşan eski Spurs orta saha oyuncusu ve teknik direktörü, "Bence Premier League'deki rekabet onu yüzüne bir tokat attı. Kolay değil. Bu zorlu bir rekabet" dedi.

Sherwood, Tudor'un tavrını da eleştirerek, teknik direktörün gerekli deneyime sahip olmadığını öne sürdü. "Bazen saha kenarında kaybolmuş gibi görünüyor; bu konuda hiçbir şey bilmiyor," diye ekledi Sherwood. "O, 'Gelecek sezonu Premier Lig'de geçireceğimizi yüzde 100 garanti ediyorum' demekten, 'Oyuncular yeterince formda değil, hücumda iyi değiliz, orta sahada iyi değiliz, defansta iyi değiliz, sakat oyuncularımızın forma girmesine ihtiyacımız var' demeye geçti."