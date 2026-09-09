Bu sözler, Şeyhi'yi X hesabından takip eden bir grup Ahli taraftarının tepkisini çekti ve büyük bir kısmı yalnızca teknik direktörü değil, onu takıma getiren yöneticileri de suçladı.

Bader jazi adlı hesap şu yorumu yaptı: "Sorun şu ki her şeyi bir teknik direktör ve oyunculara indirgiyorsun, oysa gerçek aksaklık bundan çok daha büyük. Ahli net bir projeye ve konumuna, dış müsabakalarına yakışır bir desteğe ihtiyaç duyuyor; damla damla transferlere değil. Sonra da sonuçlar için teknik direktörü ve oyuncuları suçluyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktör kötü, ama Trincao sahada geziniyorsa teknik direktörün ne suçu var? İkinci ve üçüncü golde Atangana'nın da payı var, sanki maçın içinde değilmiş gibi geziniyordu. Rayan Hamed oyuncuyu nasıl kapatacağını bilmiyorsa teknik direktörün ne suçu var? Teknik direktör kendi hatalarının sorumluluğunu taşır, ama her bireysel hatayı teknik direktöre yükleyemeyiz."

Komplo teorisi de bazıları nezdinde gündemdeydi; kendine "النظرة الثاقبة" (keskin bakış) adını veren bir hesap şöyle dedi: "Yönetmen böyle istiyor Şeyhi, 2016 anılarının, Hasi ve Muhyani'nin tekrarı. Güç, yüce Allah'a aittir ve bize 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir' demek yeter."

faris ise şöyle yazdı: "Boynunu bir stajyere teslim edince bu sonuç, denemeler yaptığın bir takıma karşı bir maçta gelir; Firas'ı kanatta, Trincao'yu 10 numarada, Sebastian'ı 8 numarada oynatıyorsun. Sonuç merhamet olmadan 3, üstüne bir de Rayan bek olarak oynadı."

Aynı doğrultuda "امين الصبحي أبو مشاري" da Bosic'in oyun tarzına yorum yaptı ve şöyle dedi: "Tek bir orta saha oyuncusuyla ve Kadisiye karşısında oynamak, başarısız bir iş ve zayıf bir planlama. Firas'ı sağda, Trincao'yu ortada kaybettik, oysa o ne ortada ne kanatta fayda sağladı."

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