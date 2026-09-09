24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Kaybolmuş bir teknik direktör ve sokak seviyesinde bir savunma: Ahly taraftarları sezonun felaket başlangıcından sonra hayıflanıyor

Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
M. Pusic
Suudi Arabistan
Hollanda

"... İşte kıtaların Ahly'si!"

Suudi Arabistan Ehli taraftarlarının hayal kırıklığı, "Er-Raki"nin salı günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin altıncı haftasında Kadisiye karşısında 3-2 kaybettiği yeni yenilginin ardından sürdü.

Takımı eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle yönetiminde AFC Şampiyonlar Ligi Elite'i iki kez kazanmaya taşıyan teknik istikrarın aksine, Ehli yeni teknik direktörü Hollandalı Mariano Bosic ile dikkat çeken bir istikrarsızlık yaşıyor.

Takımın bu sezon ligde oynadığı 6 maçta Ehli, 3 maç kazanırken aynı sayıda maç kaybetti; bu da teknik direktörün oyuncuları yanlış kullandığına dair süregelen suçlamalar gölgesinde endişeyi ikiye katladı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

  • Savunmasız orta saha: Kıtaların Ahly'si bu mu?

    Bu bağlamda, Ahli kulübünün eski medya merkezi müdürü Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed el-Şeyhi, dünkü mağlubiyetin ardından teknik direktör Busiç'i eleştirdi.

    El-Şeyhi, X platformu üzerinden şunları yazdı: "Kaybolmuş bir teknik direktör, savunmasız bir orta saha ve sokak savunması".

    Sözlerine şöyle devam etti: "İşte kıtaların Ahli'si. Ona konumunun altında kalan, dış müsabakalarına yakışmayan oyuncular getiriyorlar; başkalarına ise en büyük ve en güçlü transferleri yapıyorlar".

    Ayrıca oku: Maresca, Buadi'nin performansı karşısında hayran kaldı: Haaland ya da Diaz'dan bekleyebileceğim bir şey yaptı

    • Reklam

  • Başarısız iş: "Bir stajyer sizi yönettiğinde"

    Bu sözler, Şeyhi'yi X hesabından takip eden bir grup Ahli taraftarının tepkisini çekti ve büyük bir kısmı yalnızca teknik direktörü değil, onu takıma getiren yöneticileri de suçladı.

    Bader jazi adlı hesap şu yorumu yaptı: "Sorun şu ki her şeyi bir teknik direktör ve oyunculara indirgiyorsun, oysa gerçek aksaklık bundan çok daha büyük. Ahli net bir projeye ve konumuna, dış müsabakalarına yakışır bir desteğe ihtiyaç duyuyor; damla damla transferlere değil. Sonra da sonuçlar için teknik direktörü ve oyuncuları suçluyoruz."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktör kötü, ama Trincao sahada geziniyorsa teknik direktörün ne suçu var? İkinci ve üçüncü golde Atangana'nın da payı var, sanki maçın içinde değilmiş gibi geziniyordu. Rayan Hamed oyuncuyu nasıl kapatacağını bilmiyorsa teknik direktörün ne suçu var? Teknik direktör kendi hatalarının sorumluluğunu taşır, ama her bireysel hatayı teknik direktöre yükleyemeyiz."

    Komplo teorisi de bazıları nezdinde gündemdeydi; kendine "النظرة الثاقبة" (keskin bakış) adını veren bir hesap şöyle dedi: "Yönetmen böyle istiyor Şeyhi, 2016 anılarının, Hasi ve Muhyani'nin tekrarı. Güç, yüce Allah'a aittir ve bize 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir' demek yeter."

    Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

    faris ise şöyle yazdı: "Boynunu bir stajyere teslim edince bu sonuç, denemeler yaptığın bir takıma karşı bir maçta gelir; Firas'ı kanatta, Trincao'yu 10 numarada, Sebastian'ı 8 numarada oynatıyorsun. Sonuç merhamet olmadan 3, üstüne bir de Rayan bek olarak oynadı."

    Aynı doğrultuda "امين الصبحي أبو مشاري" da Bosic'in oyun tarzına yorum yaptı ve şöyle dedi: "Tek bir orta saha oyuncusuyla ve Kadisiye karşısında oynamak, başarısız bir iş ve zayıf bir planlama. Firas'ı sağda, Trincao'yu ortada kaybettik, oysa o ne ortada ne kanatta fayda sağladı."

    Ayrıca oku: Ani deprem: Aslanların yıldızı: Vahbi varken bir daha Fas için oynamayacağım

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH